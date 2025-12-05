CRETA impulsa la movilidad sostenible en Madrid con tecnología 5G y teledetección de emisiones

El objetivo del proyecto liderado por Indra, junto a socios como MasOrange, Abertis, Cellnex, Indra, Opus RSE, Vinces y Alpha Syltec Ingeniería, es crear un nuevo sistema global de monitorización y gestión inteligente del tráfico a través de distintas tecnologías de vanguardia.

El Proyecto CRETA (Control de la Movilidad y Reducción de las Emisiones del Tráfico) se ha consolidado como un referente en el uso combinado de 5G, teledetección de emisiones y tecnologías avanzadas de movilidad para avanzar hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente y justo. La presentación en Madrid de los resultados del piloto liderado por Indra en el corredor M‑30–A‑1 muestra el potencial real de estas soluciones para transformar la gestión del tráfico y la calidad del aire en grandes áreas metropolitanas.​

CRETA, impulsado por un consorcio formado por MasOrange, Abertis, Cellnex, Indra, Opus RSE, Vinces y Alpha Syltec Ingeniería, es una iniciativa financiado con 2,7 millones de euros por la Unión Europea a través de NextGenerationEU, en el marco del programa UNICO‑5G Sectorial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.​

El objetivo principal es crear un nuevo sistema global de monitorización y gestión inteligente del tráfico, combinando conectividad 5G SA, posicionamiento satelital, comunicaciones V2X y teledetección de emisiones para facilitar la transición hacia una movilidad urbana más sostenible.

En este sentido, CRETA se alinea con la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 de España y se anticipa a la futura Ley de Movilidad Sostenible y a la obligación europea de medir, desde 2026, al menos el 30% de la flota circulante anual por país.​

Un piloto muy exigente

El piloto de Madrid se ha desarrollado en el corredor que conecta la M‑30 con la A‑1 en su acceso a Alcobendas, una de las zonas con mayor densidad de tráfico, por la que circulan diariamente más de 300.000 vehículos. En este entorno se han combinado sistemas de tarificación inteligente, comunicaciones 5G SA con vehículos conectados, información embarcada (posición, ocupación, características del vehículo) y medición remota de emisiones reales para disponer de una visión detallada y dinámica de la movilidad.​

Las pruebas han demostrado que es posible calcular con precisión la distancia recorrida por cada vehículo y aplicar tarifas variables según su tipología, número de ocupantes y emisiones reales, sentando las bases para políticas de pago por uso más equitativas y medioambientalmente responsables.

Además, gracias al sistema de teledetección RSD de OPUS RSE, en operación durante un año en la M‑30, se analizaron más de 650.000 vehículos y se constató que solo un 2% son grandes emisores, responsables de una parte desproporcionada de contaminantes como CO, NOx, HC y partículas.​

Liderazgo tecnológico

Indra ha liderado el piloto de Madrid en todo lo relativo al despliegue y experimentación de tecnologías 5G, V2X y sistemas avanzados de gestión de la infraestructura. El proyecto ha aprovechado la infraestructura V2X 5G que Indra tiene desplegada en sus instalaciones, desarrollada en colaboración con MasOrange, para validar servicios de peaje conectado y tarificación inteligente basados en los estándares V2X Toll.​

Un elemento clave ha sido el sistema gantryless de Indra, que elimina la necesidad de instalar pórticos u otros elementos intrusivos en la calzada y utiliza LiDAR 3D, inteligencia artificial y técnicas de Deep Learning para identificar el tipo de vehículo, su clasificación y el número de ocupantes. Esto permite combinar, en tiempo real, la información de la infraestructura con los datos que proporciona el propio vehículo y los sensores ambientales, mejorando la precisión en la gestión del tráfico y en el cálculo de emisiones.​

5G, Edge y movilidad sostenible

El piloto de Madrid ha puesto de manifiesto el papel de las comunicaciones 5G SA y del Edge Computing como habilitadores de una movilidad más limpia y eficiente. La posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos en el borde de la red, con latencias muy bajas, resulta esencial para ofrecer servicios avanzados de tarificación dinámica, priorización de tráfico, alertas y monitorización continua de emisiones.​

Tal y como subraya Mauro Gil, responsable de Proyectos de Innovación de Mobility en Indra, "la compañía apuesta firmemente por el 5G y el Edge Computing para impulsar infraestructuras más inteligentes y una movilidad más sostenible", aprovechando el vehículo conectado y el posicionamiento satelital para diseñar políticas de movilidad más eficaces y equitativas. Esta visión se traduce, en CRETA, en un enfoque centrado en la toma de decisiones basada en datos reales: quién contamina, cuánto, cuándo y en qué tramos, de forma que las actuaciones públicas puedan enfocarse allí donde tienen mayor impacto.​

Hacia políticas de movilidad más justas

Los resultados obtenidos en Madrid, junto a los pilotos de Barcelona e Irún, muestran que CRETA no solo es una demostración tecnológica, sino un instrumento útil para diseñar nuevas políticas de movilidad urbana y metropolitana. La combinación de tarificación por uso, identificación de grandes emisores y gestión inteligente del tráfico abre la puerta a esquemas en los que pague más quien más contamina o congestiona, protegiendo al mismo tiempo a los usuarios más eficientes y a los vehículos con menores emisiones reales.​

Al proporcionar mediciones individuales y en tiempo real de las emisiones en vías de alta capacidad, CRETA permite a las administraciones anticiparse a las nuevas exigencias regulatorias y avanzar hacia modelos de movilidad conectada más seguros, sostenibles y socialmente equilibrados. De este modo, el piloto de Madrid liderado por Indra se convierte en un ejemplo de cómo la colaboración público‑privada y la innovación tecnológica pueden acelerar la transformación del sistema de transporte hacia un futuro más limpio y saludable para la ciudadanía.