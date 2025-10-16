La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "buena noticia" el fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell tras la decisión de los accionistas del Banco Sabadell de no respaldara de forma mayoritaria.



"Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera", ha publicado Díaz en BlueSky.



Para la vicepresidenta del Gobierno, que la OPA "no siga adelante es una buena noticia para el país".



El BBVA ha fracasado en su OPA sobre el Banco Sabadell al obtener menos del 26 % del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control.