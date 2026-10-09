Naturgy: 180 años acercando la energía a las personas

La energía eólica es uno de los pilares de la generación renovable que impulsa Naturgy. Naturgy

La compañía presenta nuevo propósito corporativo, “Facilitar tu relación con la energía cada día”, reafirmando su compromiso de situar a las personas en el centro.

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LO ESENCIAL Las claves Naturgy inicia una nueva etapa corporativa con el propósito de facilitar la relación diaria de las personas con la energía, basándose en valores como un equipo, la evolución continua y ser la mejor elección. El nuevo marco estratégico está alineado con el Plan Estratégico 2025-2027 del grupo, que apuesta por impulsar la transición energética mediante el crecimiento en energías renovables y la digitalización de redes. Bajo el lema "Cada día. Everyday", la compañía lanza una campaña nacional y actualiza su identidad visual para comunicar su contribución social de una forma más sencilla, cercana y comprensible. Con más de 180 años de historia, la energética refuerza su vocación de servicio para dar soporte continuo a sus más de 16 millones de clientes en todo el mundo.

Naturgy evoluciona su discurso corporativo para impulsar una energía más asequible, sostenible y segura, pero también cercana y entendible.

La compañía inicia nueva etapa corporativa, con un propósito conectado con la vida cotidiana de las personas: “Facilitar tu relación con la energía cada día”. El propósito se sostiene sobre tres valores: “Un equipo”, (entendido como trabajar por y para las personas con responsabilidad y valentía); “Evolución continua”, (aprender, mejorar y anticiparse); y “Ser tu elección” (convertirse en la mejor opción para todos los públicos).

Así, la compañía quiere comunicar de manera más clara, sencilla y directa su contribución diaria a la sociedad y el papel que desempeña en la vida de millones de ciudadanos y empresas. Es decir, quiere hacer más sencilla la relación diaria de las personas con la energía.

El posicionamiento de la compañía se articula alrededor de tres pilares: foco en las personas, cumplimiento de los compromisos y facilitar la relación cotidiana con la energía de todos sus públicos.

El nuevo propósito cobra forma a través del lema “Cada día. Everyday”, una propuesta creativa que resume la ambición del grupo de consolidar una relación basada en la cercanía, la utilidad diaria y la presencia continuada.

Un compromiso con las personas

Jordi Garcia Tabernero, director general de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Naturgy, asegura que “el propósito es la columna vertebral de la cultura de Naturgy: de nuestro modelo de liderazgo, de nuestras competencias y de nuestros comportamientos. Nos permite diferenciarnos y ganar legitimidad, porque pone a las personas en el centro”.

En la misma línea, Adenai Pérez, directora de Marca y Marketing Corporativo de Naturgy, también enfatiza la vocación de servicio de esta nueva etapa porque, según explica, “para nuestra compañía la energía es un compromiso con la sociedad, con las empresas y, sobre todo, con las personas, con las que queremos estar más cerca que nunca”.

Esta intención de acercarse más que nunca a la realidad social es relevante porque remite al legado de Naturgy, que ha cimentado su actividad en ese compromiso durante su historia. “La energía la necesitamos todos, para todo, cada día. Y esa misma idea es la que nos impulsa desde hace más de 180 años en nuestro trabajo diario", señala Pérez.

"Este propósito explica por qué existimos, qué aportamos a la sociedad y cómo nos comportamos, más allá de los resultados. Lo hacemos situando a las personas en el centro, en un tono realista, cercano y creíble", concluyó.

Un posicionamiento alineado con el Plan Estratégico 2025-2027

El compromiso con las personas es diario para la compañía. Naturgy

Este nuevo marco corporativo se alinea con el Plan Estratégico 2025-2027 de la compañía. Dicho plan contempla impulsar la transición energética mediante el crecimiento en generación renovable, el liderazgo en gases renovables —con especial atención al biometano—, el refuerzo y digitalización de las redes de distribución, la simplificación del servicio al cliente y la excelencia operacional en el ámbito industrial.

Actualmente, Naturgy está presente en más de 20 países y da suministro de gas y electricidad a más de 16 millones de clientes.

‘Cada día. Everyday’

Cada día. Everyday. Naturgy

Para acercar esta visión a la sociedad, Naturgy ha lanzado una campaña publicitaria nacional bajo el lema“Cada día. Everyday”. Con una presencia masiva en televisión, prensa, radio, exterior y entorno digital, la iniciativa adopta un tono cercano y divulgativo que se apoya en un universo gráfico renovado y en una nueva identidad sonora diseñada para transmitir confianza en el día a día.

El despliegue en medios apuesta por formatos cotidianos de gran relevancia, destacando el patrocinio del espacio deEl Tiempo, consultado a diario por más del 70% de la población. La estrategia se completa con contenidos en redes sociales centrados en la pedagogía energética, ofreciendo a las familias consejos prácticos sobre ahorro, eficiencia y un uso más comprensible de la energía.

Sede de Naturgy. Naturgy

Evolución del código visual

Junto al nuevo propósito, la compañía ha renovado su código gráfico. Si bien se preservan los elementos cromáticos distintivos del grupo, la marca evoluciona hacia una estética más madura y sofisticada.

La nueva identidad visual incorpora ilustraciones realistas, personajes definidos, composiciones limpias y un uso narrativo de la luz para traducir conceptos técnicos del sector energético a un lenguaje visual cercano y accesible.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Naturgy.