Las escaleras mecánicas, con capacidad para mover hasta 6.000 personas por hora Cedida.

La multinacional Schindler consolida su división de escaleras y andenes mecánicos como pilar clave frente a desafíos orográficos, modernizaciones críticas en retail y accesibilidad sanitaria sin interrumpir la actividad diaria.

Las escaleras mecánicas de la Puerta del Sol que generan electricidad cuando bajas: un ahorro energético estimado del 60%

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Schindler ha renovado en horario nocturno las 12 escaleras mecánicas de El Corte Inglés de la Puerta del Sol en Madrid, permitiendo mantener la actividad comercial diaria. Los nuevos equipos de Sol generan electricidad aprovechando el peso de los usuarios al bajar, lo que permite lograr un ahorro energético estimado del 60%. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo ha instalado los primeros pasillos rodantes continuos en un entorno sanitario en España para mejorar la accesibilidad. Ambas intervenciones aplican soluciones tecnológicas avanzadas y de ingeniería de Schindler, ya probadas en grandes proyectos internacionales como en China o San Francisco. Preguntas ¿Por qué Schindler ha modernizado las 12 escaleras mecánicas de El Corte Inglés de la Puerta del Sol? Schindler modernizó las 12 escaleras para mejorar eficiencia y fiabilidad sin cerrar el centro, sustituyendo solo componentes clave mediante un paquete Renew ejecutado en horario nocturno. La intervención buscó mantener la operativa diaria y reducir consumo mediante motores eficientes y variadores regenerativos. ¿Qué significa en la práctica el "ahorro energético estimado del 60%" en las escaleras de la Puerta del Sol? El 60% se refiere a la reducción del consumo eléctrico del sistema gracias a motores de alta eficiencia, radares de proximidad y variadores regenerativos que recuperan energía cuando los usuarios bajan y la devuelven a la red del edificio. Ese ahorro implica menor demanda eléctrica y costes operativos del centro. ¿Cómo han evitado cerrar el centro mientras renovaban las escaleras mecánicas de Sol? Ejecutaron la modernización en seis fases nocturnas, trabajando dos escaleras por fase y nunca dejando fuera de servicio dos unidades en la misma planta, además de coordinar descargas y retiradas nocturnas para abrir cada mañana con normalidad. ¿Qué novedades introducen los pasillos rodantes instalados en el HUCA de Oviedo y a quién benefician? Los pasillos son el primer sistema de andenes continuos en un hospital español, llegan prefabricados en módulos, salvan una pendiente del 5 % y llevan sensores de ahorro y la plataforma predictiva CUBE; benefician a personas mayores, pacientes con movilidad reducida y acompañantes al eliminar una barrera física. ¿Qué técnicas de proyectos internacionales aplicó Schindler en estas obras en España? Aplicaron prefabricación modular, planificación nocturna sin cierres y tecnologías probadas en proyectos como el Metro BART y grandes escaleras exteriores, trasladando soluciones de ensamblaje preciso y resistencia climática para minimizar obras invasivas.

Nadie se detiene a pensar en una escalera mecánica cuando funciona. Simplemente da un paso, apoya la mano en el pasamanos y sube.

La ingeniería que mueve nuestras ciudades está diseñada precisamente para eso: para pasar desapercibida.

El verdadero desafío empieza cuando hay que renovar desde dentro el pulso de un edificio por el que circulan miles de personas cada hora (en pleno centro de Madrid o en la entrada de un gran complejo sanitario) sin cerrar una sola puerta ni interrumpir el ritmo de quienes lo habitan cada día.

Para Schindler, que cada jornada traslada a más de 2.000 millones de pasajeros en más de 100 países, la movilidad vertical y horizontal ha dejado de ser un simple elemento arquitectónico para convertirse en una arteria crítica de sostenibilidad y accesibilidad.

En España, esa visión toma forma en dos intervenciones tan distintas como complementarias: la modernización nocturna en uno de los templos del retail madrileño y la llegada pionera de andenes continuos a la sanidad pública asturiana.

Operación en la Puerta del Sol

Renovar integralmente las 12 escaleras mecánicas originales de 1994, distribuidas a lo largo de siete niveles en el interior de El Corte Inglés de Sol (uno de los centros comerciales más transitados de Europa), ha exigido una precisión quirúrgica.

El proyecto partía con una condición innegociable: cada mañana, al subir las persianas, los clientes debían poder recorrer el edificio sin que la obra afectase a su experiencia de compra.

La solución ha pasado por descartar una sustitución completa y apostar por un paquete de modernización integral (Renew) ejecutado exclusivamente en horario nocturno.

El equipo dividió la intervención en seis fases de dos escaleras, sin paralizar nunca dos unidades de una misma planta a la vez.

"Al tratarse de un punto neurálgico con restricciones de tráfico y sin posibilidad de acopiar material en el centro, coordinamos al milímetro las descargas y retiradas nocturnas para que cada mañana la tienda abriera con total normalidad y seguridad", recuerda Raúl Herranz, MOD Sales Manager de Schindler.

Tras la renovación estética en acero inoxidable y nueva señalización, el verdadero salto ocurre bajo los peldaños.

Los equipos, con capacidad para mover hasta 6.000 personas por hora, incorporan motores de alta eficiencia, radares de proximidad que ralentizan o detienen la marcha cuando no detectan usuarios y variadores regenerativos que aprovechan el propio peso de los pasajeros al bajar para generar electricidad limpia y devolverla a la red del edificio. El resultado: un ahorro energético estimado del 60%.

Pasillos rodantes en Oviedo

El proyecto Huca. Cedida.

Si en Madrid el reto era quirúrgico y nocturno, en Oviedo ha sido pionero y a cielo abierto.

Inaugurados en febrero de 2026 con una inversión superior a los 2,5 millones de euros cofinanciada con fondos europeos, los nuevos pasillos rodantes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han marcado un antes y un después: es la primera vez que se instala un sistema de andenes continuos en un entorno hospitalario en España.

Cubiertos por pórticos de acero, cuatro pasillos rodantes distribuidos en dos tramos de 35 metros —dos de subida y dos de bajada— salvan una pendiente del 5% (entre 10 y 12 grados de inclinación) para conectar el intercambiador de transporte público con el edificio de Consultas Externas.

Por ellos pueden desplazarse hasta 6.000 personas por hora a 0,5 metros por segundo, eliminando una barrera física cotidiana para personas mayores, pacientes con movilidad reducida o acompañantes.

Para levantar esta infraestructura sin interferir en el tránsito diario ni en la labor de los más de 6.000 profesionales del hospital, los andenes llegaron en módulos prefabricados de alta precisión y se ensamblaron acotando la obra a una franja estricta de la plaza exterior.

Con un foso ultra reducido de apenas 40 centímetros y preparados para soportar la intemperie asturiana, integran además sensores de ahorro energético y la plataforma predictiva CUBE, capaz de detectar anomalías mediante algoritmos antes de que se produzca una avería.

Desde China a San Francisco

Wushan Goddess Escalator en China. Cedida.

La fiabilidad con la que hoy operan los pasillos del HUCA o las escaleras de la Puerta del Sol no es fruto del azar, sino la traslación al ámbito local de una ingeniería puesta a prueba en los escenarios más extremos del planeta.

La misma prefabricación modular y resistencia climática desplegada en Oviedo es la que permite a Schindler operar el Wushan Goddess Escalator en China (la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo, con 905 metros de longitud y 240 metros de desnivel).

Del mismo modo, la operativa nocturna sin cierres de Madrid sigue la estela de grandes proyectos internacionales.

Es el caso del Metro BART de San Francisco, donde se modernizaron 41 escaleras subterráneas conservando su estructura original para evitar obras invasivas y residuos, o del Aeropuerto Mactan-Cebu de Filipinas, gestionado con planificación digital y asistencia técnica 24/7.

Al final, ya sea salvando un desnivel equivalente a 80 plantas en las Tres Gargantas o facilitando que un paciente llegue sin esfuerzo a su consulta médica en Asturias, el propósito es idéntico: que la ciudad siga moviéndose sin que nadie tenga que detenerse a pensar cómo lo hace.

Este contenido ha sido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Schindler.