¿Es posible una empresa humanista? El Colegio Libre de Eméritos y EY lo plantean en una obra colectiva

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves EY y el Real Colegio Libre de Eméritos publican la obra colectiva 'Economía Humanista' para proponer un modelo empresarial enfocado en el bienestar de las personas sin renunciar a los beneficios. El libro, de casi 700 páginas, cuenta con las aportaciones de cerca de una veintena de expertos multidisciplinares procedentes de la Economía, Filosofía, Sociología y la Gestión Empresarial. La publicación define a la 'empresa humanista' como un actor cívico que sitúa la creación de valor social al mismo nivel que el económico a través de ocho características esenciales. Fede Linares, presidente de EY España, destaca la necesidad de poner el talento empresarial al servicio del progreso social y fortalecer la colaboración público-privada. Preguntas ¿Qué define a una "empresa humanista" según el RCLE y EY? Una empresa humanista es la que reconoce la dignidad humana, sitúa a las personas y su bienestar en el centro y crea valor a largo plazo para accionistas, clientes, profesionales y la sociedad. La definición subraya además un sistema ético que orienta decisiones estratégicas y gestión cotidiana. ¿Qué ocho características enumeran el RCLE y EY como esenciales para una empresa humanista? Las ocho rasgos son: considerar al ser humano fin en sí mismo; reconocer dignidad, independencia y libertad; crear valor a largo plazo; situar valor social al mismo nivel que financiero; aportar a la sociedad con sus capacidades; contar con compromiso directivo; tomar decisiones desde una raíz ética; y promover colaboración público-privada estratégica. ¿Por qué dice Fede Linares que las empresas deben implicarse en los grandes retos sociales? Linares sostiene que el sector público no puede solo afrontar los grandes desafíos y que las empresas pueden aportar capacidades, conocimiento y talento para soluciones colectivas, combinando creación de valor y mejora de competitividad. ¿En qué se diferencia la "empresa humanista" de modelos como la RSC o los principios ESG? La obra plantea que la empresa humanista no es solo acción social o cumplimiento de ESG; supone una evolución voluntaria y estable hacia el papel de actor cívico, integrando valor social en la estrategia y decisión ética en vez de respuestas condicionadas por modas regulatorias. ¿Cómo se ha elaborado el proyecto "Economía Humanista" y quiénes han participado? El proyecto surgió en el Laboratorio de Ideas del Real Colegio Libre de Eméritos con colaboración de EY y se desarrolló en dos fases: un marco conceptual y un análisis de sociedad, Estado y empresa; participaron cerca de veinte especialistas de economía, filosofía, sociología, psiquiatría y gestión empresarial.

¿Es posible una economía humanista? La compañía EY y el Real Colegio Libre de Eméritos (RCLE) han publicado 'Economía Humanista. Empresas al servicio de las personas como base de una prosperidad sostenible' para poner el debate sobre la mesa.

Se trata de una obra colectiva que analiza las grandes transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas de este tiempo.

El libro plantea una reflexión, desde una perspectiva humanista, sobre el papel que deben desempeñar las compañías ante estos cambios, ha informado EY en un comunicado.

Asimismo, la publicación propone una definición de "empresa humanista" y desarrolla los ocho rasgos que deben caracterizar a una organización para considerarse como tal.

El trabajo, de cerca de 700 páginas, aborda desde una perspectiva multidisciplinar la posibilidad de avanzar hacia un modelo de empresa que, sin renunciar al mercado ni a la necesaria generación de beneficios, sitúe a las personas, su dignidad y su bienestar en el centro de su actividad.

La publicación, así como el resto de los materiales relacionados con la misma, están disponibles para su descarga gratuita a través de la página web de EY a la que puede acceder en este enlace.

Una veintena de especialistas

'Economía Humanista' es un proyecto impulsado en el seno del Laboratorio de Ideas del Real Colegio Libre de Eméritos, con la colaboración de EY, en el que han participado cerca de una veintena de especialistas procedentes de ámbitos como la Economía, la Filosofía, la Sociología, la Ciencia Política, la Psiquiatría, la Gestión Empresarial o el Periodismo.

Entre ellos se encuentran Enrique Baca, Joaquín Abellán, Juan Díez Nicolás, Ignacio García López, José Ignacio Goirigolzarri, Ramón González Férriz, Fede Linares, David Mejía, Carmelo Mesa-Lago, Goyo Panadero, Carlos Rodríguez Braun, Ramón Rodríguez y Fernando Ruiz.

El resultado es un análisis en profundidad y desde distintas perspectivas del concepto de economía humanista, evitando su reducción a una nueva tendencia de gestión o a una declaración de buenas intenciones.

La empresa humanista aparece definida como "aquella que toma conciencia de su capacidad de transformación y de su contribución al progreso de las comunidades con las que se relaciona y en las que opera".

Su propósito consiste en crear valor a largo plazo para accionistas, clientes y profesionales, además de valor para el conjunto de la sociedad y contribuir al bienestar de los ciudadanos a través de su propia actividad empresarial.

Este planteamiento se apoya en un sistema ético y de valores capaz de orientar tanto las decisiones estratégicas como la gestión cotidiana de la organización.

Por su parte, Fede Linares, el presidente de EY España, asegura que muchos de los acontecimientos que suceden en la actualidad demuestran que "el sector público, por sí solo, no puede dar respuesta a los grandes retos que se enfrenta la sociedad".

"Creemos que son muchas las empresas que quieren desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones a estos desafíos y contribuir al desarrollo y al bienestar social. Esta obra es nuestra humilde aportación a ese debate público, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de empresa humanista y de colaboración público-privada".

El objetivo, según ha precisado, es poner "las capacidades, el conocimiento y el talento de las compañías al servicio del progreso económico y social, sin perder de vista la creación de valor y la mejora de la competitividad".

Ocho características

El estudio identifica las ocho características esenciales de una empresa humanista. Estas son considerar al ser humano como un fin en sí mismo y reconocer su dignidad, independencia y libertad y crear valor a largo plazo.

También situar la generación de valor social al mismo nivel que la creación de valor de cliente, financiero o de personas; aportar a la sociedad aquello que mejor sabe hacer mediante sus capacidades y recursos, y contar con el compromiso de sus profesionales y, especialmente, de sus directivos.

Otra de las características es que la decisión parta de una raíz ética y no únicamente normativa; promover una colaboración público-privada estratégica y no meramente transaccional y participar activamente en la mejora del bienestar de los ciudadanos.

Por su parte, el catedrático de Psiquiatría y presidente de la Comisión Científica del RCLE Enrique Baca asegura que la riqueza de esta obra está, en buena medida, en "la diversidad de sus autores y su aportación, desde sus respectivas disciplinas, a una misma cuestión: cómo conseguir que el progreso económico esté verdaderamente al servicio de las personas".

El proyecto se ha desarrollado en dos fases. La primera se ha centrado en fijar un marco de análisis compartido, precisar conceptos que con frecuencia se utilizan de forma ambigua y estudiar los fundamentos del modelo económico actual, así como su impacto en la sociedad.

La segunda profundiza en tres ámbitos esenciales, la sociedad, el Estado y la empresa, con el fin de plantear alternativas realistas y medibles que ayuden a responder a los retos del nuevo paradigma económico.

Los modelos de economía humanista y empresa humanista que plantea la obra suponen una evolución respecto de los enfoques predominantes en las últimas décadas para articular la contribución social de las compañías, desde la acción social y la RSC, hasta los principios ESG y la creación de valor compartido.

Así, frente a planteamientos condicionados por tendencias políticas o regulatorias, la empresa humanista aspira a asumir, de manera voluntaria y estable, su condición de "actor cívico".

Sus objetivos van más allá de la producción eficiente de bienes y servicios o la optimización del beneficio ya que opta por implicarse en mejorar el bienestar económico y social de la comunidad en la que opera.