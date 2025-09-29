10 años tejiendo confianza: Relyens consolida su papel como gestor de riesgos en el sector sanitario

La sanidad afronta retos inéditos: digitalización, ciberamenazas, presión asistencial y necesidad de sostenibilidad. En este escenario, contar con un aliado que sepa anticipar los riesgos es más necesario que nunca. Ese es el papel que Relyens ha desempeñado en España durante la última década.

Diez años pueden parecer poco en la historia de una organización, pero en sanidad equivalen a un auténtico cambio de era. Desde su llegada a España en 2015, Relyens ha construido una red de confianza con hospitales, profesionales sanitarios e instituciones, consolidándose como un socio estratégico en la protección de quienes cuidan de los demás.

Una mutua nacida en Lyon en 1927, fundada por directores de hospitales para médicos y profesionales sanitarios. Casi un siglo después es un referente europeo en gestión de riesgos con más de 1.200 trabajadores y presencia en siete países. Su evolución ha ido siempre acompañada de una brújula clara: actuar e innovar junto a quienes trabajan por el interés general para construir un mundo de confianza. Esa misión, inscrita en su ADN desde el origen, se formalizó en sus estatutos en 2021 bajo la figura de “empresa con misión social”, pero representa una vocación histórica: trabajar siempre por el interés colectivo como guía.

De aseguradora a gestor de riesgos

En estos diez años en España, Relyens ha dado un paso decisivo: dejar atrás la visión tradicional de aseguradora para convertirse en un gestor de riesgos. Su modelo no se limita a indemnizar cuando se produce un incidente, sino que busca anticiparlo, prevenirlo y acompañar a los profesionales en la toma de decisiones que garantizan seguridad y continuidad.

La gestión de riesgos en sanidad hoy significa mucho más que calcular primas o diseñar coberturas. Implica mapear vulnerabilidades, formar a directivos en nuevas amenazas, diseñar protocolos de prevención y, llegado el caso, activar mecanismos de respuesta rápida que minimicen el impacto de una crisis. Relyens ha desarrollado en España una oferta que combina seguros con consultoría, auditorías, acompañamiento formativo y apoyo operativo.

El resultado es un enfoque 360º que responde a los grandes retos de la sanidad contemporánea: desde la ciberseguridad de los hospitales hasta la seguridad del paciente en áreas críticas como la obstetricia, pasando por la continuidad asistencial. Como recuerda Dominique Godet, director general del Grupo, la misión de Relyens no es solo “proteger frente a un siniestro, sino construir relaciones duraderas basadas en la confianza, aportando soluciones útiles y sostenibles en el tiempo”.

Dominique Godet, director general del Grupo.

Un modelo con misión social

El carácter mutualista del grupo, presente desde sus inicios, marca la diferencia. A diferencia de otras aseguradoras, Relyens reinvierte sus beneficios en reforzar la seguridad de clientes y socios. Esa lógica de solidaridad se traduce en acompañamiento a médicos cooperantes en contextos vulnerables, en iniciativas de formación dirigidas a profesionales sanitarios y en proyectos de innovación destinados a reducir riesgos en la práctica clínica.

Su misión se articula en cuatro ejes: proteger la actividad de los clientes y garantizar su continuidad, situar la lealtad y la equidad en el centro de las relaciones, innovar para construir un futuro deseable y contribuir a un mundo sostenible. Estos principios son más que una declaración: son la base de un modelo mutualista que mide el éxito no solo en resultados financieros, sino también en impacto social y medioambiental.

Como señaló Olivier Bossard, presidente del Grupo, en la celebración del décimo aniversario en España: “La fuerza del colectivo es lo que nos permite anticipar y adaptarnos a los grandes retos de la sanidad europea. Nuestra misión solo tiene sentido si se construye junto a los profesionales y las instituciones que trabajan por el interés general”.

Olivier Bossard, presidente del Grupo.

Cuidar de quienes cuidan

Uno de los mensajes más potentes de Relyens es que su actividad está al servicio de los que hacen del cuidado de los demás su vocación. Cuidar de quienes cuidan significa ofrecer a profesionales sanitarios e instituciones sanitarias la tranquilidad de saber que tienen un respaldo frente a los riesgos.

En la práctica, esto se traduce en identificar vulnerabilidades, formar a equipos directivos en nuevas amenazas, diseñar planes de prevención y, llegado el caso, activar respuestas rápidas que minimicen el impacto en pacientes y profesionales, como el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) para lograr soluciones más rápidas y satisfactorias para las partes, y en asesoramiento que permite a los equipos directivos anticiparse a los riesgos legales, clínicos o tecnológicos.

La confianza, en este modelo, no es un eslogan. Es la consecuencia de un trabajo diario de acompañamiento, escucha y adaptación. Philippe Paul, Director Ejecutivo & Desarrollo España, lo resume con claridad: “La confianza no se hereda, se construye día a día, decisión a decisión. Ese es nuestro compromiso en España: seguir al lado de quienes trabajan por el interés general, anticipando los riesgos de hoy para proteger lo que más importa mañana”.

Philippe Paul, Director Ejecutivo & Desarrollo España.

Sostenibilidad e innovación

Otro de los pilares de la compañía es la sostenibilidad, entendida en un sentido amplio. Relyens mide y reduce su huella de carbono, impulsa inversiones responsables alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promueve políticas internas de eficiencia energética. Pero también entiende la sostenibilidad como una cuestión de personas: cuidar el talento, apostar por la diversidad y fomentar equipos comprometidos que compartan valores de solidaridad y equidad.

La innovación completa este enfoque. La digitalización de la sanidad, la llegada de la inteligencia artificial o la necesidad de reforzar la resiliencia frente a ciberamenazas obligan a repensar continuamente los modelos de gestión de riesgos. Relyens acompaña a los profesionales en este camino, aportando sus décadas de conocimiento y la protección imprescindible para un sector tan crítico como el sanitario.

Tejer confianza, hilo a hilo

El lema elegido para conmemorar la primera década en España, '10 años tejiendo confianza', resume a la perfección la filosofía del Grupo. Igual que los tapices que durante siglos se han elaborado en la Real Fábrica de Tapices, donde tuvo lugar la celebración, la confianza se construye con paciencia y propósito. Hilo a hilo, puntada a puntada, proyecto tras proyecto.

En estos diez años, Relyens ha tejido una red sólida con hospitales, colegios de médicos y profesionales sanitarios, instituciones y corredores. Lo ha hecho escuchando, colaborando y compartiendo conocimiento. Y lo ha hecho con la convicción de que la mejor forma de proteger el futuro es anticipar los riesgos del presente.

Mirando al futuro

Los próximos diez años estarán marcados por retos aún más complejos: consolidar la transformación digital, integrar la inteligencia artificial en la asistencia, afrontar el relevo generacional de los profesionales sanitarios y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud. En todos ellos, la gestión de riesgos será determinante.

Relyens quiere seguir ocupando ese espacio: el de un aliado fiable, humano y transformador. Un socio que acompaña en las decisiones críticas, que aporta soluciones útiles y que comparte con los profesionales un mismo propósito: proteger lo que realmente importa.

Más que un aniversario, estos diez años son la confirmación de un proyecto a largo plazo. Un proyecto que combina innovación, misión social y compromiso con el interés general para que la sanidad europea siga siendo un espacio humano de confianza y seguridad.