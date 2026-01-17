Costa Rica se suma al proyecto Latam-GPT para desarrollar un modelo de lenguaje para América Latina y el Caribe

La colaboración entre ambos países también contempla el impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico conjunto en IA. Freepik

La IA hecha por y para Latinoamérica no deja de ganar adeptos y así, ahora, a la iniciativa que surgió de la colaboración de Chile y Brasil se suma Costa Rica, que ha llegado a un acuerdo con el gobierno chileno para el desarrollo de un modelo de lenguaje regional, con énfasis en ética, soberanía tecnológica y diversidad cultural.

La colaboración se plasmó en un Memorándum de Entendimiento (MdE) que, firmado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (MinCiencia) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de la República de Costa Rica, establece los pasos y acciones a seguir en pro del desarrollo del modelo de inteligencia artificial Latam-GPT.

El acuerdo tiene como principales objetivos la preservación del patrimonio digital latinoamericano, mediante la construcción colaborativa de colecciones de datos que reflejen la diversidad cultural, social y lingüística de los países participantes, así como la definición de estándares y protocolos para el uso ético de la información, según manifiestan desde el Ministerio de Ciencia chileno.

Para la implementación del acuerdo, cada país designará un equipo técnico nacional en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor del MdE. En el caso de Chile, esta función será asumida por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), mientras que en Costa Rica estará a cargo de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación del MICITT.

Estas entidades coordinarán los ecosistemas nacionales de ciencia, tecnología y cultura, integrarán data sets al patrimonio digital regional y promoverán la participación de equipos técnicos y proyectos conjuntos.

La colaboración entre ambos países también contempla el impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico conjunto, aprovechando las capacidades científicas y técnicas de cada uno y, concretamente, en cuanto al diseño del modelo de lenguaje Latam-GPT, se crearán de forma conjunta metodologías de evaluación que aseguren una representación adecuada de la diversidad regional.

Construir una identidad propia

“El objetivo es contar con modelos de lenguaje que nos representen, que reflejen nuestra idiosincrasia, culturas, lenguas, artes y realidades sociales, y que nos permitan sentirnos parte activa de la revolución global del conocimiento y de la inteligencia artificial, desde una identidad propia y compartida como región”, comentó la directora de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Mónica Soto.

Un acuerdo significativo que el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, explicaba afirmando que “Chile y Costa Rica comparten una visión profunda sobre el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de progreso democrático, equidad y bienestar. Y esta firma simboliza no solo una alianza bilateral, sino también la voluntad compartida de aportar a la autonomía tecnológica de América Latina y el Caribe”.

En la misma línea la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes Zamora, aseguraba que “la incorporación de Costa Rica al proyecto Latam-GPT representa un paso estratégico para asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial en la región responda a nuestros valores, nuestra diversidad cultural y nuestras realidades sociales. Apostamos por una inteligencia artificial ética, inclusiva y construida desde América Latina, con soberanía tecnológica y al servicio de las personas”.