Las startups de Latam abrazan la IA con la productividad al alza y una reducción récord de costes tras su adopción

Las claves nuevo Generado con IA El 99% de las startups de América Latina ya utiliza inteligencia artificial, y el 85% la integra en su producto principal. La adopción de IA ha provocado una reducción récord de costes y un aumento significativo de la productividad en las empresas latinoamericanas. El 24% de las compañías considera la IA esencial en la mayoría de sus procesos, aunque el 25% reconoce no tener métricas claras para medir el retorno de inversión. Las firmas de capital riesgo usan cada vez más la IA en sus operaciones y el 81% está más dispuesto a invertir en startups que la tienen como núcleo de su propuesta.

De promesa a infraestructura. Así ha sido la evolución de la inteligencia artificial (IA) en América Latina en los últimos años, según la firma de capital riesgo Hi Ventures, que en un reciente y detallado informe afirma que “2025 es el año en el que la IA ha entrado realmente en su fase de ejecución” en la región.

Esa nueva etapa viene propiciada por una importante reducción en los costes de infraestructura de la IA y en una significativa mejora del rendimiento de los modelos. Hi Ventures afirma que el coste de generar un millón de tokens ha bajado de 60 dólares (51,1 euros) en 2023 a únicamente 10 (8,5 euros) en 2025. En cuanto a la latencia, es decir, el tiempo que tardan los modelos de IA en responder, esta ha mejorado más del 90%, afirman.

Y en esa adopción, ¿cuál es la principal ventaja que las empresas están experimentando? La respuesta parece unánime: la mejora de la productividad es el beneficio más señalado por los directivos consultados . Concretamente, es lo que destaca el 35%,aunque la lista de “poderes” de la IA no se queda ahí ,y el 30% apunta a que le permite ser más competitivo; el 16%, ofrecer servicios y productos más personalizados, el 9%, tomar mejores decisiones y otro 9% llegar a un abanico más amplio de clientes.

Pero, ¿cómo están integrando entonces la inteligencia artificial en el día a día de sus negocios para lograr estas ventajas? En ese sentido, Hi Ventures afirma que el 24% de las compañías ya integra IA en la mayoría de sus procesos y la considera parte esencial de su estrategia. Es cierto también que el 34% aún está explorando en qué procesos aplicarla y el 16% ni siquiera ha comenzado a investigar sus posibilidades y casos de uso.

En el entorno de las empresas que ya la están utilizando, la productividad es la principal métrica de su éxito, algo que afirma el 60%. Le sigue el ahorro económico (un 43%) y el aumento de ingresos (el 30%). Sin embargo, destaca que el 25% de las empresas reconoce no contar con las métricas necesarias para medir el ROI de sus proyectos con inteligencia artificial.

Las startups lideran el uso de la IA

Si las ventajas de la inteligencia artificial no escapan a las grandes compañías, son las startups las que han decidido comprobarlas in situ. Así, según el estudio, actualmente el 99% de las startups de América Latina ya utiliza la IA al menos de forma interna, el 85% la integran en su producto principal y el 80% utiliza esta tecnología para el desarrollo de sus productos y servicios. Precisamente, el 85% de los productos de startups fundadas en la región en 2025 integra IA, frente al 47% de las que se crearon entre 2020 y 2022.

En lo que a modelos se refiere, las startups son proclives a experimentar con distintas propuestas: el 89% utiliza modelos de OpenAI (ChatGPT, Dalle, etc.); el 48%, Google Gemini y el 45%, la familia Claude. Solo el 22% de las empresas emergentes desarrolla o ajusta sus propios modelos de IA, “lo que muestra una gran dependencia de APIs de terceros”, señalan desde Hi Ventures.

Pese a este alto grado de uso, es cierto que siguen existiendo algunas reticencias respecto a la inteligencia artificial: la inexactitud y las alucinaciones son señaladas por el 57%. Solo el 25% de las startups latinoamericanas apunta la ciberseguridad como uno de los principales riesgos de la IA.

Al igual que a nivel global, los agentes de IA marcan el despliegue de esta tecnología entre las startups de América Latina. Así, y aunque aún es un terreno emergente, el 43% de las empresas encuestadas afirma que ya los están probando o utilizando en producción.

Principales usos

Entre los principales usos de los agentes de inteligencia artificial, estas señalan la automatización del servicio al cliente, la coordinación de flujos de trabajo entre aplicaciones y sistemas, o la automatización de ventas.

Completa el estudio de Hi Ventures la información sobre cómo la IA está utilizándose en el mundo inversor donde, apuntan, esta tecnología “se ha convertido en un filtro determinante”.

El informe muestra que las firmas de capital de riesgo no solo están financiando startups de IA, sino que también están utilizando esta tecnología en sus operaciones internas. Concretamente, el 98% de las firmas de venture capital ya emplea inteligencia artificial, especialmente para investigación de mercados y tendencias.

Una tendencia que marca sus inversiones, ya que el 81% dice estar más dispuesto a invertir en una startup si la IA está en el centro de su propuesta. De hecho, en 2025, el 70% ya señala que más del 40% de sus empresas en portafolio utiliza IA de forma estratégica.