Melilla se ofrece para 'deslocalizar' empresas dentro de la propia España: hay grandes beneficios fiscales

Melilla es España, con su legislación y su seguridad jurídica. Pero ofrece grandes beneficios fiscales tanto para empresas como para los empleados y ciudadanos residentes.

En este sentido, es un buen destino para "deslocalizar" compañías dentro del propio territorio español. Así lo ha asegurado este lunes Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en el foro 'Melilla:un lugar para vivir e invertir, una puerta al comercio exterior' organizado por el gobierno melillense en Madrid con la colaboración de EL ESPAÑOL, CEOE, CEME CEOE, Cepyme, Icex y PwC.

"No venimos a competir con las comunidades autónomas, sino a ser un complemento, a ofrecer un servicio a empresas que mantengan sede fiscal, por ejemplo, en Madrid pero que lleven departamentos a Melilla y tenga esos beneficios fiscales", ha añadido Marín.

Enrique Alcoba, Angela de Miguel, Miguel Marín y Esther Azancot en la inauguración de la jornada. Rodrigo Mínguez

El vicepresidente melillense ha recordado que esta ciudad autónoma está apostando por "el turismo, la universidad y la industria tecnológica", una diversificación necesaria tras la pérdida de comercio transfronterizo con Marruecos desde 2018.

"Somos un gobierno que apoya el emprendimiento y la inversión en la ciudad", ha subrayado el vicepresidente en la inauguración de este encuentro.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, ha puesto en valor que "Melilla puede ser una opción para empresas pequeñas que busquen un entorno más favorable en costes fiscales y laborales". No es baladí porque, según De Miguel, "hemos perdido 22.700 microempresas en España y en el último año han hecho 3.000 contrataciones menos".

La presidenta de Cepyme ha denunciado que "los costes laborales no paran de crecer y hay cargas burocráticas con tres normas nuevas cada día, algo imposible de gestionar". En este sentido, ha recordado que "hay un esfuerzo fiscal del 37% en la empresa española frente al 25% de la media europea".

Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, ha criticado que tras siete años de negociaciones entre el gobierno español y el marroquí siga sin haber acuerdo por la aduana comercial. "Es incomprensible y un freno al desarrollo económico local", ha asegurado.

El máximo representante de la patronal melillense ha pedido que se considere a Melilla una "plataforma estratégica comercial" aprovechando que es puente entre Europa y África en pleno territorio español.

Beneficios fiscales

¿Cuáles son esos beneficios fiscales que hacen atractivo invertir o residir en Melilla? Los ha desgranado Joaquín López Avellaneda, director del área Tax & Legal de Pwc en Andalucía Oriental.

La lista es muy amplia pero, entre los más importantes, está una rebaja del 50% en el impuesto de sociedades. El tipo general nacional es del 25% y en Melilla del 12,5%.

En el IRPF, más de lo mismo, con bonificaciones de hasta el 60%. En el resto de España está entre el 19 y el 47% y en Melilla entre el 7,6 y el 18,8%. Además no hay IVA, sino el IPSI, con importantes mejoras.

"Es un régimen fiscal privilegiado que está entre los primeros en Europa, estable y aplica la jurisdicción española", ha indicado López Avellaneda.

Albert Rivera: "Me sorprende lo desconocido que es Melilla para muchos españoles"

En la jornada se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado Albert Rivera, socio director de RV+ y presidente del Club Raheem; Esther Azancot, directora general de Activación Económica y Turismo; Teresa Amaro, directora provincial de Comercio e Icex en Málaga y Melilla; y Salomón Serfaty, presidente del Observatorio Económico de Melilla.

"Me sorprende lo desconocido que es Melilla para muchos españoles", ha dicho Rivera, quien ha puesto en valor cuatro factores que "hacen competitivos a Melilla: la fiscalidad, la estabilidad política, la seguridad jurídica y la poca burocracia".

Rivera ha asegurado que "el gobierno de España debería promocionar sin complejos una fiscalidad amable y business friendly". "Hay muchas empresas que si supieran que dentro de la UE hay esa fiscalidad me juego un brazo a que tendríamos centenares de empresas llegando", ha añadido.

Esther Azancot ha destacado que Melilla es "un puente natural para la internacionalización, la logística o la innovación" y ha hecho hincapié en que es un "ecosistema empresarial sólido y en crecimiento".

La directora general de Activación Económica ha afirmado que el gobierno melillense ha dado 5 millones de euros en ayudas para la mejora de establecimientos comerciales, la ampliación y diversificación de pymes, o el fomento del empleo en innovación y sostenibilidad.

Teresa Amaro ha animado a las empresas melillenses a invertir en el exterior y a empresas foráneas a hacerlo en Melilla en sectores como la energía renovable o la biomedicina.

Salomon Serfaty, por su parte, ha recalcado la "estabilidad en conectividad, digitalización o servicios esenciales para los inversores y un marco regulatorio fijo y estable". También ha valorado el aumento del emprendimiento juvenil y ha considerado que Melilla es "una plataforma de contacto internacional con infraestructura perfecta y costes inferiores a otros destinos".

Cierre de Garamendi y Ayuso

El cierre de la jornada ha estado protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Ayuso ha destacado que Melilla "es una ciudad repleta de contrastes, es España, con una pluralidad y alegría en la calle que es única".

También ha animado a los empresarios a "invertir y crecer en Melilla" y ha dado el apoyo de la comunidad madrileña.

Garamendi, por su parte, ha lamentado que "Ceuta y Melilla son las grandes olvidadas de nuestra querida España" y ha criticado que no hay igualdad de oportunidades respecto a Marruecos. "Hacia nuestro lado (Melilla) se puede mandar todo y desde el nuestro al otro lado (Marruecos) no se puede mandar ni un bolígrafo", ha denunciado por el cierre del comercio fronterizo.