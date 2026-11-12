La III edición del Abertis Global Challenge invita a startups y pymes tecnológicas de todo el mundo a presentar soluciones disruptivas capaces de responder a uno de los desafíos más críticos en la gestión de infraestructuras viarias.

154 siniestros al año: el desafío global que busca ideas para proteger a quienes hacen posible la movilidad

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Abertis y su Fundación lanzan la III edición del Abertis Global Challenge para buscar soluciones tecnológicas que protejan al personal que trabaja en mantenimiento y conservación de carreteras. La iniciativa responde a la alta siniestralidad del colectivo, registrando la DGT 154 siniestros en 2025 en España, en su mayoría atropellos provocados por excesos de velocidad de vehículos ajenos. El certamen se articula en tres líneas: predicción de riesgos, reducción del personal en áreas peligrosas mediante automatización y prevención de intrusiones o conductas de riesgo por parte de conductores. Las candidaturas pueden enviarse hasta el 16 de noviembre de 2026 y la propuesta ganadora recibirán 40.000 euros para implementar un proyecto piloto real en una unidad de negocio del grupo Abertis. Preguntas ¿Por qué Abertis ha lanzado la III edición del Abertis Global Challenge centrada en la protección de trabajadores en carretera? Abertis busca reducir la exposición al riesgo de sus operarios tras constatar siniestros relacionados con trabajos de mantenimiento; la convocatoria pretende impulsar soluciones tecnológicas aplicables a operaciones reales. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores que Abertis centre el reto en detección, reducción de presencia y prevención de intrusiones? Ya ocurrido: la convocatoria dirige fondos y pilotos hacia tecnologías que pueden identificar riesgos, reducir personal en zonas peligrosas y evitar aproximaciones de conductores; posible: esas soluciones podrían bajar la siniestralidad laboral vial si se integran y desplieguen. ¿Quién puede participar en el Safe Road Operations Challenge de Abertis y qué premio ofrece? Pueden concursar startups y pymes tecnológicas de cualquier país; la propuesta ganadora recibirá 40.000 euros para desarrollar un piloto real en una unidad de Abertis. ¿Cómo ha funcionado anteriormente el Abertis Global Challenge y qué ejemplo de proyecto real aporta El Español? En ediciones previas el certamen identificó soluciones aplicables: la primera (Drone Challenge) llevó a un despliegue práctico y la segunda premió a EarthPulse por su plataforma predictiva que combinó IA y datos satelitales. ¿Qué tecnologías pide Abertis a los candidatos y por qué son relevantes para proteger al personal a pie de carretera? Abertis solicita IA, visión artificial, robótica, vehículos conectados, IoT, wearables, gemelos digitales y analítica predictiva porque permiten detectar riesgos, automatizar tareas y alertar o sustituir presencia humana en entornos de tráfico.

El compromiso con una movilidad más segura, eficiente y sostenible vuelve a situarse en el centro de la estrategia internacional de infraestructuras con el lanzamiento de la III edición del Abertis Global Challenge.

Bajo la denominación Safe Road Operations Challenge, esta nueva convocatoria de innovación abierta impulsado por el grupo Abertis y su Fundación invita a startups y pymes tecnológicas de todo el mundo a presentar soluciones disruptivas capaces de responder a uno de los desafíos más críticos en la gestión de infraestructuras viarias: garantizar la máxima seguridad del personal que trabaja a pie de carretera.

La iniciativa se enmarca en Beyond Roads, el hub de innovación de la compañía, cuya razón de ser es la de explorar e impulsar la transformación de las vías de alta capacidad mediante tecnologías de vanguardia.

Proteger a los trabajadores

Un trabajador señaliza una obra en una carretera. Pexels

En esta tercera edición, la convocatoria pone el foco en la protección de profesionales que trabajan junto al tráfico en circulación y que, por la propia naturaleza de estas labores, son un colectivo especialmente expuesto a los riesgos de la carretera.

Inciden en estos riesgos no solo la proximidad física y la interacción con los vehículos, sino por las condiciones operativas cambiantes y la necesidad de intervenir con rapidez.

Las cifras hablan abiertamente del problema: el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico de la DGT en España contabiliza 154 siniestros en 2025 relacionados con trabajos de mantenimiento y conservación. De ellos, la mayoría fueron atropellos provocados por vehículos ajenos a la obra con el exceso de velocidad como factor predominante.

Antonio Durán, responsable global de Innovación en Abertis, remite a esos números para recordar cómo “los profesionales de Abertis trabajan cada día en entornos de tráfico en más de 15 países. Con este reto queremos anticiparnos al riesgo y reducir su exposición mediante soluciones tecnológicas aplicables a operaciones reales”, declara.

Abertis y Fundación Abertis

Uno de los factores que ayudan a ampliar el alcance de la iniciativa es que está coliderada por Abertis y Fundación Abertis. Se trata de una alianza que integra la dimensión operativa y tecnológica de la compañía con su vocación de impacto social y preventivo.

Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis, también se mostró de acuerdo en que “la seguridad vial es una responsabilidad compartida y debe proteger a todas las personas. En esta edición prestamos especial atención a quienes trabajan en carreteras y autopistas, un colectivo especialmente expuesto. Impulsar soluciones innovadoras es esencial para prevenir riesgos y evitar consecuencias irreversibles”.

Trabajos en una infraestructura viaria. Pexels

Tres líneas de actuación

El certamen invita a todo el ecosistema innovador -startups y pymes tecnológicas de cualquier país - a aportar propuestas innovadoras, escalables y aplicables a operaciones reales. El desafío que propone Abertis Global Challenge se articula en torno a tres líneas de actuación:

Detección y predicción de situaciones de riesgo: identificar escenarios peligrosos antes de que los operarios queden expuestos a ellos. Reducción o eliminación de la presencia en áreas de riesgo: implementar soluciones automatizadas, remotas o más seguras que disminuyan el personal a pie de pista. Prevención de intrusiones y conductas peligrosas: evitar aproximaciones o comportamientos de riesgo por parte de los conductores en las proximidades de las zonas de trabajo.

La tecnología es un vector transversal en estos enfoques. Abertis insta a los candidatos a combinar distintas fuentes de datos e incorporar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la visión artificial, la robótica, los vehículos conectados, el Internet de las Cosas (IoT), los dispositivos wearables, los gemelos digitales o la analítica predictiva.

El periodo de recepción de candidaturas permanece abierto hasta el 16 de noviembre de 2026 a través de la plataforma web oficial beyondroads.abertis.com.

Un comité de expertos constituido por representantes de las distintas filiales internacionales de Abertis evaluará las candidaturas analizando su impacto potencial, viabilidad, capacidad de integración y escalabilidad.

El veredicto final se hará público el 23 de febrero de 2027. La propuesta seleccionada obtendrá una dotación de 40.000 euros para desarrollar un proyecto piloto real en una unidad de negocio de Abertis.

Un certamen de prestigio

El concurso, impulsado en el marco del hub de innovación Beyond Roads junto a la Fundación Abertis, dio inicio a finales de 2023 con su primera edición, el Drone Challenge.

La edición concluyó con la victoria de Azisa & Aren, una alianza hispano-estadounidense que combinó drones e inteligencia artificial para la inspección de estructuras en puntos de difícil acceso, un proyecto cuya aplicación práctica se trasladó a la filial de Abertis en México, Red de Carreteras de Occidente (RCO).

Conos de señalización. Pexels

Consolidando esta apuesta de innovación abierta, la segunda entrega, denominada Zero Accidents AI Challenge, dio un salto estratégico hacia la analítica avanzada de datos al reunir las candidaturas de 63 startups procedentes de 26 países.

Centrada en prevenir y gestionar incidentes viales mediante la integración de inteligencia artificial con datos satelitales y de vehículos, el jurado otorgó el primer premio a la empresa española EarthPulse por su plataforma predictiva 'Road Safety Pulse'.

En conjunto, el balance de las convocatorias anteriores demuestra la capacidad de Abertis y su Fundación para identificar talento global y canalizar soluciones disruptivas desde la fase de convocatoria hasta el terreno real.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Abertis.