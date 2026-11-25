En lo ya ocurrido, el decreto ha provocado más de seiscientas alegaciones y recursos legales; en lo posible, Villacís advierte que obligaría a crear parques energéticos del tamaño de quince a veinte campos de fútbol para cada centro medio o pequeño y eso puede frenar inversiones.

Según Villacís, el sector representa el 0,8 por ciento del consumo energético total del país, por lo que su peso en la demanda eléctrica es limitado.

¿Qué impacto real tiene el sector de centros de datos en el consumo energético de España?

Villacís afirma que España llegó a desperdiciar energía renovable en verano y que los centros de datos podrían absorber esa producción sobrante, de modo que imponerles requisitos estrictos de autoconsumo obliga a sobredimensionar instalaciones.

¿Qué argumentos da Begoña Villacís para decir que la norma es contradictoria con el aprovechamiento de renovables?

El decreto obliga a que el ochenta por ciento del consumo energético anual de un centro de datos proceda de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables.

SpainDC ha presentado un recurso porque considera que el decreto es retroactivo y afecta a proyectos ya en marcha, y pide medidas cautelares para evitar la fuga de inversiones.

En los mercados financieros se mantiene una moderada volatilidad marcada por la incertidumbre y el peso de la tecnología y la inteligencia artificial.

El abogado Esaú Alarcón advierte sobre la inconstitucionalidad del propuesto impuesto a los ultrarricos, alertando del riesgo de fuga de capitales y grandes patrimonios fuera de España.

Desde el sector se defiende que los centros de datos representan solo el 0,8% del consumo energético del país y que utilizan circuitos cerrados de agua para no desperdiciar recursos.

Begoña Villacís (SpainDC) considera el nuevo decreto de centros de datos como un perjuicio estratégico e irreversible que afecta a proyectos en marcha, justificando así su recurso ante el Tribunal Supremo.

Quedan cuatro días para las elecciones generales del 29-N y bajo este contexto el Gobierno ha elevado el gasto en 43.000 millones de euros como consecuencia de los martes sociales que han protagonizado los últimos Consejos de Ministros. Todo a pesar de que desde la UE insisten en que hay que recortar el gasto público en 15.000 millones de euros.

Entre las medidas aprobadas en los últimos compases de este Ejecutivo se encuentra el decreto de los centros de datos.

La norma, que contempla que los centros de datos deban acreditar que el 80% de su consumo anual energético procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables, ha sido ampliamente rechazada por el sector. Y también se ha tratado en el Valor Añadido de este miércoles, el programa semanal de Invertia TV sobre actualidad económica y mercados.

Como ha expuesto Begoña Villacís, directora ejecutiva de DC Spain, el decreto de centros de datos ha acumulado más de 600 alegaciones. "¿Por qué este decreto ahora?", ha expuesto Villacís tras explicar que los centros de datos dan la oportunidad de aprovechar la energía renovable que no se consume y que España ha batido entre junio y julio el récord histórico de energía "tirada a la basura.

Al mismo tiempo, la directiva de la patronal de centro de datos ha señalado que el sector supone el 0,8% del total de la energía en el país. Y respecto a su gasto de agua ha explicado que esto no representa un problema porque en España los centros de datos están hechos con circuitos cerrados por lo que no hay que llenarlos continuamente.

Villacís ha expuesto que, con la aplicación del decreto, para un centro de datos mediano o pequeño "habría que hacer un parque energético de entre 15 y 20 campos de fútbol" al mismo tiempo que se está desperdiciando energía de otros parques.

Además, ha apuntado que la normativa es de obligado cumplimiento para todo el sector menos para la 'gigafactoría del Gobierno', ya que muchos de los centros de datos están exentos.

Preguntada por la esperanza de que un cambio de color en el Ejecutivo derogue o cambie la normativa, Villacís ha dicho que sí que mantiene esta confianza y ha aludido a la oportunidad que España puede dejar pasar con la aplicación de la norma.

"Los centros de datos son la industria más estratégica que vamos a tener en las próximas décadas", ha resaltado. Lo ha hecho aludiendo a que en ellos se desarrolla la IA, garantiza la conectividad y ejemplificando su importancia: "Es dónde están WhatsApp, Netflix o Bizum".

Con todo, ha recordado que desde DC Spain han interpuesto este miércoles el recurso ante el Tribunal Supremo solicitando las medidas cautelares porque "el impacto del decreto es irreversible al ser retroactivo" y afecta a proyectos que ya están en marcha.

Por otro lado, en el programa de este miércoles también se ha comentado una de las últimas promesas electorales de Pedro Sánchez: iimponer un impuesto a los ultrarricos para recaudar 2.000 millones que se pretenden usar para financiar una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos.

Sobre ello, Esaú Alarcón, abogado tributario y profesor de la UCM y el CEU, ha señalado que hay unas 130 personas en España que tienen el mencionado patrimonio. Y ha añadido que "sería imposible llevar a cabo" dicha medida por un problema de constitucionalidad.

Alarcón ha expuesto que el actual Impuesto sobre el Patrimonio sumado al gravámen a las grandes fortunas ya suma una recaudación de 2.000 millones y que si se añadiera una penalización fiscal más, se duplicaría la recaudación anual.

A su vez, ha apuntado a que esta medida puede provocar una fuga de grandes patrimonios en España. "Los grandes patrimonios están normalmente en instrumentos financieros y el dinero corre. Para una persona de esa capacidad económica puede ser fácil cambiar de residencia fiscal".

Por último, Eduardo Bolinches, analista de EL ESPAÑOL-Invertia, ha sido el encargado de cerrar el programa. Los mercados globales siguen viviendo semanas de turbulencia en las que la IA y la tecnología están en el punto de mira.

Sobre esta cuestión, Bolinches ha explicado que la volatilidad está bajando "pero a velocidad muy lenta". En este sentido, el analista ha señalado que no se sabe cuando va a terminar la sangría y que los movimientos que se están viendo en los parqués "son pura psicología".