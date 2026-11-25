Trabajadora de la planta de biocombustible de Cartagena. Cedida por Repsol. Editada con IA.

Las ocho grandes refinerías y la extensa red de suministro de España refuerzan su autonomía estratégica.

España se desmarca de la tendencia europea: mantiene abiertas sus 8 refinerías mientras el continente ha cerrado 35 desde 2009

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves España mantiene abiertas sus ocho refinerías y concentra alrededor del 13% de la capacidad de la UE, desmarcándose de la tendencia europea donde se han cerrado 35 plantas desde 2009. El país importa crudo desde 26 países distintos para reducir riesgos de suministro en un sector donde el 95% del transporte de personas y mercancías aún depende de derivados del petróleo. Repsol concentra el 60% de la capacidad de refino nacional en sus cinco complejos industriales, invirtiendo una media de 1.000 millones de euros al año en modernización y eficiencia. La compañía prevé destinar 7.000 millones de euros hasta 2030 para transformar sus centros y orientar la producción hacia combustibles y productos de baja huella de carbono. Preguntas ¿Por qué España mantiene abiertas sus ocho refinerías mientras Europa ha cerrado 35 desde 2009? España mantuvo inversión y modernización del refino, aumentando eficiencia y capacidad de conversión, mientras Europa redujo capacidad por cambios de mercado y cierre de plantas, según la asociación del sector. Estas inversiones permitieron procesar más tipos de crudo y adaptar la producción a la demanda. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que Repsol haya destinado una media de 1.000 millones de euros al año a sus refinerías? Ya ocurrido: esa inversión ha mejorado la resiliencia del suministro y la capacidad de producir gasolina, diésel y queroseno en España. Podría ocurrir: mantener inversión facilita transicionar a productos de menor huella de carbono y asegurar suministro ante crisis. ¿Cómo afecta a la seguridad de abastecimiento que España importe crudo desde 26 países? Importar de 26 países reduce la exposición a problemas con un proveedor concreto y facilita el suministro a las refinerías nacionales. Además, la red de puertos y oleoductos permite llevar el crudo a las plantas y distribuir combustibles dentro del país. ¿Qué papel han tenido las refinerías españolas en la respuesta a la escasez de diésel y queroseno en Europa estos meses? Las refinerías españolas, con capacidad de adaptación, incrementaron existencias y orientaron la producción hacia los combustibles más demandados; Repsol elevó existencias y algunas plantas duplicaron la producción de queroseno para cubrir demanda aérea. Esa flexibilidad alivió restricciones de oferta. ¿Por qué la capacidad para procesar más de cien tipos de crudo es relevante para España? Procesar muchos tipos de crudo permite aprovechar barriles con distintas características y transformar fracciones pesadas en derivados útiles como diésel y queroseno, reduciendo costes y dependencia de crudos específicos, y aumentando la autonomía estratégica.

Las tensiones geopolíticas vuelven a poner a prueba el mapa energético mundial, sobre todo en Europa.

Los conflictos en Oriente Medio y Ucrania llevan meses condicionando el suministro de petróleo y productos refinados hacia el continente.

En este escenario, disponer de capacidad industrial propia para transformar el crudo y ajustar la producción a la demanda de combustibles como el diésel o el queroseno refuerza la autonomía estratégica de España y su capacidad de respuesta ante posibles disrupciones del suministro.

España importa todo el crudo que consume, pero ha diversificado su origen para reducir los riesgos de esa dependencia: hoy llega desde 26 países.

Esta variedad limita la exposición a posibles problemas de abastecimiento y se apoya en una extensa red de puertos y oleoductos, que transporta el crudo hasta las refinerías y distribuye después los combustibles y otros derivados producidos en estas instalaciones.

Producir localmente los combustibles y las materias primas que necesita la economía reduce la dependencia de productos elaborados en el exterior y refuerza la capacidad de garantizar el suministro.

Complejo industrial de Repsol en Cartagena. Cedida

Para ello no basta con tener acceso al petróleo: también es necesaria una industria capaz de transformarlo.

Esta capacidad resulta especialmente relevante en España, donde el 95% del transporte de personas y mercancías depende de productos derivados del petróleo, según las estimaciones de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE).

De las refinerías salen la gasolina para la movilidad de las personas, y el gasóleo que sostienen buena parte del transporte de mercancías por carretera, además del queroseno de los aviones y los combustibles de los barcos.

También producen derivados menos vinculados a primera vista con el refino, como el butano, el propano, las bases lubricantes o el betún utilizado para asfaltar las carreteras.

A esta producción se añade buena parte de las materias primas que utiliza la industria química: fundamentales para fabricar productos cotidianos y mantener la actividad de sectores como la automoción, el textil, la construcción, la agricultura, el material sanitario o la defensa.

Capacidad industrial propia

Perder capacidad industrial propia aumenta la dependencia de las importaciones.

Europa muestra este riesgo: en las dos últimas décadas ha reducido alrededor de un 20% su capacidad de refino y, desde 2009, 35 refinerías han cerrado o se han reconvertido, según Fuels Europe, la asociación europea de la industria de los combustibles.

Mantener capacidad propia permite, en cambio, producir los combustibles que necesita el transporte y reducir la dependencia del exterior.

España ha seguido un camino diferente. Mientras Europa reducía instalaciones, la industria española mantuvo su capacidad mediante inversiones dirigidas a mejorar la eficiencia y la capacidad de conversión de las plantas.

El país cuenta con ocho grandes refinerías, reúne alrededor del 13% de la capacidad de la Unión Europea y ocupa el tercer lugar por capacidad instalada, de acuerdo con la misma fuente del sector.

Una inversión de 1.000M€

Repsol desempeña un papel relevante en la industria española del refino a través de sus cinco complejos con esta actividad, que concentran el 60% de la capacidad de refino del país.

Durante la última década, la compañía ha destinado una media aproximada de 1.000 millones de euros al año a mantenimiento, modernización y eficiencia para aumentar la flexibilidad de las instalaciones ante los cambios del mercado y las necesidades de suministro.

La tecnología de las plantas es una de las claves. Los complejos de A Coruña, Puertollano, Tarragona, Cartagena y Bilbao cuentan con sistemas de conversión profunda capaces de procesar más de cien tipos de crudo.

Entre 2021 y 2026, la compañía incorporó a su esquema de refino una media de 10 nuevos tipos de crudo al año, una versatilidad que permite aprovechar mejor cada barril y transformar las fracciones más pesadas en derivados como diésel y queroseno, esenciales para el transporte.

Autonomía estratégica

La autonomía estratégica implica disponer de capacidad para transformar materias primas y adaptar la producción cuando cambian las necesidades, sin depender exclusivamente de productos elaborados en otros países.

Para la Unión Europea no significa prescindir de los mercados internacionales, sino combinar un suministro diversificado con una industria propia que reduzca la exposición a crisis geopolíticas y problemas de abastecimiento.

Esa capacidad de adaptación ha ganado relevancia en los últimos meses, cuando el mercado europeo ha tenido dificultades para abastecerse de diésel y queroseno.

Entre enero y septiembre de 2026, Repsol destinó cerca de3.700 millones de euros a elevar sus existencias de crudo y productos refinados.

Además, adaptó la producción de sus refinerías a los combustibles más necesarios, lo que permitió a España afrontar las restricciones de oferta desde una posición más sólida que otros países europeos.

El queroseno ofrece un ejemplo concreto. Varias de sus refinerías llegaron a duplicar la producción de queroseno de aviación para aumentar un 20% el volumen total producido, coincidiendo con el crecimiento de la demanda del transporte aéreo, un sector estrechamente ligado a la actividad turística española.

Refinería de Repsol en A Coruña. Cedida

Repsol prevé continuar la transformación de sus grandes centros industriales con proyectos por valor de 7.000 millones de euros hasta 2030, el 60% de los 11.500 millones previstos por la compañía en España durante ese periodo.

El objetivo es modernizar las instalaciones y avanzar en su transformación para fabricar nuevos productos de baja huella de carbono.

En un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, el valor estratégico del refino no depende únicamente del número de instalaciones disponibles.

También está ligado a su capacidad para procesar materias primas diferentes y modificar la producción cuando cambia la demanda.

De esa flexibilidad dependerá, en buena medida, que España mantenga su capacidad para abastecerse de los combustibles y las materias primas que necesita.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Repsol.



