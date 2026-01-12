Promover una inteligencia artificial responsable a ambos lados del Atlántico, el reto de Adigital y BID Lab

La experiencia en marcos regulatorios de Adigital y el profundo conocimiento de BID Lab en la región permitirán generar sinergias que beneficiarán a las empresas y a las comunidades locales.

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y la tecnología del momento supone todo un reto y un desafío para las startups y pequeñas y medianas empresas. Esta tipología de empresas constituyen el eslabón más débil de la cadena en la profunda transformación digital de la economía en marcha y urge activar herramientas para que puedan abrazar su potencial y, además, hacerlo de forma responsable.

Con esta meta se ha puesto en marcha la iniciativa IAméricas, impulsada por Adigital, la asociación española que representa a más de 500 empresas del ámbito digital, y BID Lab, el brazo de innovación y capital emprendedor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ecosistema emprendedor y de innovación a ambos del Atlántico está tejiendo en la actualidad múltiples sinergias. España se ha conformado como puerta de entrada a Europa para muchas startups latinoamericanas y a la inversa; Latam constituye un mercado muy atractivo para el sector emprendedor español por sus similitudes en cultura empresarial, la lengua común, etc.

Sin embargo y, pese a los muchos aspectos que unen a las pymes y startups latinas y españolas, el aterrizaje en el mercado regional de Latinoamérica requiere de unos condicionantes propios que merecen ser conocidos para avanzar hacia el éxito de las acciones comerciales.

De ahí que la alianza establecida entre Adigital, con una acreditada experiencia en materia de IA responsable, y BID Lab, que atesora el vasto conocimiento regional de Latinoamérica haya sido la clave de una iniciativa que avanza paso a paso, pero con firmeza.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con César Tello, director general de Adigital, y Justo Hidalgo, director de IA de Adigital, justo cuando esta iniciativa se ha dado a conocer tras un año de trabajo y arduos preparativos.

Adigital y BID Lab trabajarán de manera inicial con agentes públicos y empresariales en cinco países, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, con posibilidad de extenderse a otros territorios de la región a medida que avance el proyecto.

"El aumento de la confianza de los usuarios y clientes es la puerta de entrada a una mayor adopción de la IA, lo que aumenta las posibilidades para todo tipo de empresas" Justo Hidalgo, director de IA de Adigital

"Nosotros vemos el potencial de la parte ética y moral de la IA, pero no sólo en el plano moral, sino también como parte crítica de la estrategia de crecimiento de las empresas. El aumento de la confianza de los usuarios y clientes es la puerta de entrada a una mayor adopción, lo que aumenta las posibilidades para todo tipo de empresas", explica en conversación con esta redacción Justo Hidalgo.

IAméricas se desarrollará en tres ejes ya que su objetivo es traspasar el ámbito de la formación y la divulgación para que las empresas puedan pasar a la acción.

En primer lugar, se proporcionará formación a las empresas de cara a maximizar el uso y aplicación de esta tecnología. Al mismo tiempo, se incidirá en la divulgación de buenas prácticas y en el desarrollo de un modelo de uso responsable y garantista de esta tecnología.

Por último, la iniciativa llevará a cabo la implementación de las herramientas de IA responsable desarrolladas por BID Lab y Adigital para que todas las comunidades empresariales interesadas puedan darles uso y se beneficien de la adopción de esta tecnología, aún incipiente, la reducción de riesgos y costes que permiten estas herramientas de gobernanza de la IA.

Colaboración Latam, Caribe y Europa

Este proyecto busca fortalecer y seguir impulsando la colaboración clave entre Latinoamérica, el Caribe y Europa en torno a la IA responsable.

La experiencia acumulada por Adigital en la creación de marcos regulatorios avanzados para tecnologías digitales en Europa, junto con el profundo conocimiento de las necesidades y oportunidades en la región de BID Lab, permitirá generar sinergias que beneficiarán tanto a las empresas como a las comunidades locales.

"El reto es cómo somos capaces de implementar y adoptar la responsabilidad por diseño en la tecnología como un elemento competitivo" César Tello, director general de Adigital

"El reto va a ser cómo somos capaces de implementar y de adoptar la responsabilidad por diseño en la tecnología como un elemento competitivo y, cuando hablamos del ámbito tecnológico, puedes filosofar todo lo que quieras, pero hay que aterrizarlo en cómo ayudar, sobre todo las pymes puedan ser competitivas mostrando responsabilidad, transparencia y una explicabilidad frente al usuario final", ha manifestado César Tello, director general de Adigital.

IAméricas no se centra sólo en las empresas que están creando IA, sino también de las que potencialmente van a utilizarla. "Se trata de que la empresa entienda para qué le vale la IA y a quién elijo para que me ayude en este camino".

Así se ha manifestado Justo Hidalgo al referirse al papel que van a desarrollar precisamente las pymes y startups en Europa y Latam a la hora de desarrollar la inteligencia artificial.

Una labor en la que es tan importante saber el para qué como el cómo, el cuándo y que la confianza con el usuario final sea una variable fija en todo este apasionante proceso que ahora comienza.