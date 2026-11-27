Del campus a la empresa: qué impulsa y qué frena el emprendimiento de los universitarios en España

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Solo el 12 % de los estudiantes universitarios en España planea emprender de inmediato tras terminar sus estudios, pero la cifra sube al 21,4 % al proyectarse a cinco años vista. La actividad emprendedora real durante la carrera ha descendido en España, cayendo el porcentaje de estudiantes con un negocio operativo del 7,7 % al 2,6 %. Existe un importante déficit formativo: el 68,1 % de los estudiantes universitarios españoles admite que nunca ha asistido a cursos sobre emprendimiento. Factores del entorno como el miedo al fracaso, las dificultades de financiación y la baja visibilidad de las ayudas universitarias condicionan la creación de nuevas empresas. Preguntas ¿Por qué sube del 12 % al 21,4 % el porcentaje de universitarios que quiere emprender cuando se pregunta sobre cinco años después? Porque muchos estudiantes plantean emprender más tarde como estrategia para acumular experiencia y recursos; la cifra del 21,4 % refleja expectativas a cinco años, no respuestas observadas longitudinalmente. ¿Qué frena que solo el 2,6 % de estudiantes tenga un negocio operativo durante la universidad? La combinación de falta de formación específica, dificultades para acceder a financiación y miedo al fracaso reduce la actividad operativa; además, muchos estudiantes posponen el inicio para ganar experiencia laboral. ¿Cómo influye la formación en emprendimiento en la actividad emprendedora de los universitarios? La formación está asociada a mayor actividad emprendedora según GUESSS, pero la relación puede deberse a selección: quienes ya quieren emprender buscan más cursos, y solo el 10,3 % tuvo formación obligatoria. ¿Qué apoyos ofrecen las universidades y por qué resultan insuficientes para convertir interés en proyectos? Las universidades ofrecen asesoramiento, espacios y estructuras específicas, pero la visibilidad y el alcance real varían; falta medir cuántos estudiantes acceden y qué resultados logran tras los programas. ¿Qué papel juegan el miedo al fracaso y el acceso a financiación en la transición del campus al mercado? El miedo al fracaso y la dificultad de financiación condicionan la decisión de emprender: en el ecosistema general, la población valora el acceso a financiación con un 3,8 sobre 10 y la transferencia de I+D con un 4,2, lo que complica convertir proyectos universitarios en empresas.

El 12 % de los universitarios encuestados en España quiere emprender al terminar sus estudios. Cuando se les pregunta por su trayectoria cinco años después, el porcentaje asciende al 21,4 %.

La diferencia resume una de las tensiones del emprendimiento universitario. Crear una empresa figura entre los planes profesionales, pero buena parte de ese interés se sitúa en un horizonte más lejano.

Los datos proceden del informe GUESSS España 2025-2026, basado en 48.462 respuestas de 71 universidades. Su lectura, junto al estudio global, GEM España y el análisis de CRUE y CISE, permite distinguir entre la voluntad de emprender, los pasos para hacerlo y las condiciones que acompañan el proceso.

Trabajar antes de emprender

El aplazamiento también aparece en el GUESSS Global 2025. Entre los 196.162 estudiantes participantes de 66 países, el 15,4 % aspira a emprender inmediatamente después de graduarse y el 28,3 % cinco años más tarde. Sus autores interpretan este patrón como una estrategia para adquirir experiencia y acumular recursos antes de iniciar un negocio.

La comparación requiere una precisión. Son expectativas expresadas en una misma encuesta, no resultados observados tras seguir durante cinco años a quienes se gradúan. El aumento señala cuándo imaginan emprender los estudiantes, sin demostrar cuántos acabarán haciéndolo.

Trabajar antes puede formar parte de la preparación, aunque la encuesta no permite atribuir a cada persona un motivo concreto para esperar.

Menos actividad emprendedora

En España, el 9,8 % está tratando de poner en marcha un negocio, frente al 17,5 % de la edición anterior. El porcentaje de estudiantes con una actividad propia operativa cae del 7,7 % al 2,6 %. La intención futura convive, por tanto, con una menor participación empresarial durante la etapa universitaria.

Los indicadores describen situaciones distintas. Un emprendedor naciente está intentando iniciar una actividad; uno activo ya posee un negocio o trabaja por cuenta propia.

Comparar sus porcentajes con las aspiraciones profesionales ayuda a dimensionar la distancia entre planes y hechos, pero no permite calcular una tasa de abandono o de conversión. Tampoco todos esos negocios son startups tecnológicas.

Reunión de compañeros de trabajo Imagen generada con IA

Falta formación emprendedora

El déficit formativo ocupa un lugar central en GUESSS España. El 68,1 % nunca ha asistido a cursos de emprendimiento, frente al 57,5 % del conjunto internacional. Solo el 10,3 % declara haber cursado al menos uno obligatorio dentro de sus estudios, frente al 19,2 % global. Estas respuestas permiten marcar varias opciones y no deben sumarse como categorías excluyentes.

El informe global encuentra mayor actividad emprendedora entre quienes reciben esta formación, pero advierte de un posible efecto de selección. Los estudiantes que ya quieren crear una empresa pueden ser también quienes buscan más cursos.

La asociación no demuestra por sí sola que la formación provoque el salto al negocio. Sí justifica examinar qué competencias se enseñan y hasta qué punto ayudan a tomar decisiones sobre un proyecto.

Apoyos con poca visibilidad

El estudio Impulso al emprendimiento desde la universidad española, elaborado por CISE con apoyo de CRUE y publicado en 2024, identificó 479 iniciativas en el curso 2022-2023, un 7 % más que el anterior. Cerca del 70 % de las 76 universidades analizadas mostraba estructuras específicas de emprendimiento, alrededor del 53 % anunciaba asesoramiento y algo más del 42 % disponía de espacios destinados a estas iniciativas.

La metodología introduce un matiz decisivo. El trabajo examinó la oferta visible en las páginas web universitarias. La ausencia de un servicio en ese inventario no acredita que no existiera.

Además, sus datos corresponden a cursos anteriores a la última encuesta GUESSS. Ambas fuentes permiten observar la oferta institucional y la experiencia del alumnado, pero no evaluar directamente la eficacia de cada programa.

Financiación y miedo

El GEM España 2025-2026 aporta el contexto general. En 2025, el 53 % de la población adulta afirmaba que el miedo al fracaso le impediría emprender. Los expertos consultados puntuaron la facilidad de acceso a financiación para nuevas empresas con un 3,8 sobre 10 y la transferencia de I+D con un 4,2.

Son datos del conjunto del ecosistema español, no porcentajes específicos de universitarios. Ayudan a entender las dificultades que puede encontrar un proyecto al salir del campus, sin demostrar qué obstáculo explica cada decisión estudiantil. El conocimiento técnico y la motivación deben enfrentarse después a cuestiones como conseguir recursos, encontrar clientes o sostener los costes iniciales.

Del apoyo al acompañamiento

Las recomendaciones de GUESSS apuntan a extender la formación a distintas disciplinas y facilitar el acceso a mentoría y equipos con perfiles complementarios. Aplicadas a un proyecto, esas medidas tienen funciones diferentes. Un curso puede aportar herramientas para analizar una oportunidad; una mentoría puede ayudar a revisar decisiones; el contacto con empresas permite contrastar la propuesta con necesidades reales.

El balance plantea una exigencia para las universidades. Medir el impulso emprendedor requiere conocer cuántos estudiantes acceden a los apoyos, qué avances consiguen y qué ocurre cuando termina el programa.

La distancia entre querer emprender y poner en marcha un proyecto no se resuelve únicamente despertando interés. Reducirla exige que quien decide intentarlo encuentre orientación y recursos en el momento en que los necesita, y que también pueda descartar una idea con mejores fundamentos.

El emprendimiento universitario tiene una base de interés que todavía encuentra dificultades para convertirse en actividad empresarial. La escasa formación específica y la distancia entre los apoyos anunciados y su alcance real plantean una tarea concreta para las universidades.

El reto es ofrecer un acompañamiento que permita contrastar ideas, adquirir capacidades y tomar decisiones informadas, tanto para iniciar un proyecto como para aplazarlo o descartarlo. El resultado deberá valorarse por la utilidad de ese apoyo y la evolución de los proyectos a lo largo del tiempo.