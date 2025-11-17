Melilla presenta en Madrid su potencial como enclave para vivir e invertir con el aval de Díaz Ayuso o Garamendi

Juan José Imbroda, presidente del Gobierno de Melilla, en un foro organizado por EL ESPAÑOL de Málaga en mayo. Carlos Díaz

Este lunes, 17 de noviembre, la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid acoge la jornada “Melilla: un lugar para vivir e invertir, una puerta al comercio exterior”, un encuentro destinado a poner en valor las oportunidades económicas y de desarrollo que ofrece la Ciudad Autónoma.

Organizada por el Gobierno de Melilla con la colaboración de EL ESPAÑOL, CEOE, ICEX, PwC, CEME-CEOE y CEPYME, la jornada reunirá a representantes institucionales, expertos en economía y empresarios para analizar el papel estratégico de Melilla como puente entre Europa y África y su potencial para la atracción de inversiones.

La recepción de asistentes está prevista a las 11:30 horas y la inauguración oficial se celebrará a las 12:00. Intervendrán Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de Melilla y consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento; Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME; y Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla.

A continuación, tendrá lugar una ponencia impartida por Joaquín López Avellaneda, director de PwC Tax & Legal, que abordará los beneficios fiscales y de inversión que ofrece la ciudad.

Tras una pausa para el café a las 12:40, comenzará la mesa de debate, moderada por López Avellaneda, en la que participarán Salomón Serfaty, Albert Rivera, Teresa Amaro y Esther Azancot. El diálogo girará en torno a la competitividad, el liderazgo empresarial y las claves para potenciar el atractivo económico de Melilla.

El cierre del evento, previsto para las 13:45 horas, contará con la intervención del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

La jornada concluirá con un vino español a las 14:00 horas, momento propicio para el intercambio de ideas y contactos entre los asistentes.

Toda la jornada podrá seguirla en directo a través del streaming en EL ESPAÑOL.