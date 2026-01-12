La empresa española de turismo espacial Eos X Space adquiere la estadounidense Space Perspective

Las primeras pruebas de Eos X Space se llevarán a cabo este mismo año.

La compañía con sede en Sevilla y Abu Dabi completa un movimiento empresarial que le permitirá trasladar turistas al espacio "en los próximos meses".

Turismo en globo para alcanzar el espacio. Ese es el nuevo sueño del turismo llevado al extremo, un sector que busca fusionar aventura y exclusividad, al alcance de unos pocos.

Estados Unidos fue el primero en popularizar esta tendencia gracias a los recursos de grandes fortunas. En el verano de 2021, el magnate Richard Branson abrió la temporada con un vuelo suborbital de Virgin Galactic que marcó un antes y un después en la industria.

Pocos días después, Jeff Bezos replicó el movimiento con su compañía Blue Origin durante ese mismo verano. En aquel vuelo, el joven neerlandés Oliver Daemen se convirtió en el primer pasajero que pagó por viajar al borde del espacio, aunque la cifra exacta abonada por el billete nunca fue revelada públicamente.

Este hito consolidó la idea del turista espacial oficial en un contexto dominado por compañías privadas.

Actualmente, existen varias startups que trabajan para democratizar, en la medida de lo posible, este tipo de expediciones y atraer a un público más amplio que el compuesto por multimillonarios.

Entre ellas se encuentra la española Eos X Space, fundada en 2020 y con sede en Sevilla y Abu Dabi. La empresa apuesta por un modelo accesible dentro del lujo tecnológico.

La propuesta de Eos X Space gira en torno al llamado turismo estratosférico, un viaje realizado a bordo de cápsulas presurizadas elevadas lentamente por globos de helio que llegan a alcanzar los 40.000 metros de altitud.

A esa altura, los pasajeros pueden observar la curvatura de la Tierra, el contraste entre la atmósfera azul y la negrura del espacio, similar a los vuelos de Blue Origin.

El precio por asiento se sitúa entre 150.000 y 200.000 euros, cifra considerablemente inferior a los viajes suborbitales impulsados por cohete.

La compañía prevé realizar sus primeros vuelos comerciales en los próximos meses, una vez completadas las fases finales de validación y seguridad.

Para consolidar sus planes y acelerar el despliegue internacional, Eos X Space adquirió recientemente a la startup estadounidense Space Perspective, con sede en Florida y considerada uno de los pioneros en el desarrollo de cápsulas estratosféricas.

La compañía norteamericana se encontraba en un momento delicado a nivel financiero, por lo que la operación supone un nuevo impulso operativo y la continuidad de sus programas de desarrollo.

El acuerdo contempla que “Space Perspective opere con plena autonomía, bajo liderazgo y estructura corporativa estadounidenses”, según comparte Eos X Space. De esta manera, dos competidores directos pasan a convertirse en socios estratégicos con una visión compartida: consolidar el turismo espacial.

A cambio, Eos X Space aportará “recursos económicos y soporte estratégico” al equipo estadounidense, permitiendo mantener las líneas de producción, los centros de pruebas y el personal técnico altamente especializado.

Aunque los términos exactos de la adquisición no se han revelado, fuentes del sector señalan que Eos X Space cuenta con una valoración superior a 230 millones de dólares, mientras que Space Perspective había invertido más de 120 millones de dólares en desarrollo acumulado hasta el primer trimestre de 2025.

Además, esta última ya había registrado más de 3.000 billetes vendidos, lo que refleja un nivel significativo de demanda anticipada.

Con esta unión, Eos X Space y Space Perspective pasan a conformar el tercer gran operador global de turismo espacial privado, junto a SpaceX y Blue Origin. La compañía española cuenta con el respaldo de fondos institucionales estadounidenses, inversores de capital riesgo y socios europeos, lo que fortalece su posición en un sector altamente competitivo.

“El turismo espacial está entrando en una fase de consolidación. Ya no se trata solo de lanzar vuelos; se trata de construir ecosistemas completos basados en la confianza, la sostenibilidad y experiencias que cambien la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo”, afirma Kemel Kharbachi, CEO y fundador de la empresa.

La adquisición también refuerza el modelo tecnológico de Eos X Space. La compañía avanza en la última fase de desarrollo de su cápsula Nao V en Europa, cuyas pruebas finales están programadas para este año, mientras que en Estados Unidos se encuentra operativa la cápsula Neptune, validada para ascender de manera segura hasta los 35.000 metros.