México crea el Repositorio Nacional de Tecnología, una plataforma abierta y colaborativa

México lanza el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, una plataforma abierta para compartir soluciones tecnológicas desarrolladas con recursos públicos. El objetivo de la iniciativa es evitar duplicidades, optimizar el gasto, acelerar la digitalización de los servicios públicos y fortalecer la soberanía tecnológica nacional. La plataforma permite a administraciones federales, estatales y municipales consultar, reutilizar y adaptar herramientas digitales ya probadas por millones de ciudadanos. El repositorio alberga soluciones como LLave MX, Denuncia Digital, Plataforma de Datos Abiertos y registros especializados, promoviendo un modelo tecnológico colaborativo y escalable dentro del gobierno.

En los últimos años, México ha intensificado sus esfuerzos en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los datos abiertos y la formación de talento digital. Una apuesta por la digitalización que tiene un nuevo capítulo con la creación del Repositorio Nacional de Tecnología Pública, una iniciativa impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que permitirá poner a disposición de todo el país soluciones tecnológicas desarrolladas con recursos públicos.

El objetivo, afirman desde el Gobierno es claro: evitar duplicidades, optimizar el gasto, acelerar la digitalización de los servicios públicos y fortalecer la soberanía tecnológica nacional.

Según explican, esta iniciativa comparte, de forma abierta y gratuita, el código de las soluciones tecnológicas creadas por los gobiernos de todo el país con el objetivo de que México avance hacia la soberanía tecnológica y permita generar ahorro de tiempo y costos a través de la implementación y desarrollo de estos proyectos tecnológicos que buscan acercar los derechos a las personas.

Para ello, el repositorio funcionará como "una plataforma abierta donde administraciones federales, estatales y municipales podrán consultar, reutilizar y adaptar herramientas digitales ya existentes, muchas de ellas probadas en entornos reales y utilizadas por millones de ciudadanos", afirman.

Así y bajo la premisa de que todo lo que se desarrolla con recursos públicos debe ser público, el repositorio, que forma parte del Centro Nacional de Tecnología Pública, alberga soluciones como LLave MX, plataforma que permite realizar diversos trámites y procesos de servicios públicos y programas sociales; Denuncia Digital, servicio que permite solicitar el inicio de una Carpeta de Investigación vía internet y el Portal de Citas, que facilita el acercamiento a diversas dependencias de gobierno para distintos trámites.

Soluciones ya probadas por los ciudadanos

Entre la lista de soluciones disponibles se encuentran también la Plataforma de Datos Abiertos, la cual alberga 3 mil 159 bases de datos de 119 instituciones; el Sistema de Atención Ciudadana, canal abierto para establecer contacto con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas del Gobierno de la República; el Registro de Deudores Alimentarios, mecanismo que hace pública la información de quienes incumplen en sus obligaciones; así como el Registro de Personas con Discapacidad, el Registro de Animales de Compañía y el Registro de No Antecedentes Penales.

El Repositorio es plataforma abierta donde plataforma abierta donde consultar, reutilizar y adaptar herramientas digitales ya existentes. Gobierno México

El Digitalizador Público, el Sistema de Programas Sociales, el Portal de Nómina, el sitio de Contrataciones Públicas y el de Documentos Públicos. Además, próximamente se sumarán el Sistema de Abasto Complementario de Medicamentos (Nayarit), el Seguimiento a Enfermos Renales (Aguascalientes), la Plataforma “Academia” con cursos en línea y “Lengua de Señas Mexicanas” (Baja California); la Pasarela de pagos en línea (Michoacán), el Sistema Municipal de Recaudación SIMUN (Ensenada) o el Visor Urbano (Culiacán).

Una iniciativa que refleja un cambio de paradigma en la forma de concebir la tecnología: de desarrollos aislados y cerrados a un modelo colaborativo, reutilizable y escalable.

Desde la ATDT subrayan que esta estrategia busca impulsar el talento técnico dentro del gobierno y junto con la Escuela Pública de Código, formar a los empleados públicos en el uso y creación de tecnología propia con la finalidad de "no depender tecnológicamente de empresas privadas para proveer los servicios que permitan atender a la ciudadanía y reducir las desigualdades entre las capacidades tecnológicas de estados y municipios para posicionarnos al mismo nivel".