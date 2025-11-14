Heineken presenta en Sevilla su estrategia global 'Evergreen 2030' ante inversores y analistas de todo el mundo

Dolf van den Brink, CEO y presidente del Consejo de Administración de Heineken N.V. y Etienne Strijp, presidente ejecutivo de Heineken España, con alumnos de la Fundación Cruzcampo. Heineken España.

La empresa cervecera elige la capital hispalense por la importancia que la filial española tiene para la compañía gracias a los buenos resultados de Cruzcampo en Reino Unido y las innovaciones sin alcohol como El Águila Sin Filtrar 0,0.

Heineken N.V., una de las empresas cerveceras más relevantes del sector, ha elegido Sevilla para presentar su estrategia global 'EverGreen 2030', en la que se detallan las claves para acelerar su crecimiento.

La cita ha reunido a analistas financieros e inversores de todo el mundo para conocer de primera mano su hoja de ruta para los próximos cinco años. La elección de España reafirma el compromiso de la marca con la estrategia de la filial española y da un claro ejemplo de la preocupación de Heineken por el ámbito local, más allá de su sede principal. Esto también se pudo ver con anterioridad en otras reuniones de inversores celebradas en lugares como Ámsterdam (2022), Milán (2018), Vietnam (2016) y México (2014).

Durante el acto de presentación de la estrategia de 'EverGreen 2030', el CEO y presidente del Consejo de Administración de Heineken N.V., Dolf van den Brink, ha destacado la intención de su empresa de concentrar esfuerzos en mercados como el de España, en el que la compañía cervecera goza de una posición sólida.

Además, Dolf van den Brink también ha destacado el posicionamiento único de la compañía a nivel mundial para acelerar su crecimiento a largo plazo.

Heineken España y su posición global

A día de hoy, Heineken España ocupa una posición relevante para el grupo por volumen y beneficio, ya que son los terceros en Europa y los octavos en todo el mundo. Su marca local más icónica, Cruzcampo, también se sitúa en un escalón elevado dentro del top, ya que es la cuarta marca en volumen para la compañía en Europa y octava en el mundo.

Así, para Heineken N.V., la filial española es "estratégica" y una "punta de lanza en la estrategia de impulsar el segmento Premium", tal y como ha señalado van den Brink durante el evento.

En concreto, el CEO de la compañía ha destacado "innovaciones exitosas" como "El Águila en el desarrollo de la categoría sin alcohol" y "marcas locales poderosas como Cruzcampo", que ayudan "positivamente" a los resultados de la empresa a nivel global.

Entrada de Torre Cruzcampo, el espacio de formación y empleabilidad de Fundación Cruzcampo, brazo social de HEINEKEN España. Heineken España.

Heineken N.V. ha hecho una declaración de intenciones durante la presentación de su nueva estrategia, en la que se ha detallado el plan de la compañía para ser The World’s Pioneering Beer Company™. Para conseguirlo, ha presentado una nueva visión de futuro que aúna el legado de más de 160 años de expansión global con una reconocida trayectoria en innovación y construcción de marcas.

De esta forma, 'EverGreen 2030' busca dar forma al futuro de la cerveza con marcas globales y locales e innovaciones líderes en los segmentos clave de crecimiento. Uno de estos ámbitos es la categoría sin alcohol, donde Heineken España ha jugado un papel relevante. La filial española es un referente en este segmento por su posición de liderazgo e innovaciones como Heineken® 0.0 o, más recientemente, con el lanzamiento de El Águila Sin Filtrar 0,0.

Cruzcampo es el otro gran caballo de batalla de Heineken España y está considerada como una de las 25 "local power brands" prioritarias. Hace poco esta marca se lanzó oficialmente en el Reino Unido, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la última década en su categoría y "alcanzando el millón de hectolitros en menos de dos años" según van den Brink.

Otro campo en el que la filial española destaca es en sostenibilidad y digitalización, debido a que cuenta con 25.000 clientes activos en Eazle, la plataforma de e-commerce para hostelería líder en el mundo.

Sevilla: la región con más cerveceros

La elección de Sevilla para que Heineken N.V. llevase a cabo su reunión de inversores no es casualidad. Esta ciudad es el origen de Cruzcampo y también la región en la que más cerveza se consume de España.

Heineken España cuenta con una fábrica de última generación en Sevilla que se ha convertido en referente a nivel mundial por sus indicadores de eficiencia y sus destacados avances en sostenibilidad, especialmente en energía renovable y ahorro de agua para Heineken N.V. en todo el mundo.

Además, desde Sevilla también opera la Fundación Cruzcampo, una institución con 30 años de historia y representante del compromiso social de Heineken España con las comunidades locales.