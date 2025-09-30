¿Cómo impulsar la banca privada?: “El objetivo es mejorar la atención del cliente mediante una atención exclusiva”

Javier López de Heredia, director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión de Unicaja, presenta la nueva propuesta especializada de la entidad centrada en usuarios de alto patrimonio

En un mundo donde los productos y los mercados financieros son cada vez más complicados, la figura de los asesores cobra más protagonismo que nunca. Estos profesionales son los encargados de ayudar a los usuarios a encontrar soluciones para sus necesidades económicas y de inversión. Su labor principal consiste en orientarlos para que alcancen sus metas, tratando de fortalecer y optimizar su bienestar financiero.

Como la necesidad de asesoramiento financiero está creciendo, la demanda de expertos en banca privada también está en aumento. En este sentido, Unicaja Banca Privada emerge como un servicio orientado a clientes con alto patrimonio a quienes les ofrece estrategias adaptadas a sus objetivos. Para profundizar en las múltiples ventajas que ofrece esta iniciativa, hablamos con Javier López de Heredia, director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión de Unicaja.

¿Qué ofrece Unicaja Banca Privada? La unificación de nuestra propuesta de valor en el segmento de clientes de mayor patrimonio se materializa en un servicio más completo, sofisticado y adaptado a sus necesidades. Esta apuesta refuerza los valores de exclusividad y confianza en los canales de contacto con la entidad. Se pone sobre la mesa una mayor especialización y una oferta consolidada de asesoramiento financiero que se combina con mejoras en los canales digitales, atención remota y el uso de inteligencia artificial en los procesos comerciales. ¿Cuáles son los cambios que ha llevado a cabo Unicaja en su Banca Privada, más allá de una identidad visual exclusiva? La nueva marca va acompañada del refuerzo de la red de centros y oficinas de atención específica, ubicados en 23 localidades, con más de un centenar de gestores especializados y el apoyo de las más de 900 sucursales de la red del banco. El objetivo, además, es ir aumentando el número de gestores dedicados a este ámbito a lo largo del desarrollo del Plan Estratégico 2025-2027.

En este sentido, ¿en qué aspectos se centra el nuevo Plan Estratégico? La nueva planificación estratégica de Unicaja incide en la transformación del negocio retail, haciendo hincapié en la potenciación de los segmentos de mayor valor; entre ellos, la Banca Privada y la Banca Personal, que agrupan 40.000 millones en recursos gestionados. Herramientas como un nuevo ‘bróker de valores’ o el muro digital permitirán una experiencia online diferenciada e integral con los gestores. ¿Qué valor le da Unicaja Banca Privada a la experiencia de sus clientes? El objetivo de la nueva estrategia es la mejora de la experiencia del cliente mediante una atención exclusiva que permita pensar en todo momento en sus necesidades presentes y futuras y en la búsqueda de la excelencia del servicio. Todo ello se logrará a través de una oferta de productos y servicios de primer nivel, gestores especializados, soporte en materia financiera, fiscal y societaria y la implementación de soluciones tecnológicas, pero siempre bajo la tutela de un equipo humano experto.