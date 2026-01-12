'Venture capital' y el sur de Florida, una historia joven e ilusionante

La leyenda del garaje no se estila en esta costa. Pero sí la del tipo que va de reunión en reunión con su presentación bajo el brazo, creyendo firmemente en su idea.

En 1984 se celebró por primera vez el Florida Venture Forum. Solo falló un año, sí, aciertan, fue durante la pandemia. Estos días celebraron el 40 aniversario con más 30.000 millones levantados como cifra total y en el que más de 2.000 emprendedores que aprovecharon este encuentro para lanzar su idea.

Con el paso del tiempo, además, se han convertido en asociación, una entidad que permite hacer informes y mantener vivo el interés, potenciar las relaciones, no solo durante el evento físico.

Además de ser un momento para presumir de portfolio, terminar de cerrar ese puente entre ronda y ronda, o pedir ayuda a algún operador especialista dentro de un fondo, el foro sirve para tomar el pulso general. El ambiente, en líneas generales, desprendía un optimismo medido.

De ser una reunión de apenas un salón con medio centenar de asistentes a llenar varias salas con un total de 830 registrados. Para no perder las buenas costumbres, 49 fundadores pitchearon su idea.

Los sectores fueron de lo más dispar: del cajón fintech, que todo lo abarca -como dice Angela de a16z, "every company is a fintech company"- a edtech (educación), climatech y, muy de moda dada la relación con la NASA, spacetech. Más que un sector en sí, la IA lo abarca e impregna todo. Cuesta pensar en un emprendedor que lance una compañía sin incluir, al menos, una capa de inteligencia artificial.

MedTech (o HealthTech si se prefiere) merece mención aparte. Florida ha sido, históricamente, un lugar de retiro en Estados Unidos. ¿Recuerdan Las Chicas de Oro? Pocos impuestos, buen tiempo, planes al aire libre y, poco a poco, ha desarrollado medicina para mayores. ¿Quién no querría retirarse a un lugar donde no existe el invierno?

En paralelo, la farándula y el star system latino, lo han convertido en la capital de la cirugía estética, con permiso de Cali y Los Ángeles. Si a esto se suman equipos deportivos universitarios de primer nivel, se crea una base para explotar e innovar en un mercado dispuesto a probar novedades.

Entre las startups asistentes destacaron PanGia Biotech, dedicada a las biopsias y diagnósticos con AI; BioStem, Theator o Ichor; con una técnica innovadora para los trombos. Despertaron el interés, aunque no sabemos si finalmente firmarán un cheque, de Bill Drueh, VP de Life Sciences en J.P. Morgan.

El coche conectado como medio de transporte masivo comienza a ser una realidad. Cynthia Hollen, fundadora de MAVI.io, ve en ello una oportunidad. Ha creado una red de experiencias y servicios de consumo que ya han adoptado fabricantes como Jeep, Dodge, BMW, Mercedes o Audi.

Hace apenas tres años, solo era una idea que contaba entre amigos en los Happy Hours de Miami Tech Life los miércoles. Hoy arranca con 20 millones de vehículos potenciales en Estados Unidos. Ella imaginaba poder hacer la compra en el camino de vuelta a casa o recoger la cena al salir del trabajo sin tener que pensar mucho, solo siguiendo sugerencias y ofertas de su salpicadero.

No fue la única mujer, pero sí una de las destacadas. Síntoma de como ha evolucionado el sector en cuatro décadas.