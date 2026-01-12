Viajes más digitales, sostenibles y rápidos, la nueva demanda de los viajeros de Latinoamérica

Las claves nuevo Generado con IA Los viajeros de Latinoamérica y el Caribe demandan más digitalización en sus viajes, como menos trámites en papel y tiempos de espera más cortos en aeropuertos. El 95% de los pasajeros de la región desea vincular todos sus documentos de viaje a una billetera digital segura en su teléfono, y muchos estarían dispuestos a pagar por esta comodidad. Casi el 90% de los viajeros está dispuesto a pagar más para reducir las emisiones de sus vuelos, y dos tercios llevarían menos equipaje para ayudar al medio ambiente. El 87% de los pasajeros espera poder reservar viajes intermodales (avión, tren y carretera) el próximo año, mostrando una preferencia creciente por opciones de viaje integradas y sostenibles.

En su día a día, son digitales, de hecho, el uso de la inteligencia artificial generativa es algunos países de la región es uno de los más altos del mundo. Sin embargo, cuando se trata de viajar los pasajeros de América Latina y el Caribe no encuentran la digitalización que esperan y quieren: las largas colas de espera o el exceso de documentos en papel es lo habitual a día de hoy.

Así lo revela el informe Passenger IT Insights 2025 del especialista en comunicaciones y tecnología de la información para el transporte aéreo, SITA que muestra esa desconexión entre viajeros e industria. “Los pasajeros no se resisten al cambio. Ellos ya cambiaron. Ya son digitales. Ahora nos toca a nosotros. El futuro del viaje no se trata solo de agregar tecnología sino de eliminar fricciones”, afirma David Lavorel, CEO de SITA.

Entre las demandas no satisfechas de los viajeros de Latinoamérica y el Caribe, la primera sería la simplicidad que se traduce, como punto de partida, en esperas más cortas y actualizaciones en tiempo real. Concretamente, dos de cada tres viajeros afirman que reducir los tiempos de procesamiento en los aeropuertos es su principal prioridad, mientras que el 42 % desea recibir notificaciones de viaje a través de una aplicación digital, una cifra superior al promedio mundial.

Otra gran tendencia que cada vez valoran más los pasajeros son los viajes intermodales y así lo demuestran los resultados del informe de SITA en el que se apunta que el 87 % espera reservar un viaje combinado de avión, tren y carretera el próximo año, muy por encima del 70 % que planea reservar al menos un viaje intermodal.

Sin duda, en un mundo digital, los procesos manuales comienzan a ser los menos pero, cuando los hay, suelen ser un punto de fricción importante para clientes, consumidores o viajeros acostumbrados ya en su día a día a poder realizar prácticamente cualquier trámite a golpe de clic. Algo que está lejos de ser real cuando viajan, por ejemplo, en los aeropuertos. Así, tres de cada cuatro pasajeros de Latinoamérica y el Caribe aún debe verificar su identidad en el mostrador, en comparación con solo el 59% a nivel mundial.

Procesos manuales y en papel

Para los pasajeros, afirman desde SITA, esta brecha entre las expectativas y la realidad es sorprendente. “La vida es digital. La gente quiere lo mismo en su experiencia como viajeros”, aseguran.

Precisamente la identidad digital es otro aspecto analizado en el informe en el que un 95% de los viajeros de la región afirma que desea que todos sus documentos de viaje se vinculen automáticamente a una billetera o cartera digital segura en su teléfono, en comparación con el 87% global. De hecho, casi el 80% afirma que está dispuesto a guardar su pasaporte en su teléfono y dos tercios aseguran que pagarían por esa comodidad.

Además, la mayoría de los pasajeros prefieren las puertas biométricas a los mostradores con personal. Y a nivel mundial, se prevé que la adopción de la identidad digital aumente de los 155 millones de usuarios actuales a 1270 millones para 2029.

La sostenibilidad es uno de los compromisos y obligaciones de toda la industria de los viajes pero además es una demanda de los propios viajeros. Así se ve en los resultados de Passenger IT Insights 2025 entre los que vemos que casi el 90% de los pasajeros pagaría más para reducir las emisiones y muchos afirman volarían más despacio o viajarían más ligeros para reducir su huella ecológica. En concreto, dos tercios (67%) de los pasajeros de América Latina y el Caribe afirman que llevarían menos equipaje para ayudar a reducir las emisiones de los vuelos, cifra muy superior al promedio mundial del 55%.

“Pedimos a los pasajeros que se adapten a los viajes pero lo que están pidiendo es que los viajes se adapten a ellos. Las herramientas están aquí: biometría, identidades digitales, datos en tiempo real y equipaje más inteligente. Lo único que falta es la urgencia", añade Lavorel.