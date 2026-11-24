Las empresas desarrolladas en la universidad pueden ser Spin-off, startup universitaria, deep-tech o startup: qué las distingue

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Una misma empresa surgida en el ámbito académico puede clasificarse simultáneamente como spin-off, startup universitaria, deep-tech y startup, aportando cada término una información distinta. La spin-off alude a la comercialización y transferencia de propiedad intelectual o conocimiento generado en la universidad, mientras que la startup universitaria se enfoca en el vínculo de sus promotores y entorno de apoyo. El término deep-tech identifica soluciones basadas en avances científicos o de ingeniería complejos con mayores necesidades de capital y tiempo, a diferencia del concepto general de startup centrado en la validación del negocio. Diferenciar estas categorías ayuda a determinar los derechos sobre la tecnología, la participación accionarial de la institución, la madurez del proyecto y los modelos de financiación más adecuados. Preguntas ¿Qué diferencia una spin-off universitaria de una startup universitaria? Una spin-off comercializa conocimiento vinculado a la universidad y habitualmente explota propiedad intelectual o recursos institucionales; una startup universitaria destaca por el vínculo de sus promotores con el campus (estudiantes, egresados o personal) y puede no basarse en IP institucional. ¿Qué significa que una empresa nacida en la universidad sea deep‑tech y por qué importa? Deep‑tech indica que la empresa se apoya en avances científicos o de ingeniería que requieren I+D prolongada y mayor capital y riesgo técnico; importa porque condiciona el tipo de validación, plazos y fuentes de financiación necesarias. ¿Qué derechos hay que ordenar para convertir en empresa una tecnología universitaria (spin‑off)? Hay que clarificar titularidad de la propiedad intelectual, condiciones de licencia o cesión y posibles participaciones de la universidad en el capital; además conviene reservar usos docentes y de investigación a la institución en acuerdos tempranos. ¿Cómo afecta a la financiación que una spin‑off sea deep‑tech? En deep‑tech suele aumentar la intensidad de I+D y el tiempo para validar la tecnología, por lo que requieren más capital, acceso a subvenciones y paciencia de inversores; en etapas tempranas es común combinar ayudas públicas, préstamos y capital riesgo. ¿Cómo puedo saber si una empresa universitaria está lista para atraer inversión? Valide mercado y clientes, demuestre viabilidad técnica y económica y tenga un caso de negocio; muchas spin‑outs se constituyen demasiado pronto, por eso conviene completar pruebas de concepto antes de buscar ronda.

Una empresa que lleva al mercado una tecnología desarrollada en una universidad puede ser, al mismo tiempo, una spin-off, una startup universitaria y una deep-tech.

Cada denominación aporta una información distinta sobre el proyecto. Una alude a la procedencia del conocimiento y a su transferencia, otra al vínculo con el entorno académico y otra a la profundidad científica o de ingeniería de la solución.

Startup es la denominación más amplia para hablar de una empresa emergente que está construyendo y validando su negocio.

Añadir los otros términos permite precisar qué desarrolla, qué derechos necesita para hacerlo y qué relación mantiene con la institución de la que procede. Las diferencias tienen consecuencias en la búsqueda de financiación y en el recorrido hasta el mercado.

El origen puede estar en la investigación o en los promotores

En el ámbito universitario, el rasgo central de una spin-off, denominada spin-out en las fuentes británicas, es la comercialización de conocimiento vinculado a la institución.

La definición de HESA incluye propiedad intelectual generada por personal universitario que pertenece a la universidad, se le ha cedido para comercializarla o se ha desarrollado utilizando recursos universitarios significativos.

Ese conocimiento puede abarcar ideas, información o conocimientos técnicos. La existencia de una patente no es un requisito general. En su glosario de transferencia, ASTP identifica la spin-off por la explotación de propiedad intelectual de un organismo público de investigación y por una relación contractual formal con él.

La expresión startup universitaria pone el acento en la vinculación de los promotores y en el entorno de apoyo. Puede referirse a iniciativas de estudiantes, egresados o personal de una universidad.

En la estadística de HESA, las startups de estudiantes requieren apoyo empresarial formal de la institución; las de personal se distinguen de las spin-outs porque no se basan en propiedad intelectual universitaria.

Las definiciones tienen un alcance concreto. El glosario de ASTP separa las startups de estudiantes o empleados que no explotan directamente propiedad intelectual institucional de las spin-offs que sí lo hacen.

Su documentación también recoge diferencias entre instituciones. Por ello, startup universitaria funciona aquí como una denominación amplia, compatible con otras etiquetas, mientras que cada estadística establece sus propios criterios de clasificación.

Deep-tech describe la profundidad científica del proyecto

La etiqueta deep-tech se refiere a empresas apoyadas en avances científicos o de ingeniería significativos. UKRI relaciona estos proyectos con desarrollos prolongados, necesidades elevadas de capital y riesgo tanto técnico como comercial.

La dificultad incluye demostrar que la tecnología funciona y que puede convertirse en una solución viable.

El origen universitario es una posibilidad. Innovate UK sitúa esa base de investigación en universidades, centros de investigación y empresas.

Así, una spin-off puede ser deep-tech, y una deep-tech puede desarrollarse fuera del campus. Utilizar herramientas digitales avanzadas, por sí solo, no permite deducir que el negocio se sustente en un avance científico o de ingeniería significativo.

Startup, por su parte, pone el foco en el desarrollo empresarial. Un proyecto puede probar un nuevo servicio apoyándose en tecnología disponible o necesitar investigación para crear una tecnología nueva.

La palabra, sin más información, no permite conocer esa diferencia. Tampoco debe trasladarse automáticamente a las estadísticas universitarias la idea de que toda startup exige capital riesgo o un determinado modelo de crecimiento. La guía HE-BCI consultada admite distintas formas empresariales y modelos de negocio.

La titularidad del conocimiento y la participación en la empresa

La propiedad intelectual concentra una de las diferencias más relevantes, pero conviene separar la titularidad del conocimiento, el derecho a utilizarlo y la propiedad de la empresa. Son cuestiones que pueden corresponder a actores distintos.

Una licencia permite utilizar propiedad intelectual bajo determinadas condiciones sin adquirir su titularidad. Una cesión transfiere esa titularidad.

Por tanto, una spin-off puede comercializar una tecnología cuya propiedad sigue en manos de la universidad. La guía de EPSRC, integrada en UKRI, explica expresamente esa distinción.

ASTP recomienda, como buena práctica para las primeras etapas, licenciar la propiedad intelectual y reservar a la institución usos de investigación y docencia.

También contempla participaciones u otras compensaciones para reducir determinados pagos iniciales. Se trata de fórmulas que deben adaptarse al contexto de cada institución y proyecto.

La participación en el capital tampoco es una condición universal de la spin-off. HESA distingue empresas con participación universitaria y otras sin ella. A su vez, que un proyecto reciba mentoría o esté vinculado a una incubadora no determina quién es dueño de sus activos.

En una startup, universitaria o no, habrá que conocer cómo se han generado o adquirido sus derechos; en una deep-tech, esa revisión también deberá atender a la tecnología y al conocimiento especializado que sostienen el negocio.

La financiación sigue la madurez del proyecto

Las necesidades financieras se entienden mejor al observar qué queda por demostrar. Validar una idea, desarrollar un prototipo y escalar su producción son tareas diferentes, y pueden requerir recursos e inversores distintos. Ninguna de estas etiquetas impone por sí sola una fuente de financiación exclusiva.

En las spin-offs, el apoyo puede empezar antes de constituir la sociedad. ASTP propone financiación para elevar el potencial comercial de resultados de investigación, realizar pruebas de concepto y facilitar inversión semilla y acompañamiento. Esa fase inicial puede desarrollarse todavía dentro de la institución.

En deep-tech suelen pesar la intensidad de la I+D y el tiempo necesario para validar y escalar la tecnología. El modelo de apoyo de Innovate UK combina subvenciones, préstamos y conexiones con inversores ajustados a la etapa y al riesgo. Describe una vía posible de desarrollo, sin convertir esa combinación en un requisito para recibir la etiqueta.

Las startups universitarias y otras empresas emergentes pueden recurrir a recursos propios, ingresos, ayudas o inversión. La vinculación académica puede facilitar acompañamiento y contactos, pero no fija el capital que necesita cada negocio.

La revisión publicada por Research England en febrero de 2026 identifica precisamente carencias de financiación en fases anteriores a la inversión semilla y en la expansión de las spin-outs británicas.

Constituir una sociedad y llegar al mercado son hitos diferentes

No existe un calendario único para cada categoría. En una spin-off conviene distinguir la constitución legal de la sociedad, la transferencia del conocimiento y el desarrollo comercial.

HESA separa la fecha de incorporación de la empresa de la fecha en que pasa a considerarse spin-out, por lo que ambas pueden ser distintas.

En deep-tech, la investigación, las pruebas y el escalado suelen prolongar el recorrido. En las demás startups, el tiempo también depende del sector, del producto y de la validación pendiente.

El origen universitario, por sí solo, no permite asignar un número de meses o años hasta las primeras ventas.

Research England advierte de que algunas spin-outs se constituyen demasiado pronto, antes de estar preparadas para atraer inversión. UKRI sitúa entre los pasos previos a la comercialización la identificación del mercado y de los clientes, la demostración de viabilidad técnica y económica y la elaboración de un caso empresarial.

La creación de la empresa es un hito dentro de ese proceso, cuyo grado de madurez debe evaluarse por separado.

El vínculo con la universidad también cambia

La universidad puede aportar formación, incubación, mentoría, contactos, instalaciones o apoyo a la investigación. En una spin-off, la relación puede incluir además acuerdos sobre el conocimiento transferido, su explotación y la participación institucional.

ASTP describe esa variedad de apoyos y recomienda políticas transparentes para que los equipos conozcan las condiciones desde el principio.

Para una startup universitaria, el vínculo puede concentrarse en sus promotores y en el acompañamiento recibido. Una deep-tech nacida fuera del ámbito académico puede colaborar con un laboratorio sin que eso determine su origen.

Y una startup puede desarrollar su actividad sin relación universitaria. Apoyo, colaboración, transferencia y participación accionarial describen relaciones diferentes.

Entender estas diferencias permite leer mejor un proyecto. La spin-off informa sobre la procedencia y la comercialización del conocimiento; la startup universitaria, sobre su conexión académica; la deep-tech, sobre la base científica o de ingeniería; y startup sitúa la iniciativa en el terreno de la empresa emergente.

La combinación de esos rasgos ayuda a identificar qué derechos debe ordenar, qué validación necesita y qué financiación y plazos pueden resultar adecuados. Una misma empresa puede reunir varias etiquetas sin que ninguna de ellas explique, por sí sola, todo su recorrido.

La comparación de un vistazo

Infografía Spin-off, Startup y Deep-tech Imagen generada con ChatGPT

La spin-off se distingue por la transferencia de conocimiento universitario, la startup universitaria por su conexión con el entorno académico y la deep-tech por los avances científicos o de ingeniería sobre los que se apoya. Startup sitúa al proyecto en sus primeras etapas de desarrollo empresarial.

Estas denominaciones pueden coexistir en una misma empresa, pero ninguna determina por sí sola quién posee la tecnología, cuánto capital necesita o cuándo llegará al mercado. Comprender cómo se combinan permite valorar con mayor precisión la relación con la universidad, los derechos sobre el conocimiento y los recursos necesarios para convertir una idea en un negocio viable.