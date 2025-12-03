Reino Unido levanta la prohibición a las importaciones de carne de cerdo española y adopta controles regionales

Las claves nuevo Generado con IA Reino Unido permitirá de nuevo la importación de carne de cerdo desde regiones de España no afectadas por la peste porcina africana. La decisión revierte la prohibición general impuesta la semana pasada tras detectarse los primeros casos de la enfermedad en España en más de treinta años. El Reino Unido adopta así el enfoque de la Unión Europea, que limita las restricciones solo a las zonas afectadas por el brote. España ha confirmado ya nueve infecciones de peste porcina africana en jabalíes cerca de Barcelona.

Reino Unido anunció este miércoles que permitiría las importaciones de carne de cerdo de regiones de España no afectadas por el brote de peste porcina africana (PPA), revirtiendo una prohibición general impuesta la semana pasada después de que el país reportara sus dos primeros casos de la enfermedad en más de tres décadas.

La medida alinea a Reino Unido con el enfoque de regionalización de la Unión Europea, que restringe el comercio sólo desde las zonas de brote.

España elevó este martes a nueve las infecciones de perste porcina en jabalíes cerca de Barcelona, ​​al confirmarse siete nuevos casos en animales muertos.

