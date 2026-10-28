El decreto que amenaza con expulsar de España la economía digital

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El proyecto de real decreto exige a los centros de datos cubrir el 80% de su consumo con energía renovable acreditada hora a hora. Un informe de EY advierte de que la norma duplicaría el coste eléctrico hasta los 133 euros por megavatio hora y generaría enormes excedentes energéticos. Foro Mercado Libre señala que el periodo transitorio de cinco años hasta 2031 no ofrece la seguridad jurídica necesaria para inversiones multimillonarias. El sector alerta de que las elevadas exigencias regulatorias amenazan con desplazar la inversión en economía digital hacia otros países europeos. Preguntas ¿Por qué obliga el real decreto a que los centros de datos cubran el 80% de su consumo con renovables hora a hora? El Gobierno busca garantizar que el consumo de los centros de datos tenga una trazabilidad renovable permanente y evitar simples compensaciones anuales; la exigencia de correlación horaria pretende reflejar generación renovable simultánea al consumo. Apoyo en El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20261026/gobierno-mantiene-pulso-centros-datos-consumir-renovables-hora-anos/ (explica la obligación del 80% hora a hora). ¿Qué impacto económico ya ha calculado EY para abastecer 3,5 GW de centros de datos bajo esa regla? EY estima que se necesitarían 26,8 GW solares, 8,8 GW eólicos y 14,2 GW de baterías, lo que elevaría el coste eléctrico hasta 133 euros/MWh frente a una referencia de 55 euros en 2030. Apoyo en El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20261023/gobierno-preve-aprobar-real-decreto-centros-datos-elecciones/ (resume el informe de EY citado). ¿Qué consecuencias tiene para los centros de datos la incorporación al servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) durante el periodo transitorio? Lo ya ocurrido: el régimen transitorio exige que quienes opten por él acepten desconexiones prioritarias del sistema; lo que podría ocurrir: obligaría a instalar baterías masivas para mantener continuidad o asumir cortes y penalizaciones. Apoyo en El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20261026/gobierno-mantiene-pulso-centros-datos-consumir-renovables-hora-anos/ (detalla la vinculación al SRAD y sus efectos). ¿Por qué el sector dice que la norma puede expulsar la inversión internacional en centros de datos? El sector argumenta que los mayores costes y la inseguridad jurídica por posibles penalizaciones y cambios regulatorios hacen a España menos competitiva frente a otros países europeos que ofrecen condiciones energéticas y regulatorias más favorables. Apoyo en El Español: https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/politica-digital/espana/20261027/sector-centros-datos-rechaza-remozado-decretazo-gobierno-dejan-elegir-soga-ahorcarnos/ (recoge el rechazo del sector y el riesgo de pérdidas de inversión). ¿Cómo afecta a la transición energética española sobredimensionar renovables para cumplir la correlación horaria? Se producirían grandes excedentes y vertidos en meses de alta generación, según EY, lo que implica infrautilización de capacidad renovable y empeoramiento del coste-eficiencia de la transición energética. Apoyo en El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20261023/gobierno-preve-aprobar-real-decreto-centros-datos-elecciones/ (menciona los excedentes y vertidos estimados por EY).

España tiene una oportunidad histórica para convertirse en una potencia europea de la economía digital. Disponemos de abundantes recursos renovables, infraestructuras de telecomunicaciones y capacidad para atraer miles de millones de euros en inversiones. Sin embargo, estamos a punto de cometer uno de esos errores regulatorios que, bajo la bandera de la sostenibilidad, terminan provocando exactamente lo contrario de lo que persiguen.

El Gobierno ha introducido modificaciones en el proyecto de real decreto sobre centros de datos. Ha flexibilizado algunos requisitos y concedido un periodo transitorio de cinco años. Pero estos cambios son puro maquillaje regulatorio. No resuelven el problema fundamental: la obligación de cubrir el 80% del consumo eléctrico con generación renovable acreditada hora a hora.

Esta exigencia, conocida como correlación horaria, constituye el verdadero obstáculo. No se trata de garantizar que, a lo largo del año, una instalación contrate tanta electricidad renovable como consume. Se pretende acreditar esa cobertura en cada hora de funcionamiento, independientemente de las condiciones meteorológicas.

"Estos cambios son puro maquillaje regulatorio. No resuelven el problema fundamental: la obligación de cubrir el 80% del consumo eléctrico con generación renovable acreditada hora a hora" Maurici Trullàs, presidente de Foro Mercado Libre

Y los centros de datos funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las consecuencias económicas son extraordinarias. Un informe de EY estima que, para abastecer 3,5 gigavatios de centros de datos, sería necesario desplegar 26,8 gigavatios solares, 8,8 eólicos y 14,2 de almacenamiento en baterías. Una capacidad conjunta equivalente a 14,2 veces la potencia de los propios centros.

El resultado sería un coste eléctrico de 133 euros por megavatio hora, frente a una referencia de mercado de 55 euros en 2030. Más del doble. ¿Qué inversor internacional aceptará semejante desventaja cuando puede instalarse en otros países europeos?

Pero existe una contradicción todavía más difícil de justificar. Para garantizar una cobertura renovable del 80% durante enero y febrero, cuando la producción solar es reducida, sería necesario sobredimensionar enormemente las instalaciones. Esa misma capacidad generaría grandes excedentes durante junio y julio, cuando las horas de sol se multiplican.

"Para garantizar una cobertura renovable del 80% durante enero y febrero, cuando la producción solar es reducida, sería necesario sobredimensionar enormemente las instalaciones" Maurici Trullàs, presidente de Foro Mercado Libre

Estaríamos obligando a construir instalaciones renovables para producir electricidad que después no podremos aprovechar. EY estima cerca de 19.742 gigavatios hora anuales de excedentes y 931 gigavatios hora de vertidos adicionales en su escenario analizado. Y todo ello cuando nuestro sistema eléctrico ya registra importantes vertidos de generación renovable.

Resulta difícil imaginar una política energética más contradictoria: encarecer la electricidad para producir energía limpia que acabaremos desperdiciando.

Cinco años de incertidumbre no son seguridad jurídica

El Gobierno presenta el periodo transitorio hasta 2031 como una concesión importante. Pero cinco años representan muy poco para inversiones multimillonarias cuya vida útil se extiende durante décadas. Ningún inversor decide construir un centro de datos pensando únicamente en sus primeros ejercicios.

Además, esa flexibilidad tiene una contrapartida especialmente problemática: los centros que quieran acogerse al régimen transitorio deberán incorporarse al servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD), que contempla reducciones de consumo eléctrico cuando lo requiera el sistema.

"Cinco años representan muy poco para inversiones multimillonarias cuya vida útil se extiende durante décadas" Maurici Trullàs, presidente de Foro Mercado Libre

Un centro de datos no es una fábrica que pueda detenerse y reanudarse sin consecuencias. Alberga servicios digitales que necesitan continuidad permanente. Para afrontar eventuales desconexiones, una de las pocas alternativas sería instalar enormes sistemas de almacenamiento mediante baterías, dimensionados para garantizar el suministro durante las interrupciones. Dependiendo de la potencia del centro y de la duración de los cortes, podrían requerirse miles de módulos de baterías, con inversiones potencialmente desproporcionadas que encarecerían todavía más los proyectos y agravarían su falta de competitividad.

A ello se suma la incertidumbre sobre las condiciones regulatorias futuras y un régimen de penalizaciones que puede llegar hasta la pérdida de los derechos de acceso a la red. Difícilmente puede hablarse de seguridad jurídica cuando una inversión estratégica queda sometida a exigencias tan costosas y a consecuencias tan severas por su incumplimiento.

Es cierto que el nuevo texto introduce mejoras en materia de adicionalidad, permitiendo aprovechar instalaciones fotovoltaicas preexistentes bajo determinadas condiciones. Pero esta flexibilización afecta a un problema secundario. El principal, la correlación horaria, permanece intacto.

Y mientras Europa reivindica la soberanía digital, España corre el riesgo de dificultar precisamente las inversiones necesarias para hacerla realidad.

"Difícilmente puede hablarse de seguridad jurídica cuando una inversión estratégica queda sometida a exigencias tan costosas" Maurici Trullàs, presidente de Foro Mercado Libre

La última paradoja es la urgencia política. El Ejecutivo ha remitido el decreto al Consejo de Estado por vía urgente, en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre.

¿Existe alguna emergencia que justifique precipitar una regulación de semejante trascendencia? Estamos hablando de inversiones que condicionarán la digitalización de nuestra economía durante décadas, no de medidas excepcionales para responder a una catástrofe natural. La urgencia de la transformación digital no justifica prescindir de un debate regulatorio sosegado.

La transición energética y la soberanía digital necesitan reglas estables, proporcionadas y técnicamente viables. El Gobierno debería eliminar la obligación rígida de correlación horaria, permitir mecanismos flexibles de contratación renovable y garantizar un marco regulatorio previsible.

Todavía está a tiempo de rectificar. España necesita atraer inversión, innovación y empleo, no levantar barreras que terminen desplazándolos a otros países.

Porque la soberanía digital no se consigue dificultando la instalación de centros de datos, sino creando las condiciones para que quieran construirse aquí.

** Maurici Trullàs es presidente de Foro Mercado Libre

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Foro Mercado Libre.