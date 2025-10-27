Asturias en transición: conectividad y crecimiento local con apoyo europeo

A través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la región de Asturias y la Unión Europea trabajan conjuntamente para fomentar el talento regional y evitar su fuga

Las claves nuevo Generado con IA Asturias enfrenta retos de conectividad y envejecimiento poblacional, pero los fondos europeos están ayudando a mejorar la infraestructura y oportunidades para los jóvenes. Los fondos europeos están invirtiendo en educación, empleo y servicios públicos en Asturias, fortaleciendo la región y reduciendo la necesidad de emigración. Proyectos financiados por la UE en Asturias se centran en la creación de empleo local y la mejora de la conectividad digital, especialmente en áreas rurales. La colaboración entre la UE, autoridades locales y comunidades ha permitido construir un sistema educativo adaptado al mercado laboral, manteniendo la identidad regional.

Con 400 kilómetros de costa, más de 200 playas, acantilados, cabos, faros, torres de vigilancia y senderos, Asturias es una tierra de contrastes donde la montaña desciende hasta el mar. Sin embargo, este paisaje único, con su orografía abrupta, ha supuesto históricamente un reto para la conectividad regional.

El Principado de Asturias enfrenta un crecimiento poblacional negativo y posee el índice de envejecimiento más alto de España. De su casi millón de habitantes, más de la mitad se concentra en el triángulo formado por las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés.

Como región periférica, los jóvenes tienen más dificultades para acceder a las mismas oportunidadess que en áreas más centrales. Sin embargo, esto está cambiando gracias a los fondos europeos, que están contribuyendo a construir una Asturias mejor preparada y más conectada con el futuro.

Europa en mi región ayuda a visibilizar lugares e iniciativas cofinanciadas por la región y la UE, apoyando el talento local y reduciendo la necesidad de emigrar.

Un aliado clave para la igualdad territorial

Los fondos europeos desempeñan un papel esencial en la promoción de la cohesión y la igualdad entre territorios. Invertir en educación significa no solo mejorar aulas y equipamientos, sino también hacer una apuesta más amplia por la economía, la sociedad y el desarrollo en cada rincón del territorio.

Cada euro invertido en educación fortalece la región y la hace más competitiva. Los resultados ya son visibles: los jóvenes se benefician de más oportunidades educativas, centros modernizados y mejores itinerarios profesionales.

Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y del centro Europe Direct, señala que gracias a este apoyo europeo se están creando empleos de calidad “en sectores estratégicos como la transición energética, la digitalización y la economía verde”.

Asimismo, destaca que estos fondos refuerzan “los servicios públicos básicos” como la educación, la sanidad y la movilidad, al tiempo que respaldan “iniciativas de emprendimiento y formación” que permiten a los jóvenes permanecer en Asturias y desarrollar aquí su carrera profesional.

Cecilia Pérez

Prioridades de los proyectos financiados por la UE

Raquel García

La despoblación es una prioridad clave en el Acuerdo de Asociación de España 2021–2027. Como explica Raquel García, directora general de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, esto significa que los fondos europeos se orientan hacia territorios que afrontan retos demográficos, y no solo hacia los grandes núcleos urbanos.

En el programa FEDER de Asturias, el foco está en proyectos que generan empleo local —especialmente para jóvenes y mujeres—, amplían la conectividad digital en áreas con baja cobertura y refuerzan los servicios públicos esenciales.

El objetivo es dotar de mayor resiliencia a las comunidades rurales y vulnerables y garantizar que ninguna parte de la región quede atrás.

Educación que se adapta al mercado laboral sin perder la identidad local

El éxito de este modelo reside en la colaboración. La Unión Europea, las autoridades locales, las comunidades, los centros educativos, las empresas y el alumnado asturiano trabajan juntos para construir un sistema educativo estrechamente vinculado al mercado laboral, pero que al mismo tiempo mantiene la identidad y las raíces de la región.

Un buen ejemplo es el instituto IES La Florida de Oviedo, apoyado tanto por la UE como por el Gobierno regional. Su construcción —que incluyó 12 aulas de Secundaria, seis de Bachillerato y una pista deportiva— fue financiada en un 80% por fondos europeos. Diseñado para acoger a 480 estudiantes, el edificio pone el acento en la accesibilidad y la eficiencia energética.

Inmaculada Cereceda

Según su directora, Inmaculada Cereceda, el mayor impacto “se ha producido a nivel de barrio”, ya que los estudiantes ya no tienen que “desplazarse a otros distritos para estudiar”. Añade que tanto alumnos como docentes “se benefician” de la amplia oferta educativa que proporciona el nuevo centro.

Un apoyo que va más allá de las aulas

Estos fondos van más allá de la formación académica: también refuerzan la sociedad, la economía y el futuro. Gracias a este respaldo, el Principado modernizó el Museo Jurásico de Asturias (MUJA), ubicado en la rasa costera de San Telmo, entre Colunga y Lastres.

La renovación incorporó recursos digitales e interactivos, transformando la experiencia de los visitantes. Esta inversión ha consolidado al MUJA como un polo cultural, científico y turístico.