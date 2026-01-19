Óscar Puente: "Es un accidente muy extraño, con un tren nuevo, en una recta y en una vía que terminó de renovarse en mayo"

Las claves nuevo Generado con IA Un accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha causado la muerte de al menos 21 personas y decenas de heridos graves. El ministro Óscar Puente calificó el accidente como "muy extraño" debido a que ocurrió en una recta, con un tren nuevo y una vía renovada recientemente. El siniestro ocurrió cuando un tren de Málaga a Madrid descarriló y fue impactado por un Alvia procedente de Huelva, saliendo dos vagones despedidos. Entre las víctimas mortales se encuentra el maquinista del tren de Renfe; los servicios de emergencia han trasladado a todos los heridos a centros médicos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que el accidente que ha causado la muerte de al menos 21 personas en Adamuz (Córdoba) es "tremendamente extraño", porque se ha producido en una recta, el tren que ha descarrilado es "relativamente nuevo" y la vía "terminó de renovarse en mayo."

"Los técnicos están extrañados, porque en este momento es muy difícil de explicar las causas", ha subrayado Puente en la primera declaración a los medios tras el accidente.

Según el parte que ha transmitido, a las 19.45 el convoy que había salido de Málaga con dirección a Atocha descarriló "por una causa que desconocemos de los últimos vagones".

En paralelo y en sentido contrario circulaba un Alvia de Renfe que hacía la ruta entre Huelva y Madrid, según ha detallado Puente.

"La cabecera de ese tren ha impactado con uno o varios de esos coches que se habían cruzado, saliendo despedidos los dos primeros coches de ese Alvia y causando la mayor parte de heridos y víctimas", ha precisado.

En la zona impactada del Alvia, compuesta por los dos primeros vagones del tren, viajaban 53 personas. En el primero viajaban 37 personas, mientras que en el segundo iban 16 más.

Esas son las dos unidades del convoy que han caído por un terraplén de varios metros.

Precisamente, uno de los fallecidos es el maquinista del tren de Renfe que ha recibido el impacto directo del tren de Iryo.

Todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas ya han sido trasladadas a centros médicos, por lo que "las tareas se han centrado ahora mismo en el levantamiento de las víctimas".

Esas circunstancias hacen que, pese a que el número de muertos sea de 21, Puente no pueda "dar la cifra como definitiva".

Puente ha explicado que ha estado en conversación constante con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de su comparecencia, Sánchez, ha transmitido sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, en "una noche de profundo dolor" para España.

"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso", ha dejado escrito en su cuenta de X.

Sánchez, que ha suspendido toda su agenda de mañana, ya había escrito otro mensaje anterior en la misma red social en la que señalaba que estaba muy pendiente del accidente entre los dos trenes de alta velocidad, en el que han muerto al menos una veintena de pasajeros y hay decenas de heridos graves.

Entonces, ya aseguró que el Gobierno estaba trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros.