El país logra así un hito histórico en el panorama de defensa y ciberseguridad internacional.

España, primer país de la OTAN que podrá tratar información clasificada en la nube con el aval del CNI

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves España se convierte en el primer país de la OTAN en poder tratar información clasificada en la nube gracias a la acreditación del CNI. La región cloud 'Spain Central' de Microsoft ha sido habilitada por el CCN y la ONS para manejar los niveles de seguridad Difusión Limitada y NATO Restricted. El acuerdo es fruto de años de colaboración e incluye la evaluación de centros de datos en España y servicios avanzados de ciberseguridad, cifrado y gestión de identidades. Este avance estratégico permitirá a las administraciones públicas y al sector de la defensa modernizar sus sistemas críticos con la máxima protección de datos. Preguntas ¿Qué significa que Spain Central, la región cloud de Microsoft en España, esté acreditada por el CCN y la ONS para NATO Restricted y Difusión Limitada? La acreditación autoriza que organismos públicos y de defensa procesen y alojen información clasificada NR y DL en centros de datos de Microsoft situados en España. Implica que la infraestructura y servicios de seguridad han sido evaluados para cumplir requisitos nacionales y de la OTAN. Permite usar nube pública con controles para identidades, cifrado, datos y respuesta. ¿Qué repercusiones tiene para los ministerios y fuerzas armadas poder usar la nube Spain Central ya acreditada? Lo ya ocurrido: pueden desplegar cargas de trabajo clasificadas en una nube pública ubicada en España que cumple exigencias de protección. Podría ocurrir: agilizarán modernización de sistemas críticos, pero dependerá de decisiones de adopción, contratos y procedimientos de autorización interna. La opción reduce la necesidad de infraestructuras locales exclusivas. ¿Por qué ha impulsado el CNI (a través del CCN y la ONS) esta acreditación para una nube pública de Microsoft? Buscan facilitar la modernización segura de sistemas sensibles sin sacrificar control de la información, verificando técnicamente que la nube cumple requisitos criptográficos y de protección. La acreditación responde al interés de conciliar capacidad tecnológica y exigencias de seguridad nacional. También crea un precedente para otros proveedores y aliados. ¿Qué controles concretos de seguridad incluye la aprobación de Spain Central y cómo protegen la información clasificada? La aprobación cubre control de identidades y accesos privilegiados, cifrado y gestión de claves, clasificación y prevención de pérdida de datos, y detección y respuesta a amenazas. Esos ámbitos aseguran autenticación fuerte, cifrado gestionado de claves, políticas de protección de datos y monitorización para responder incidentes. Juntos reducen el riesgo operativo en entornos clasificados. ¿Quién puede usar ahora Spain Central para información NATO Restricted o Difusión Limitada y qué trámites harán falta? Pueden usarla organismos públicos, entidades de defensa y otras organizaciones que gestionen información clasificada y cumplan requisitos de autorización. Hará falta formalizar contratos con el proveedor, evaluaciones internas de seguridad y permisos de las autoridades competentes para alojar datos con esos grados de protección. Los detalles dependen de procedimientos administrativos y de control de acceso.

La nube y la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades para las administraciones y los sectores estratégicos. Su adopción en los ámbitos más sensibles exige garantías de protección y control de la información. Pero, ¿cómo llevar el potencial de la nube y la inteligencia artificial a los entornos que exigen mayor protección?

Para las administraciones públicas, la defensa y los sectores estratégicos, la clave está en avanzar con seguridad, mantener el control de la información mientras modernizan sus sistemas. En estos ámbitos, innovar exige algo más que incorporar herramientas.

Requiere disponer de infraestructuras y controles que respondan a las exigencias de cada sistema y permitan mantener la información protegida.

En ese contexto, España ha logrado un hito histórico en el panorama de defensa y ciberseguridad internacional, gracias a la acreditación de Spain Central, la región cloud de Microsoft en España, por parte del Centro Criptológico Nacional (CCN) y la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), organismos dependientes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Esta habilitación autoriza el tratamiento seguro de datos bajo dos de los grados de protección más relevantes del ámbito institucional y militar: el nivel nacional de Difusión Limitada (DL) y el internacional NATO Restricted (NR).

Microsoft pone a disposición de organismos públicos, entidades de defensa y otras organizaciones que así lo requieran una infraestructura cloud situada en España que ha sido evaluada conforme a los requisitos nacionales y de la OTAN aplicables a este grado de protección de la información.

Además de la infraestructura cloud, Microsoft aporta capacidades avanzadas de seguridad para la protección de identidades, accesos privilegiados, datos, claves criptográficas y operaciones críticas.

“Esta acreditación es el resultado de años de trabajo conjunto, rigor técnico y colaboración institucional. Nuestra región cloud Spain Central aporta una infraestructura de nube situada en España y preparada para información clasificada, mientras que nuestros servicios de seguridad proporcionan los controles necesarios para proteger identidades, datos, claves y operaciones. La combinación de ambas capacidades ofrece una base para innovar con seguridad desde el diseño”, señala Alberto Pinedo, National Technology Officer de Microsoft en España.

España se convierte así en el primer país de la OTAN que reúne ambas capacidades: centros de datos situados en su territorio preparados para ejecutar cargas de trabajo de estos niveles y servicios de seguridad evaluados y aprobados para proteger esos sistemas.

Modernizar con protección

Para los organismos públicos, las entidades de defensa y otras organizaciones que lo requieran, la acreditación aporta una nueva opción: desplegar sistemas clasificados sobre una infraestructura de nube pública situada en España y previamente acreditada.

La combinación de infraestructura local y servicios de seguridad permite abordar esa modernización manteniendo los niveles de protección exigidos por las autoridades competentes.

La acreditación es el resultado de varios años de colaboración técnica entre Microsoft, el CCN-CERT y la ONS. El proceso ha incluido auditorías de seguridad, la evaluación de servicios y funcionalidades de protección y la revisión de los centros de datos de la compañía en España.

También se ha verificado el cumplimiento de los requisitos nacionales y de la OTAN aplicables al tratamiento de información clasificada en entornos de nube pública.

Además de la infraestructura, la aprobación abarca servicios de seguridad con cuatro ámbitos de actuación:

Identidades y accesos privilegiados. Protección de identidades y control de los permisos elevados.

Cifrado y claves criptográficas. Gestión segura de las claves y capacidades de cifrado para proteger la información.

Protección de los datos. Clasificación de la información y prevención de su pérdida.

Detección y respuesta. Monitorización de los sistemas para identificar amenazas y responder ante ellas.

Un avance como país

El alcance de este avance es estratégico. España refuerza su capacidad tecnológica para dar respuesta a las necesidades de los organismos que gestionan información clasificada nacional y aliada y abre el camino para que otros países aliados puedan abordar procesos similares.

La experiencia española puede servir así de referencia para extender estas capacidades.

Alberto Pinedo destaca que “más allá de la tecnología, supone ofrecer a las Administraciones Públicas, organismos de defensa y entidades que así lo requieran una nueva opción para modernizar sistemas críticos con las máximas garantías de seguridad, resiliencia y cumplimiento”.

Para España, avanzar en la transformación digital significa también poder llevarla allí donde la información exige mayor protección. Esta acreditación abre esa posibilidad, que la seguridad sea la base sobre la que modernizar los sistemas más sensibles del país.

"España, primer país de la OTAN que podrá tratar información clasificada en la nube con el aval del CNI", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Microsoft.