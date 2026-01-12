Todas las startups son 'fintech': el papel de Fintech Américas en la transformación digital

Angela Strange, referente en fintech y socia de Andreessen Horowitz, impartió una conferencia en 2020 que se ha convertido en el marco de estudio y análisis para las startups. Su tesis, a 10 años, sigue vigente pasados cinco años. Al final, en algún punto, las startups van a pasar a necesitar pagos, gestión de caja, extensión de la ronda y acceso a nueva financiación.

Desde entonces, este sector ha sido el que más dinero ha levantado en Latinoamérica. Aunque, esa estadística tiene truco. Como ya apuntaba ella, casi cualquier compañía tiene tintes o puede ser categorizada como tal. De ahí que parte del ecosistema de cripto o de marketplaces evolucionen hacia fintech.

Desde hace 10 años, Fintech Américas celebra una cumbre en Miami Beach para analizar el momento de la región e impulsar su avance. En esta nueva edición se pone el acento en los retos de crecimiento y captación de capital, así como en la búsqueda de soluciones innovadoras.

Lo que arrancó como una cita solo pensada para cuentas y métodos de pago, ya plantea su propio pool de inversores, premios y un debate que se extiende durante todo el año con más de 50.000 líderes de la región integrados en su red.

Es habitual que al visitar una startup se luzca uno de sus premios en la oficina. Síntoma del prestigio que atesoran. Entre las premiadas destacan: Naranja X, como mejor uso de IA en Banca en Argentina, DaviPlata, como solución de pago en Colombia, DeUna, con su App de inclusión Financiera en Ecuador. Una lista que crece sin dejar de poner el listón cada vez más alto.

DISRUPTORES forma parte del evento, dentro del panel "Transformando a Miami en el Hub Tecnológico de las Américas", una sesión consagrada a resaltar con realismo los retos y oportunidades de una urbe única viviendo un momento singular. Los ponentes son perfiles clave dentro del ecosistema con más de un lustro construyendo in situ.

Etienne Gillard, emprendedor belga con toque español, fundó Walleteros, una app para hacer pagos sencillos e inmediatos. Ahora lidera Ventures en ManaTech, uno de los centros que más procesos de aterrizaje y exploración realizan en el sur de Florida.

Claudia Durán tomó las riendas de Endeavor después de Laura Maydon. No era tarea fácil después de abrir la oficina y conseguir gran atención, pero Claudia ha sabido crecer dentro de la organización hasta liderar la región Norte de las Américas, además de impulsar Miami. Su voz es una de las más autorizadas. Cierran el elenco dos inversores cuyo portfolio deja clara una visión adelantada a su tiempo: Rodrigo Rodas, de IDC Ventures, y Omar Arab, del Miami Fintech Club.

Esta es la primera cita de calado, que sirve de aperitivo para lo que vendrá durante todo un mes con el foco puesto en Miami y la tecnología. Los días 26 y 27 de Marzo, eMerge Américas dará una visión más amplia de inversión e innovación en la región. Todo un síntoma del momento que vive la ciudad como capital tech de la región.