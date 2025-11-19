Las sociedades de garantía, un impulso a la actividad de pymes y autónomos

A través de sus avales, las SGR facilitan el acceso al crédito de pymes, autónomos y emprendedores. En lo que va de año, ya han inyectado un total de 2.232 millones de euros a empresas de todo el país, contribuyendo al crecimiento del empleo y la competitividad empresarial.

El acceso a financiación externa para llevar a cabo su actividad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. Así lo indica el XIV Informe sobre la Financiación de la Pyme, elaborado por SGR-Cesgar, que señala que un 61,7% de las pymes tuvieron dificultades para acceder al crédito en 2024. Además, el coste de la financiación supuso el primer obstáculo en el acceso a esta, señalado por casi un 40% de las empresas encuestadas.

En este contexto, las sociedades de garantía (SGR) juegan un papel fundamental en el acceso a financiación de pymes, autónomos y emprendedores. Estas entidades financieras sin ánimo de lucro otorgan garantías y avales a las empresas, facilitándoles así el acceso al crédito. Además, gracias a los convenios que tienen las SGR con las principales entidades de crédito, las pymes pueden obtener esa financiación con menores tipos de interés y con plazos de devolución más amplios. Otra de las ventajas que ofrecen estas entidades es el asesoramiento financiero individualizado para las compañías, analizando la viabilidad del proyecto empresarial y proponiendo alternativas, así como canalizando y tramitando líneas de ayuda, si procede.

Asimismo, la actividad de las SGR ofrece total seguridad a las empresas, ya que está supervisada por el Banco de España y respaldada por instituciones como CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyo objetivo es dar cobertura al riesgo asumido por las SGR.

El apoyo a pymes y autónomos que ofrecen las 18 SGR que operan en España se traduce en cifras: en lo que va de año, éstas han facilitado financiación por un total de 2.232 millones de euros a empresas de todo el país, a partir de 18.445 avales formalizados. Las SGR ya benefician a 185.527 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de más de 8.294 millones de euros. Asimismo, gracias a su actividad, estas entidades contribuyen al mantenimiento de 1,5 millones de puestos de trabajo.

Gracias a las sociedades de garantía, un gran número de pequeñas empresas también está teniendo acceso a financiación procedente de los Fondos Next Generation, ya que parte de ellos se han puesto a disposición de CERSA, entidad que respalda con su reaval la actividad de las SGR. Desde 2021, las 18 sociedades de garantía ya han inyectado 7.900 millones de euros procedentes de estos fondos a 46.200 pymes y autónomos, especialmente destinados a proyectos de digitalización y sostenibilidad.

El espectro de empresas que reciben los avales de las SGR es amplio y se ubican en diferentes sectores de la economía. Aquí mostramos tres ejemplos de pymes que, gracias al aval de una sociedad de garantía pudieron acceder a financiación para impulsar su actividad o invertir en su crecimiento.

Nordes Tech, emprendimiento en soluciones tecnológicas innovadoras

Fundadores de NordesTech con representantes de AFIGAL

Nordes Tech es una empresa gallega especializada en el servicio de drones y vehículos de operación remota (Rovs) para el sector de seguridad y emergencias. Desde sus inicios, la compañía ha contado con el apoyo de Afigal. “El respaldo de esta entidad nos permitió acceder a financiación en condiciones económicas preferentes para que pudiéramos adquirir los equipos iniciales, dando así un servicio rápido a las necesidades del mercado”, explica Juan José Canosa, CEO y socio propietario de Nordes Tech. Para Canosa, fue muy importante que la SGR compartiera la visión de los socios fundadores acerca del futuro prometedor de la empresa.

Además, recalca la rapidez en las gestiones que realizó Afigal para que el proyecto arrancase en el menor tiempo posible. “En las empresas de emprendimiento, la agilidad en esta primera etapa es fundamental”, apunta. “Recomendaría totalmente Afigal para todos aquellos emprendedores que quieran dar los pasos iniciales de su proyecto”, añade.

Grupo Macap, una consultora en constante crecimiento

Carlos Paramio, fundador y director general de Grupo MACAP.

Carlos Paramio es el fundador y director general de Grupo Macap, una empresa de consultoría y formación en Prevención de Riesgos Laborales que, desde Asturias, ha expandido sus servicios de manera nacional e internacional. Paramio señala la importancia que tuvo Asturgar SGR en el crecimiento de la empresa. “Éramos conscientes de que, si queríamos avanzar, teníamos que invertir”, señala Paramio. Y es que la empresa necesitaba un taller para impartir formación especializada y certificada, para lo que requería financiación.

Fue entonces cuando contactaron con Asturgar, que les ha apoyado con su aval en el acceso al crédito tanto a largo como a corto plazo. “La financiación facilitada por Asturgar ha hecho posible nuestro crecimiento”, asegura Paramio. Para este emprendedor, no solo han conseguido unas “buenas condiciones económicas y flexibilidad en la financiación”, sino que también la SGR les ha ofrecido “una relación muy cercana, entendiendo perfectamente nuestro modelo de negocio y asesorándonos en los momentos clave”.

Chocolates Marcos Tonda, una empresa centenaria e innovadora en expansión

Chocolates Marcos Tonda es una empresa centenaria cuyos orígenes se remontan a 1793. Con sede y tienda propia en Villajoyosa (Alicante), y con otros centros de producción en la Comunidad Valenciana, esta marca chocolatera ha sabido aunar tradición e innovación para competir con éxito en mercados exigentes y crecer de manera sostenida. De esta forma, en los últimos años, la compañía ha reforzado su actividad exportadora y se ha afianzado en el canal online.

María Llorca, CEO de Chocolates Marcos Tonda Miquel Hernandis

Este crecimiento ha sido posible gracias al apoyo recibido por Afín SGR. “Pudimos optar a las líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) gracias al aval de Afín, lo que nos permitió abordar proyectos de inversión como la ampliación de nuestras instalaciones y oficinas”, explica María Llorca, CEO de Chocolates Marcos Tonda.

A través de la SGR, la empresa también ha accedido a líneas para reforzar su liquidez y el capital circulante. Para Llorca, “la colaboración con Afín SGR —junto con el IVF— constituye un extraordinario punto de apoyo, ofreciéndonos las herramientas necesarias para acometer nuestros proyectos estratégicos”. “Sin duda, es una vía muy eficaz para acceder a la financiación que necesitan las pymes valencianas para impulsar su crecimiento”, concluye.