Latinoamérica impulsa el turismo inteligente con un modelo más sostenible e inclusivo guiado por los datos

En América Latina, la digitalización del turismo avanza con fuerza, impulsada por la expansión del acceso a internet y el uso masivo de dispositivos móviles. Los países de la región están adoptando estrategias para modernizar su oferta, promover la innovación y mejorar la competitividad a través de herramientas digitales.

Así, una entidad clave en ese desafío es la Red Iberoamericana Destinos Turísticos Inteligentes que, como explicaba su presidente, Federico de Arteaga, promueve la “capacitación, el transmitir mejores prácticas, experiencias y lecciones aprendidas de otros destinos latinoamericanos y de España”.

De todo ello se hablaba en una de las mesas redondas organizadas en el seno del Tourism Innovation Summit 2025, que tenía lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en Sevilla, España, y que ponía el foco en cómo los países de la región están afrontando ese proceso de digitalización e innovación.

Por parte de Ecuador, Amelia Alejandra Ordóñez Muñoz, gerente general subrogante de Quito Turismo, destacó los avances de la capital ecuatoriana como ciudad inteligente. Su sistema de metro y un alto índice de áreas verdes urbanas han situado a Quito como “referente en movilidad sostenible y respeto al entorno natural”, según sus palabras.

“Vivimos dentro de una reserva de la biosfera y nuestro objetivo es claro: priorizar el bienestar de la comunidad antes que el del turista. Anfitriones felices, turistas felices”, afirmaba Ordóñez.

Datos e inclusión

Una mesa de debate con casos concretos que mostraron en Sevilla cómo América Latina está consolidando un modelo propio de territorios inteligentes, tomando la tecnología como base pero con la integración social, la sostenibilidad y la gestión colaborativa como pilares estratégicos.

En el caso de Argentina, Valeria Méndez Vizcay, directora general de EMTUR, compartía con todos los asistentes a TIS 2025 cómo la ciudad Mar del Plata, con nueve millones de visitantes al año, trabaja junto a Ciudades del Futuro en la creación de un observatorio de datos que permitirá decisiones más inclusivas y sostenibles. “Ya estamos tomando decisiones basadas en datos. La calidad del agua, el equipamiento de playas públicas y la digitalización del destino son prioridades”, detallaba Méndez Vizcay.

Patricia Albañez, coordinadora estatal de turismo de Sebrae Brasil, tomaba el caso del estado de Paraná y en concreto el de la ciudad de que Curitiba “en la que estamos trabajando para lograr que sea reconocida como ciudad inteligente en 2026”.

Además, ponía sobre la mesa que el enfoque brasileño se centra en la inclusión: “Tenemos tours para personas con baja visión y un equipo que incluye desde tecnólogos hasta psicólogos. El turismo inteligente debe ser también humano”, añadía.

La transformación digital ha revolucionado el turismo a nivel mundial, modificando la forma en que se planifican, promocionan y disfrutan los viajes. Tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y las plataformas móviles han impulsado un modelo turístico más conectado, personalizado y sostenible.

Este proceso ha dado origen a nuevos actores y modelos de negocio, como las agencias en línea, el alojamiento colaborativo y los destinos turísticos inteligentes, donde la gestión basada en datos mejora la experiencia del visitante y optimiza los recursos de los destinos.