Ciberseguridad y gobierno se darán la mano en eMerge

Desde sus inicios hace más de 10 años, eMerge Américas ha intentado destacar lo más interesante de la tecnología durante la primera semana de abril o última de marzo, así desde 2014. Melissa Medina es ahora la CEO de este evento que se ha convertido en cita obligada del calendario tech en las Américas.

Con los años se han convertido en habituales Pitbull o el alcalde de Miami, Francis Suárez, dos íconos locales que promueven el sector, pero también ha servido para que los fundadores de las grandes empresas de Silicon Valley, tomaran el pulso de lo que hace la capital de América Latina y su ecosistema innovador. Fondos, emprendedores, oficinas de comercio exterior, incluyendo el ICEX, ProChile o ProColombia, universidades y organismos públicos se han volcado para que sea un éxito.

A escasas tres semanas del estreno en el Convention Center de Miami Beach, llama la atención una temática que no se había tocado hasta ahora. No de esta manera, al menos. Ciberseguridad y gobierno, es decir, más allá de las amenazas digitales habituales, se suma ahora el apartado de Defensa. Con el encuentro, mejor dicho, encontronazo, entre el presidente de Ucrania y Trump en la Casa Blanca, todavía reciente, y la carrera por la IA de vanguardia entre Estados Unidos y China, este vertical cobra más importancia.

El ponente más destacado es Palmer Luckey, co-fundador de Oculus VR, el sistema de realidad hoy en manos de Meta. Estará en el escenario junto al congresista con raíces cubanas Mario Díaz-Balart, otro de los pata negra de Miami.

En su día fue muy criticado por su apoyo al partido republicano y su visión sobre la política migratoria. Tras la venta da la empresa por más de 2.000 millones de dólares se retiró a pensar su siguiente aventura empresarial. Así nació Anduril Industries, en 2017, una compañía dedicada a ayudar al ejército de Estados Unidos. Con un enfoque muy cercano a la tecnología de consumo: desarrollo y despliegue rápido, pago por suscripción y gran interés en controlar las fronteras. Su nueva obsesión es modernizar la vigilancia para que Occidente mantenga su estilo de vida actual. No está mal como meta fundacional. Capta la atención y apela al sentir de una sociedad en busca de identidad.

Esta puesta en escena en Miami le servirá también para cortejar inversores y acercarse a más países que miran con interés estas iniciativas.

Hay quien dice que habría multiplicar el efecto Miami. De momento, la ciudad, aliada con NVIDIA y su Omniverse, Dell Technologies y WWT (World Wide Tecnhnology) han tomado la misión de crear un gemelo digital de Brickell, el equivalente a un Manhattan tropical, donde el skyline cambia cada mes y las grandes corporates plantan su sede para las Américas.

Este miércoles en Citizen M desvelerán los planes para crear una réplica virtual que conecte con la real en cuanto a IoT y monitorización. Uno de los motivos para dar este paso importante está relacionado con la preparación y mitigación de amenazas meteorológicas.