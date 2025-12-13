España mantiene los días de faena para los pescadores del Mediterráneo en 2026: "Habrá 143 días de pesca para la flota"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea ha acordado mantener para 2026 los mismos días de faena para la flota española en el Mediterráneo que en 2024. España contará con 143 días de pesca para su flota sin necesidad de aplicar medidas adicionales de selectividad. Bruselas proponía inicialmente un recorte del 65% en los días de pesca, pero finalmente se evitó esa reducción. El ministro Luis Planas ha calificado el acuerdo como un éxito debido a la postura restrictiva inicial de la Comisión Europea.

La Unión Europea ha cerrado la madrugada de este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite a la flota española en el Mediterráneo mantener en 2026 los días de faena del presente año. "Hemos conseguido un buen resultado: habrá 143 días de pesca para la flota sin medidas adicionales de selectividad", ha señalado el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.

La conversación ha sido "más difícil" que en años anteriores debido a la base de negociación tan restrictiva que planteaba el Ejecutivo europeo. "Es un éxito evidente", ha detallado Planas sobre el acuerdo alcanzado y sobre las medidas puestas en marcha por el sector.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 —unos 130 días si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.