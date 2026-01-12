José E. Capilla (rector de la UPV): "No solo abrimos las puertas de Miami, sino del futuro"

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha recibido la llave simbólica del condado de Miami-Dade, un reconocimiento que comparte con personalidades y empresas como Rafa Nadal, Jeff Bezos, Telefónica Tech y Banco Santander. El rector José E. Capilla considera que este honor simboliza una alianza estratégica que posiciona a la UPV como actor relevante en el ecosistema de innovación de Miami, puerta de entrada entre América Latina, Estados Unidos y Europa. La UPV refuerza su presencia en Miami a través de convenios con universidades locales y el impulso de startups, replicando modelos de éxito internacional y potenciando la conexión con América Latina, de donde proviene gran parte de su alumnado internacional. Capilla ve en Miami y Valencia trayectorias paralelas de transformación hacia la innovación tecnológica, destacando la oportunidad de construir redes de influencia internacional bidireccionales desde la universidad.

En una ceremonia que reunió a empresarios, académicos y personalidades de talla mundial, la Universidad Politécnica de Valencia recibió uno de los honores más prestigiosos que otorga el condado de Miami-Dade: su llave simbólica. Fue la alcaldesa, Daniella Levine Cava, quien presidió el acto, colocando a la institución valenciana en un selecto grupo en el que también están Rafa Nadal, Jeff Bezos, Telefónica Tech y Banco Santander, entre otros.

Este acto va más allá de una recepción protocolaria. Para José E. Capilla, rector de la UPV y artífice de esta conexión transatlántica, la llave representa algo mucho más ambicioso: la oportunidad de transformar la universidad española en un actor relevante en uno de los mayores hubs globales de innovación del planeta.

"Es un día muy especial para la Universidad Politécnica de Valencia", expresó Capilla durante la ceremonia, con la solemnidad que el momento requería. "Esta llave es un honor. Es el símbolo de un vínculo estratégico entre nuestra universidad y una de las regiones más dinámicas del planeta, puerta de entrada entre América Latina, Estados Unidos y Europa".

La historia de la UPV en Miami no comienza en 2024. "La relación con el Condado Miami-Dade viene de largo, en particular la de la Universidad Politécnica de Valencia, que tenía ya convenios hace más de 20 años", explica Capilla. De hecho, ya había acuerdos con Florida State University y la Universidad de Miami.

Lo que cambió fue la capacidad de conectar esos hilos y reactivar la relación. Según explica el rector, diferentes empresas e instituciones que ya habían recibido la llave del condado recomendaron a la UPV "como un actor muy importante para reforzar su entrada en el ecosistema". El rector comprendió que había llegado el momento de hacer visible lo invisible.

El ecosistema como herramienta

Si hay algo que define la visión de Capilla es su comprensión del ecosistema no como un concepto abstracto, sino como una herramienta concreta para la transformación. Durante el encuentro posterior a la ceremonia, describe cómo el reconocimiento es "una especie de pasaporte para desarrollar mucho mejor las redes y las relaciones dentro del ecosistema de Miami-Dade".

La UPV ya está desarrollando iniciativas concretas. Ha conversado con el Consulado General de España en Miami para potenciar startups en el downtown, replicando a mayor escala lo que ya funcionaba en Berkeley. Lo que distingue esta misión es el enfoque: no improvisa; construye sobre lo existente y lo amplifica.

Capilla reflexiona sobre los paralelismos entre Valencia y Miami. "Lleva muchos años siendo una capital de turismo, del real state y ahora se está transformando en health tech, en fintech y mucho en todo lo relacionado con transporte y logística”, destaca.

Valencia señala que recorre un camino similar, pero a "distinta escala". Aquí, en la antigua zona de la Copa de América, en la zona portuaria, se han generado ecosistemas emprendedores y la propia UPV impulsa iniciativas como la construcción de la fábrica de chips fotónicos.

El puente que trae América Latina

Pero quizá la visión más ambiciosa de Capilla suma también a América Latina. “Desde hace más de treinta años, la UPV ha desarrollado muchísimos programas de doctorado, de máster cuyos alumni hoy ocupan posiciones de relevancia en toda la región, asesores de presidentes de república, rectores de universidades, grandes profesores e investigadores”, añade.

A nivel de máster, el 30% de los alumnos de la UPV proviene del extranjero, y en algunos programas específicos casi el 100% es de América Latina. "Yo veo Miami como una capital más de Latinoamérica, o sea, en Estados Unidos pero al mismo tiempo es una puerta más de Latinoamérica. América está aquí presente", desvela.

Al recibir la llave, Capilla pronunció una frase que condensa su filosofía: "Esta llave no solo abre las puertas de Miami, abre las puertas del futuro".

No era una boutade protocolaria. Era la declaración de principios de alguien que comprende que la internacionalización de una universidad no consiste en replicar modelos foráneos, sino en construir nodos de influencia bidireccional. Como explica el propio Capilla, "es un reconocimiento a una universidad con una gran proyección internacional y una gran intención de ir, de alguna manera, ampliando esa red de influencia internacional".

Cuando habla del futuro, el rector no especula. En Miami ha visto lo que Valencia puede llegar a ser. Y en Valencia ha visto lo que Miami necesita. La llave del condado, en este sentido, es apenas el principio de una historia cuyo final está todavía por escribirse.