Andalucía lidera la Declaración de Sevilla, un acuerdo junto a 12 regiones para reivindicar el turismo como industria

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado este jueves la Declaración de Sevilla.

Se trata de un acuerdo institucional firmado por un total de doce comunidades y una ciudad autónoma con el que buscan reivindicar el valor del turismo como "gran industria" de España y marcar el camino del futuro turístico.

La declaración se ha firmado en el marco del foro Tourism Innovation Summit (TIS), que esta semana se celebra en Sevilla, y junto a los consejeros de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Murcia.

En declaraciones a los medios, el consejero ha explicado que las regiones firmantes representan un pilar fundamental del principal motor económico de España que es el turismo.

"Ejercemos competencias exclusivas en turismo y ordenación del territorio, gestionamos los principales destinos turísticos de España", ha reivindicado en la firma que suscriben las doce regiones y la ciudad autónoma de Melilla, ha informado la Junta.

70% del turismo nacional

Juntas concentran alrededor del 70% del total del turismo nacional, acogen al 75% de los turistas internacionales y al 70% de los turistas nacionales. Representan así el 74% de los viajeros y el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional.

"Esta declaración reivindica el valor del turismo como gran industria nacional, defiende su papel en la economía y marca el camino hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad", ha subrayado el consejero.

Además, asegura que lo hacen juntos con "la convicción de que la unidad entre territorios es la mejor garantía para seguir liderando el turismo en Europa y en el mundo", ha explicado el consejero.

También esta declaración reivindica el liderazgo turístico basado en la gobernanza y la cohesión territorial y muestra "su profunda preocupación ante la política sectorial desarrollada por el Gobierno de España".

Proponen para ello un nuevo marco de colaboración y gestión para reforzar el liderazgo turístico español.

Siete bloques

En cuanto a los puntos, la declaración agrupa siete bloques sobre la ruptura del diálogo y ausencia de liderazgo por parte del Gobierno Central y la defensa del turismo como motor de España ante los "ataques" contra el sector.

La separación entre la vivienda y el turismo cuyas dificultades requieren de acciones decididas y no de la búsqueda continua de culpables, es otro de los bloques.

El documento firmado trata también la gestión del crecimiento frente a la masificación ante la necesidad de gestionar el crecimiento demográfico y económico de los destinos turísticos y el respeto competencial y seguridad jurídica de las comunidad autónomas.

La conectividad como cohesión territorial y el liderazgo de la coherencia para impulsar el diálogo y la colaboración mutua en la gestión de la gobernanza multinivel son otros de los bloques.

Bernal ha participado posteriormente en el Foro de Regiones Turísticas Innovadoras, junto con los consejeros del ramo de Canarias, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

En este marco, Bernal ha puesto en valor el impulso de Andalucía hacia un nuevo modelo turístico basado en la innovación y la sostenibilidad, con Nexus como guía, el cerebro del turismo andaluz que conecta talento, datos y tecnología.

"Andalucía avanza hacia un turismo más equilibrado y menos estacional, con una distribución creciente de visitantes por todo el territorio y una oferta diversificada que va más allá del tradicional sol y playa", ha dicho.

A su vez, ha destacado la sostenibilidad como eje central de la política turística andaluza. En materia alojativa, ha detallado las medidas impulsadas por la Junta para coordinar el control de las viviendas de uso turístico (VUT) con políticas que implican a todos los actores del sector.

Con acuerdos con ayuntamientos y plataformas digitales o la creación del nuevo cuerpo de inspección Titan, Andalucía ya ha superado las 11.130 viviendas canceladas que no se ajustaban a la normativa.

Bernal ha valorado también el anuncio de que la hostelería se incorpora formalmente a la estructura de la Consejería de Turismo, "otorgándole reconocimiento institucional y promoviendo una gestión más cercana y eficaz con el sector".

El consejero ha concluido con las vistas puestas en 2026 para gestionar el sector con visión y responsabilidad, consolidando a Andalucía como referente de un turismo sostenible, innovador y para todos.