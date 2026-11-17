Aumenta la inversión en las startups españolas: hasta septiembre se registró una subida de un 49% interanual

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Las startups españolas captaron 3.827 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 49 %. El crecimiento se debe a la concentración del capital: 16 rondas de más de 50 millones representaron 2.560 millones (el 67 % del total), mientras que el número total de operaciones bajó un 5 %. Por sectores, el software lidera la inversión en 2026 con 931 millones de euros distribuidos en 50 operaciones, seguido por el sector de espacio y navegación con 800 millones. Madrid y Barcelona continúan concentrando la mayor parte de la financiación en España, aglutinando más de dos tercios del total captado según los datos sectoriales. Preguntas ¿Por qué las startups españolas captaron 3.827 millones hasta septiembre de 2026 según Bankinter? Porque dieciséis megarrondas de al menos 50 millones reunieron 2.560 millones, lo que elevó el total pese a que el número de operaciones bajó. El informe de Bankinter muestra que el crecimiento agregado depende de esas grandes transacciones. ¿Qué consecuencias tiene para las startups que la mayor parte del capital venga de rondas muy grandes? Ya ha ocurrido que el capital esté concentrado en pocas compañías y, como posible consecuencia, podría reducirse la financiación disponible para fases iniciales y proyectos más pequeños. Si la tendencia continúa, la recuperación quedaría limitada a menos empresas. ¿Cómo ha variado la inversión por fases y qué significa para una startup en fase semilla? En 2025 SpainCap registra que las fases avanzadas reunieron la mayor partida y la fase semilla aportó cantidades mucho menores, por lo que las startups semilla compiten por recursos limitados y dependen más de inversores locales y microrondas. ¿Qué sectores y ciudades han concentrado la mayor parte de la inversión en España? El software lidera con 931 millones hasta septiembre y espacio y navegación aportó 800 millones; territorialmente, Dealroom atribuye a Madrid 1.200 millones y a Barcelona 1.100 millones en 2025. ¿Por qué las cifras de inversión difieren entre Dealroom, Bankinter y SpainCap? Porque miden magnitudes distintas: Bankinter suma capital captado por rondas, SpainCap contabiliza desembolsos de gestoras (un mismo proyecto puede contarse varias veces) y Dealroom ofrece lecturas transversales que combinan fuentes; por eso no deben sumarse las cifras.

Las startups españolas captaron 3.827 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 49 % más interanual, según el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter. Sin embargo, las operaciones bajaron un 5 %, hasta 274.

Las grandes rondas concentran el avance

Dieciséis rondas de al menos 50 millones reunieron 2.560 millones, el 67 % del capital. Sin ellas, la inversión descendió un 8 %, hasta 1.267 millones en 258 operaciones. El crecimiento agregado depende, por tanto, de un grupo reducido de transacciones.

Una ronda es una operación mediante la que una empresa obtiene financiación de uno o varios inversores. Medir el dinero captado y contar las rondas responde a preguntas distintas. Una sola operación de gran tamaño puede elevar el volumen anual sin que aumente el número de proyectos financiados.

La recuperación ya se apreciaba en 2025

El informe de Dealroom publicado en 2026 sitúa la inversión de capital riesgo en startups españolas en 3.100 millones de euros durante 2025, frente a 1.900 millones en 2024. El capital riesgo, conocido también como venture capital, financia compañías con potencial de crecimiento a cambio de una participación en su capital.

SpainCap, la asociación que representa al sector del capital privado, ofrece otra medición. Su informe de 2026 registra 1.904 millones invertidos por gestoras de venture capital en 2025, un 73 % más, mediante 863 inversiones en 480 startups.

La diferencia responde a los criterios de medición. SpainCap contabiliza desembolsos de las gestoras y cuenta las inversiones desde la perspectiva de cada fondo. Una empresa puede aparecer varias veces si participan distintos inversores. Esas inversiones no equivalen a rondas únicas, y los importes de ambas fuentes no deben sumarse.

Las fases iniciales y el crecimiento siguen ritmos distintos

Bankinter registra hasta septiembre 104 operaciones semilla, de entre uno y cinco millones, frente a 55 de hasta un millón. En el tramo de 20 a 50 millones, denominado Serie C en su clasificación, contabiliza 15 operaciones, un 35 % menos interanual.

Estos nombres ayudan a ordenar el mercado, pero no constituyen una escala idéntica en todos los informes. Bankinter utiliza intervalos de importe y actualizó varios umbrales en 2026. En términos generales, la financiación inicial permite desarrollar y validar el negocio, mientras las rondas posteriores acompañan su expansión.

La distribución de SpainCap para 2025 permite observar cómo varía el capital invertido según el desarrollo de la empresa. Las fases avanzadas concentraron la mayor partida.

Fase según SpainCap · 2025 Inversión Semilla 54 millones de euros Puesta en marcha 172 millones de euros Otras fases iniciales 768 millones de euros Fases avanzadas de venture capital 910 millones de euros

Fuente SpainCap · Informe de actividad 2026, resultados de 2025, p. 31.

Reunión de trabajo Imagen generada con IA

El software destaca y las grandes operaciones alteran los rankings

En el acumulado hasta septiembre de Bankinter, software lidera con 931 millones, seguido de espacio y navegación con 800 millones. El primero reúne 50 operaciones y el segundo, 12.

El análisis del primer semestre ya mostraba el efecto de las grandes rondas. Espacio y navegación encabezaba el volumen, pero al excluir las megarrondas el primer puesto pasaba al software, con 171,2 millones, seguido de energía y nuevos materiales, con 130,3 millones. La clasificación cambia según se mida el total captado o la financiación distribuida en operaciones de menor tamaño.

Dealroom añade una lectura transversal. La inteligencia artificial fue la categoría que más capital riesgo atrajo en España en 2025. Sus categorías pueden solaparse, de modo que una empresa de inteligencia artificial también puede figurar en software o salud. Por ello, las inversiones por sector no siempre son partidas que puedan sumarse.

Madrid y Barcelona reúnen buena parte del capital

La concentración también es territorial. Según Dealroom, Madrid captó 1.200 millones y Barcelona 1.100 millones en 2025, más de dos tercios del total español. La misma fuente atribuye a los inversores nacionales el 59 % de la financiación de fases tempranas desde 2022.

Captar fondos y financiar startups son pasos diferentes

Las estimaciones de SpainCap para el primer semestre de 2026 sitúan el venture capital en 1.166,7 millones y 468 inversiones. La asociación lo identifica como su tercer mejor registro semestral desde 2009.

En paralelo, las gestoras nacionales privadas captaron 2.279,2 millones para sus fondos durante ese semestre. Esta segunda cifra abarca tanto venture capital como private equity, que incluye inversión en empresas más maduras. Son recursos captados por los fondos, no dinero ya entregado a startups. Distinguir ambas magnitudes evita interpretar la capacidad futura de inversión como financiación ejecutada.

Más capital con un reparto desigual

El balance muestra un mercado capaz de atraer operaciones de gran tamaño, con diferencias importantes según la fase y el destino de la inversión. Para valorar su evolución conviene observar conjuntamente el volumen, el número de empresas financiadas y la continuidad de las rondas. El alcance de la recuperación dependerá de que la financiación acompañe también a más proyectos durante su desarrollo, además de sostener las operaciones que concentran los mayores importes.