Indra Group lanza IndraMind, el "cerebro digital" que desarrolla IA soberana frente a la guerra híbrida

Las amenazas híbridas y los ciberataques entre naciones son hoy una realidad que desafía la seguridad global. En este escenario, donde se difuminan las fronteras entre la defensa militar y la protección civil, surge la necesidad de respuestas integrales y soberanas. Indra Group propone con IndraMind su solución a este problema.

Se trata de la primera iniciativa tecnológica con sello español que desarrolla una inteligencia artificial (IA) soberana en un entorno ciberresiliente para la protección integral de ciudadanos, territorios, infraestructuras y activos críticos físicos y digitales, tal y como señaló la compañía durante su reciente lanzamiento. IndraMind se construye sobre más de dos décadas de conocimiento, experiencia y capacidades de la compañía.

De esta forma, Indra Group busca dar un paso decisivo hacia la "superioridad estratégica" y la soberanía tecnológica de España y Europa gracias a todo el conocimiento en ciberseguridad, guerra electrónica, IA, plataformas autónomas (drones y antidrones), gestión masiva de datos y sistemas de mando y control que ha logrado aglutinar en IndraMind.

El director de esta iniciativa es Ignacio Martínez, quien la define como "un cerebro digital que permite a los sistemas pensar, decidir y anticiparse" y, al mismo tiempo, imprimir "velocidad en la ejecución de las operaciones". "Hemos desarrollado una solución que no solo responde a los retos actuales, sino que se adelanta a los desafíos futuros, con una visión centrada en la inteligencia como motor de transformación", añadió en su presentación.

Ignacio Martínez destacó la capacidad de IndraMind "para aprender, adaptarse y operar de forma autónoma en tiempo real", lo que la convierte en una herramienta clave "para la nueva era de los sistemas críticos". El máximo responsable de la iniciativa detalló también que IndraMind es un "especialista" único en el mercado, debido a que integra toda la cadena de valor "con productos propios de nueva generación".

IndraMind es la respuesta de la corporación tecnológica ante la compleja coyuntura geopolítica que atraviesa Europa, marcada por la necesidad de autonomía tecnológica y resiliencia frente a amenazas híbridas. Tal y como destacó Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, "IndraMind no es solo una plataforma tecnológica; es un compromiso para impulsar la soberanía digital en España y Europa, acelerando la capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos globales y garantizando que nuestras infraestructuras críticas y sistemas estratégicos estén protegidos con tecnología propia".

En la actualidad, IndraMind cuenta ya con una plantilla de 3.000 profesionales cualificados e inicia operaciones con un volumen de ventas superior a 300 millones de euros.

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, detalló en su lanzamiento que, en los últimos meses, han consolidado "el posicionamiento comercial de la propuesta en línea con tres tendencias clave del mercado de seguridad y defensa: superioridad cognitiva —inteligencia y decisión—, operaciones autónomas y resiliencia ciber".

Utilidades de IndraMind en el contexto español

El despliegue y lanzamiento de IndraMind ayuda a consolidar la soberanía tecnológica de Europa y España en línea con los planes de modernización impulsados por los fondos europeos y las políticas nacionales de seguridad y defensa.

Javier Roca, vicealmirante y comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), lo tiene claro: para él, este proyecto cuenta con "una ambición bestial". El responsable militar subrayó la importancia de la "colaboración" público-privada, ya que "el 90% del ciberespacio es propiedad privada", lo que implica la importancia de tender puentes como algo "imprescindible".

Así lo detalló en una mesa redonda durante el lanzamiento de IndraMind, en la que explicó que tiene que haber tres condiciones para que la colaboración funcione: "Un objetivo común superior al beneficio económico, evitar la competencia directa y obtener resultados inmediatos".

Por último, el vicealmirante también recordó durante el evento que la soberanía tecnológica es "esencial para la defensa" y que "se necesitan chips, plataformas de datos y algoritmos propios alineados con los intereses nacionales".

En este contexto, cabe recordar que IndraMind permite gestionar situaciones tanto en el ámbito civil como en el militar, puesto que "hablamos de aplicar toda la tecnología que hemos desarrollado, en distintos escenarios críticos, y que sigue evolucionando en Indra Group", tal y como remarcó Ignacio Martínez.

Se trata de una tecnología que puede aplicarse a "la vigilancia de fronteras, la gestión de emergencias, la protección de infraestructuras críticas frente ataques físicos y digitales...". Además, Martínez subrayó que hablar de esta iniciativa es "hablar de soberanía tecnológica a todos los niveles, no solo en los datos, también en los algoritmos, la IA, el software y la infraestructura sobre la que se sustenta todo".

La velocidad es fundamental en misiones críticas y permite que agentes inteligentes, como drones y sistemas autónomos con IA, actúen de forma coordinada, lo que pone la diana en la optimización de la toma de decisiones y la automatización.

En este sentido, IndraMind cuenta con la capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite anticipar las amenazas y responder adecuadamente.

Juan Cobo, Chief Information Security Officer (CISO) de Ferrovial, fue otro de los participantes del acto y, durante su intervención, destacó que "la anticipación es clave", especialmente para "identificar activos, conocer la superficie de ataque y aplicar inteligencia (tecnológica y humana) para priorizar la protección".

Además, Cobo señaló al "ransomware" como "un arma de destrucción masiva" y recordó que "los ataques patrocinados por Estados y la ciberdelincuencia" son ya una amenaza creciente y sofisticada.

Las amenazas a la seguridad nacional ya no operan en silos. Un ataque puede combinar simultáneamente el ciberespacio, las infraestructuras críticas y los servicios públicos, difuminando las fronteras entre la seguridad civil y la defensa militar. Esta nueva realidad exige respuestas coordinadas, basadas en inteligencia y anticipación, que permitan actuar con rapidez y garantizar la resiliencia del país frente a escenarios cada vez más complejos.