Reserve Cup, centro de atención del pádel 'business'

En apariencia es solo un juego: cuatro personas, una red, tres pelotas y cuatro paredes (ahora vidrios) en una superficie de 20x10 metros. En la actualidad es mucho más. El deporte con más crecimiento a nivel mundial, con un estallido exponencial desde la pandemia que lucha por ser olímpico y que se expande sin fronteras.

En los últimos años y con el impulso de la pandemia ha pasado de ser un deporte inicialmente regional, con México como su cuna, Argentina como su vivero inicial y España como su epicentro. Con Madrid como capital mundial, su papel comienza a ser exportador de talento, tecnología y modelos de negocio que tienen efecto multiplicador. Miami se ha convertido en el lugar más creativo, donde se exploran y testea la visión de futuro.

Y, en este punto, España tiene mucho que aportar. De hecho, lo hace. Desde fabricantes de canchas a formadores, entrenadores, creadores de eventos, saben que esta semana es clave para conectar con la capital emergente, donde se ha pasado de apenas 20 canchas y tres clubes a más de 12 lugares para practicar y otros tantos en proyección.

Reserve Cup, pádel Miami Style

Reserve se estrenó hace apenas dos años. Lo hizo como un club de seis pistas en un enclave único, una plataforma que servía de pista para hidroaviones, entre Miami y Miami Beach, junto al estadio de los Heat, justo por donde entran y salen los cruceros, con una puesta de sol de estampita para compartir y, de cuando en cuando, visita de los delfines durante el partido.

Desde el principio hubo mucho más debajo de esa marca, todo un ecosistema que comienza a mostrar solo la punta del iceberg. Ya cuentan con dos clubes más en Miami, Desing District y su primer indoor en SoléMia, que pretende ser un flagship de la visión de Wayne Boich, su creador. Por el camino, decidieron abrir en Manhattan, junto al espacio de José Andrés en Little Spain, con tres canchas cerquita de la sede de Google y a un paso del edificio de moda para un selfie, en Hudson Yards.

Este fin de semana se citan los top mundiales en la Reserve Cup. A diferencia del año pasado, que fue una sola prueba, esta vez serán tres citas. La primera en Miami, en ese icónico club primigenio de Reserve. Después le tocará el turno a Nueva York. Y, por último, una última parada en España, por desvelar. Se trata de una competición por equipos, con dos capitanes también entregadas a la adicción del pádel: Derek Jeter, cinco veces campeón mundial de béisbol y el humorista de moda, Andrew Schulz.

Los participantes son Arturo Coello, ahora sí en calidad de estrella local, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Juan Lebrón, Mike Yanguas, Paquito Navarro, Javi Garrido, Momo González, Coki Nieto, Jon Sanz, Edu Alonso, Lucas Bergamini, Alex Ruiz, Pablo Cardona y, a última hora, se ha sumado Martín Di Nenno con wild card. El prize money total es de 1,7 millones de dólares, atractivo más que suficiente para que los top 10 se apunten sin dudarlo.

La entrada de un solo día comienza en 80 dólares. A partir de ahí pueden sumar mejoras, experiencias y abonos, hasta llegar palcos VIP. De apenas contar con sponsors a sumar nombres como Motorola, de nuevo explorando la intersección entre deporte y tecnología, UBS, Alo o Aston Martin.

Todo este show aparente, con los clubes de alto standing, y la competición top con aire festivo y glamuroso (de hecho, el año pasado los jugadores llegaban en lancha a la competición) tiene un punto muy importante: poner el foco en el pádel. Desde lo más alto de la pirámide hasta lo más popular. Desde un partido sin más trascendencia a clases con exjugadores, torneos para recaudar fondos, equipación propia con toque clasicón o comprarte una cancha (made in Spain, en colaboración con Padel Tech Courts) como la del club o grabar las jugadas con análisis posterior en AI.

Detrás de este ecosistema en ciernes se encuentra Waine Boich, exjugador de tenis con notable éxito en la universidad, empresario que pasó de las minas de carbón a un family office de miles de millones de dólares con tentáculos en hoteles, hospitalidad y tecnología, que se enamoró del pádel.

El Rey Arturo y los 'top'

Hace apenas una semana, Arturo Coello, español número uno del mundo en pareja con Agustín Tapia, hizo público lo que llevaba gestándose meses entre torneos, visitas, llamadas y unas obras para hacer un club a la medida de un gigante. Coello se muda a Miami (las escasas semanas en que no esté compitiendo, que cada vez son más). Reser SoléMia, el primer club indoor de esta marca, será su nueva casa.

Premium es decir poco. Selecto se queda corto. Todo está cuidado y medido para mostrar cómo es y se debe practicar el deporte que engancha desde los primeros compases.

Dentro de estas instalaciones tendrá también su sede la Juan Martín Academy, un centro que impulsará las carreras de jóvenes talentos bajo la batuta de quien dominó el pádel mundial junto a Fernando Belastaguín durante más de una década. Juan Martín ha sido también la primera estrella en sumarse al universo Reserve.

Contar con el número uno mundial es toda una declaración de intenciones con lo que está por llegar con Recruit, su propia agencia de representación e imagen de jugadores top cuyos nombres se irán desgranando paso a paso. El director de operaciones que arma la jugada paso a paso no es otro que el español Víctor Ruiz, hilando las piezas de un puzle que comienza a conquistar el país. Primero la Costa Este, después… estén atentos. Más allá de que el pádel sea olímpico en la próxima cita o no, hay un punto clave para la expansión y adopción en Estado Unidos, llegar a la universidad. Esa es la verdadera veta a explorar para que de verdad se popularice.

Tecnología, real estate, formación…

Playtomic, la aplicación más usada a nivel global, ha apostado también por Miami. Pablo Carro, su CEO, ha decidido mudarse a la ciudad y adaptar el producto a las necesidades locales, donde PlaybyPoint, nacida en Coral Gables, acapara la mayor parte de los clubes en el país, además de ser la más habitual en pickleball, la otra fiebre de raqueta, quizá con un toque más festivo y familiar que el pádel, menos exigente en el físico y más inclusivo en cuanto a entretenimiento.

Consultores, creadores de torneos, máquinas expendedoras de material de pádel e inversores con inquietud por entender el mercado se dan cita esta semana en Miami. No se trata solo de deleitarse con el mejor pádel masculino -por ahora Reserve Pádel no ha hecho ninguna de sus exhibición con mujeres top- sino también para ver y ser vistos en el sitio y lugar adecuados.