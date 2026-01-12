Se buscan ideas de IA en fase de maduración en Latinoamérica para acelerar su desarrollo y llevarlas al siguiente nivel

Las claves nuevo Generado con IA Latitud Ventures lanza una nueva edición de su programa Latitud Fellowship para emprendedores latinoamericanos con ideas de inteligencia artificial en fase temprana. El programa seleccionará a ocho fundadores que recibirán una inversión inicial de 62.500 dólares a cambio del 2,5% de participación y mentorías de ejecutivos de empresas líderes. El fellowship dura nueve semanas y es híbrido, con actividades en San Francisco, Ciudad de México y São Paulo; los participantes deben dominar inglés y registrar una LLC en Delaware. El programa prioriza proyectos en fintech, SaaS, healthtech, marketplaces, proptech y ecommerce, y culmina con la presentación de los productos ante inversores en Silicon Valley.

Latitud Ventures es uno de los fondos de capital de riesgo más importantes de América Latina. A diferencia de otras firmas, está especializada en apostar por emprendedores que se encuentran en etapas tempranas del desarrollo de ideas.

La apuesta de Latitud Ventures es tan inusual, que algunos de sus programas se centran en la colaboración con los conocidos como 'prefundadores', es decir, creadores de startups en etapa presemilla que todavía no cuenten con un producto final.

La firma ha anunciado la nueva edición de su programa Latitud Fellowship, en el que pueden participar fundadores de Buenos Aires, Ciudad de México, São Paulo y San Francisco. Tras someterse a un meticuloso proceso de selección, se elegirán ocho emprendedores con ideas relacionadas con inteligencia artificial.

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 1 de agosto y los finalistas obtendrán una inversión inicial de 62.500 dólares a cambio de una participación del 2.5%.

Se trata de un programa de nueve semanas de duración en un entorno híbrido. Uno de los requisitos es poder desplazarse a las ciudades donde tendrán lugar las actividades (San Francisco, Ciudad de México y São Paulo) y dominar el inglés. Los primeros seleccionados serán contactados el 6 de agosto para el inicio de las rondas de entrevistas.

Ideas en construcción

Este tipo de iniciativas de Latitud se suelen centrar en ayudar a los emprendedores a desarrollar sus ideas, validar sus modelos de negocio e impulsar la creación de un MVP (Producto Mínimo Viable, en su traducción al castellano). Una vez finalizada la iniciativa, Latitud ayuda a los fundadores a levantar capital para su primera ronda semilla.

“Los emprendedores latinoamericanos en etapas tempranas no suelen recibir capital antes de tener una presentación”, afirma uno de los socios de este fondo, Tomas Roggio. “La SF Fellowship cierra esa brecha financiando este tipo de proyectos y dándoles nueve semanas para alcanzar una primera validación”.

El programa está diseñado para personas que están dando los primeros pasos como emprendedores, que cuentan con una idea, pero no saben cómo desarrollarla. Aunque no está dirigido a un sector concreto, tienen preferencia por proyectos que puedan estar relacionados con el fintech, SaaS vertical, healthtech, marketplaces, proptech y soluciones de ecommerce.

Uno de sus atractivos es que no es necesario contar con una empresa ya constituida para postularse. Sin embargo, quienes resulten seleccionados deberán registrar una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) en el estado de Delaware, un trámite en el que Latitud brinda acompañamiento.