La inversión en startups en América Latina crece hasta alcanzar los 4.600 millones de dólares en 2024

La región ha pasado de 2 a 38 unicornios, “un crecimiento que refleja el buen momento del emprendimiento en Latinoamérica”. Freepik

Las claves nuevo Generado con IA La inversión en startups en América Latina alcanzó los 4.600 millones de dólares en 2024, un crecimiento del 10% respecto al año anterior, con Brasil y México como principales destinos. Desde 2017, la región ha pasado de tener 2 a 38 unicornios, destacándose sectores como fintech, proptech, healthtech y logística. El ecosistema de startups latinoamericano muestra madurez y nuevas tendencias como co-inversión, fundadores recurrentes y adopción de inteligencia artificial, aunque persisten retos en financiación y regulación. El informe recomienda colaboración público-privada, fondos mixtos y políticas que impulsen innovación, sostenibilidad e integración regional para consolidar el auge emprendedor en la región.

De “ser periférico a convertirse en un motor regional de innovación”. Así describe la evolución del ecosistema de startups en América Latina y el Caribe el informe 'El Ecosistema de Startups y Capital de Riesgo en América Latina y el Caribe: Tendencias, Desafíos y Perspectivas', elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) junto a IE University, y con el apoyo de CFA Society Spain.

Un análisis en el que, como justificación de dicha afirmación, se revela que en 2024 la inversión en startups de la región alcanzó los 4.600 millones de dólares (3.907 millones de euros), distribuidos en 751 operaciones. Esta cifra representa un incremento del 10% respecto a 2023 y de este montante, un 43% tuvo como destino Brasil y otro 26% México.

Concretamente, según el informe, desde 2017, la región ha pasado de 2 a 38 unicornios, “un crecimiento que refleja el buen momento del emprendimiento en Latinoamérica”. Por sectores, fintech se mantiene dominante, con más de 3.000 startups en 2023, seguido por proptech, healthtech y logística.

Tras el auge de inversión postpandemia, afirman que el ecosistema ha entrado en una etapa de madurez con mayor disciplina inversora. Entre las nuevas tendencias se identifican el crecimiento de fundadores recurrentes, la co-inversión entre fondos y la adopción de inteligencia artificial, aunque las startups lideradas por mujeres solo captan el 16% del capital.

El estudio concluye que, aunque el ecosistema es dinámico, enfrenta desafíos importantes, como falta de financiación en etapas de crecimiento, fragmentación regulatoria y déficit de infraestructura y talento.

Colaboración público-privada

Para superar los desafíos a los que se enfrentan las startups, se recomienda crear fondos mixtos público-privados, avanzar hacia un “pasaporte regional” para normativas y fortalecer capacidades tecnológicas mediante academias de startups. Así, apuntan que la próxima ola de unicornios latinoamericanos emergerá de empresas que combinen innovación, sostenibilidad e integración regional efectiva, apoyadas por políticas públicas.

“La maduración del ecosistema emprendedor de América Latina y el Caribe no puede lograrse solo con los emprendedores. Requiere Estados que comprendan el carácter estratégico de la innovación, inversores dispuestos a proporcionar capital y sociedades que celebren el riesgo en lugar de estigmatizar el fracaso”, finaliza el informe.

“América Latina y el Caribe viven un auge en su ecosistema de startups: fintech representa el 40% de la inversión, movilidad 15%, salud 10%, foodtech 8% y IA crece rápidamente, con más del 60 % de las startups recientes incorporando IA en alguno de sus procesos. En 2024, la inversión de capital de riesgo creció 26%, aunque la región solo capta alrededor de 1,5 % del capital global, lo que refleja tanto su enorme potencial como la brecha de inversión existente, mostrando oportunidades únicas para venture capital pese a desafíos de infraestructura, regulación y acceso a capital que requieren estrategias adaptadas y visión de largo plazo”, explicaba Stefan Krautwald, director de Latin Leap, durante la presentación de las conclusiones del informe.

Por su parte, Germán Ríos, profesor de Economía, director del Observatorio de América Latina y el Caribe, parte del Global Policy Center en IE University, director de Estudios de CEAPI, y autor del informe aseguraba que “con 38 unicornios a mediados de 2025, empresas privadas valoradas en más de mil millones de dólares estadounidenses, y un número creciente de startups de alto impacto, la región está emergiendo como un polo de innovación digital e inclusión".

Y añadía: “El ecosistema de emprendimiento Iberoamericano se encuentra entre un enorme potencial y grandes desafíos, pero la creatividad y resiliencia de las startups de la región augura una época dorada de innovación, inclusión y crecimiento económico”.