Indra Group acelera la modernización del ferrocarril con señalización digital abierta y tecnología ciberresiliente

La compañía ha presentado en el Rail Live 2025 su visión del tren del futuro con un conjunto de propuestas que incluyen la protección avanzada de infraestructuras y la ciberresilencia, todas ellas en el ámbito civil y militar.

El mundo del ferrocarril está de enhorabuena. Durante este noviembre, un gran número de empresas se dieron cita en el Rail Live 2025 para presentar las principales novedades del sector. Indra Group, compañía global que lidera en tecnología para movilidad, fue una de las más destacadas. La multinacional presentó este año su visión del tren del futuro, marcado por una señalización digital abierta de última generación, la protección avanzada de infraestructuras y la ciberresiliencia tanto en el ámbito civil como en el militar.

La señalización digital abierta es una de las grandes apuestas de Indra Group para mejorar el sector ferroviario, puesto que permite avanzar hacia un ecosistema moderno y abierto que permita operar la red con más eficiencia, disponibilidad y seguridad.

Se trata de una tecnología de vanguardia que garantiza los máximos niveles de safety y ciberseguridad y, además, permite la coexistencia de todo tipo de tecnologías, puesto que es capaz de integrarse en sistemas de diferentes proveedores con un planteamiento que prioriza la colaboración, la innovación y la seguridad.

El Open Digital Signalling de Indra Group se complementa con su sistema de gestión de tráfico (TMS), una solución avanzada que ofrece una visión única a los operadores, permite automatizar la operación, optimizar la capacidad de la red, reducir costes de operación y mejorar la seguridad. Con esta tecnología prepara el camino hacia un futuro con capacidades satelitales, donde el uso de comunicaciones seguras y nuevos métodos de posicionamiento permitan evolucionar hacia un sistema de ERTMS Nivel 2 satelital más sostenible, flexible y robusto.

El stand de Indra Group en Rail Live 2025. Indra Group.

Otro de los aspectos que Indra Group dejó ver durante su paso por el Rail Live 2025 fue su pórtico ferroviario, un sistema avanzado para la supervisión de trenes y mercancías que combina sensores inteligentes capaces de medir cargas, identificar mercancías peligrosas y detectar anomalías en tiempo real.

El sistema se basa en una tecnología que activa alertas automáticas que refuerzan la seguridad y facilitan una gestión de incidencias rápida y eficiente.

Utilidad militar

La movilidad militar se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea de cara al aumento de inversión en defensa, puesto que de nada sirve destinar dinero a modernizar las Fuerzas Armadas si al momento de su despliegue, estas no pueden ser transportadas.

En este sentido, Indra Group también cuenta con un papel fundamental, debido a que su tecnología anunciada en materia ferroviaria es dual: puede usarse en el ámbito civil y en el militar.

Además de su tecnología de señalización digital abierta, la compañía aporta propuestas híbridas basadas en comunicaciones y posicionamientos satelitales seguros, reforzando así la resiliencia frente a ciberamenazas y preparando la infraestructura ferroviaria para escenarios operativos más exigentes.

Además, Indra Group también proporciona sistemas de protección física para infraestructuras de movilidad militar a través de tecnologías optrónicas de larga distancia y escudos antidrones diseñados para neutralizar amenazas híbridas.

La compañía también facilita la integración de la red ferroviaria con centros logísticos militares mediante su tecnología con el objetivo de crear accesos de control dual con altos niveles de seguridad y ciberseguridad.

De esta forma, Indra Group es una de las empresas que, gracias a su liderazgo en el ámbito ferroviario y en el de la defensa, pueden abordar de manera singular y efectiva los desafíos de la movilidad militar moderna en toda Europa.

Transporte militar europeo

El transporte militar es uno de los aspectos de la defensa a los que la Comisión Europea prestó especial atención en el marco del aumento del gasto militar para adecuarlo a los estándares que demanda el actual contexto internacional.

Así, la institución que encabeza Ursula von der Leyen prevé ampliar el fondo denominado Connecting Europe Facility, que pasará de los actuales 28.000 millones de euros a estar dotado con 51.000 millones para el periodo 2028-2034. De esa suma, 17.000 millones deberán emplearse para la renovación de aquellas líneas ferroviarias que la UE ha calificado como estratégicas para el transporte militar.

Por delante todavía hay mucho trabajo. "A raíz de la guerra de Ucrania, lo que nos hemos encontrado es que intentar mover carros de combate por Europa es una misión casi imposible", explicó el director internacional de Ferrocarriles de Indra, José Miguel Rubio, en un encuentro con medios entre los que se encontraba EL ESPAÑOL.

Rubio aseguró que la tarea pendiente de Europa en este apartado va más allá de simplemente adecuar las infraestructuras ferroviarias existentes, con vías que resistan el peso excesivo de, por ejemplo, los tanques Leopard o la ampliación de los gálibos de los túneles, sino superar una serie de barreras logísticas y burocráticas mediante la digitalización de procedimientos, la mejora de las infraestructuras y la armonización de normas entre países.

Asimismo, uno de los mayores retos a los que se enfrenta Europa es asegurar la integridad de sus sistemas de transporte en todo momento. "Se trata de tener unas infraestructuras capaces de proveer el servicio en situaciones críticas", recalcó Rubio.

El Schengen militar

Con la finalidad de mejorar el transporte militar, la UE también propuso un plan para armonizar regulaciones entre los países comunitarios para crear un área de movilidad al estilo del espacio de libre circulación de ciudadanos Schengen.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha dado a conocer una hoja de ruta con medidas para que la infraestructura civil pueda ser utilizada igualmente para fines de defensa, a fin de permitir un "desplazamiento más rápido, seguro y coordinado de tropas y equipos militares por toda Europa”.

Para ello, ha presentado un nuevo reglamento sobre movilidad militar para que lo adopten el Consejo (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo, que por primera vez obligará legalmente a los Estados miembros a garantizar un uso dual de las infraestructuras, tanto civil como militar, y que "permitan, faciliten y aceleren" el transporte de tropas y equipos militares a través de toda la UE.

Igualmente, Bruselas pide mejorar la resiliencia de las infraestructuras de transporte modernizando los principales corredores de movilidad militar de la UE para que cumplan las normas de doble uso, y protegiendo las infraestructuras estratégicas con nuevas herramientas de resiliencia. Asimismo, inversiones específicas deberán reforzar la ciberseguridad, la seguridad energética y la preparación “tanto en tiempos de paz como de crisis”, según la Comisión Europea.