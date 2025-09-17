Tecnología ‘marca España’ para los aeropuertos inteligentes del futuro

La gestión aeroportuaria es uno de los principales campos en los que la Unión Europea persigue un amplio margen de mejora en el futuro inmediato, como parte de un ecosistema de movilidad aérea más eficiente para todos sus actores. Se trata de impulsar la gestión de los aviones en tierra, dotar a las aerolíneas y a los pasajeros de información más precisa sobre sus vuelos y, en definitiva, consolidar una tecnología capaz de llevar estas infraestructuras críticas a un nuevo nivel.

Es una meta que, más allá de lo que supone para el día a día de miles de viajeros, adquiere un sentido especial en días como estos, en los que se celebra la Semana Europea de la Movilidad, una cita anual que promueve soluciones de transporte más limpias y accesibles. Esta modernización operativa a través de la innovación y la tecnología más vanguardista, de la que Indra es uno de sus actores más relevantes, encaja plenamente con esos objetivos.

El estándar A‑CDM/i‑AOP (Airport Collaborative Decision Making / initial Airport Operations Plan) está detrás de este salto de calidad. Este marco es el eje de la normativa que Bruselas ha establecido como de obligado cumplimiento para 2027 en los principales aeropuertos de la Unión. A grandes rasgos, lo que garantiza este nuevo estándar es un alto nivel de integración operacional entre aerolíneas, aeropuertos, gestores de red y ANSP (proveedores de servicios de navegación aérea). La meta es optimizar el tráfico aéreo, la seguridad, la sostenibilidad y, en general, la experiencia de los viajeros.

La implementación de este sistema ya está en marcha. En este contexto, Indra está consolidando su papel como líder tecnológico. Sus soluciones A‑CDM han demostrado el potencial de estos sistemas para cumplir los objetivos en el primer proyecto en el que se instalaron, en Lisboa. Este éxito ha motivado que, durante los próximos meses, la compañía española despliegue también su plataforma en el aeropuerto de Helsinki.

Indra ha suscrito un acuerdo estratégico con Finavia, la compañía propietaria del aeródromo de la capital finlandesa. El acuerdo, con horizonte 2031, implica el despliegue de A‑CDM/i‑AOP en la nube, con ciberseguridad, analítica y la integración de procesos críticos como el deshielo, mejorando la predictibilidad y la capacidad y reduciendo costes, consumo de combustible y emisiones de CO₂. Es una forma de priorizar la sostenibilidad y la eficiencia incluso en escenarios tan complejos, desde el punto de vista climatológico, como los de este país.

El caso de Helsinki sigue los pasos de Lisboa, donde Indra ya implantó esta tecnología en 2022. Aquel fue un proyecto pionero en Europa al integrar el AOP (Airport Operations Plan) de Indra con el Network Operations Plan (NOP) comunitario, el marco operativo de la red europea, gestionado, coordinado y optimizado por Eurocontrol. En definitiva, se logró una comunicación más fluida y resiliente que, en la práctica, se ha traducido en operaciones más predecibles, con mayor antelación —desde las tres horas de los sistemas “clásicos” hasta las 20 horas—, e incluso con intercambio de datos sobre llegadas.

Todo ello convirtió a Lisboa (y a Indra, por extensión) en el primer representante de una nueva categoría de aeropuertos, donde los beneficios en reducción de costes, coordinación, gestión y eficiencia medioambiental ya son visibles. La forma de medir estos beneficios responde a que, con esta tecnología, los aviones reducen sus esperas en tierra y, con ello, las demoras, el consumo de combustible y, en consecuencia, las emisiones asociadas.

“La llegada del A‑CDM/i‑AOP no es solo una obligación regulatoria”, explican los expertos del negocio de Mobility de Indra, “es una oportunidad para reinventar la experiencia aeroportuaria, maximizar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental”.

Estos mismos expertos indican que, “con Indra a la vanguardia de esta innovación, Europa da un paso firme hacia un sistema aeroportuario más conectado, sostenible y orientado al futuro”. Y es que la compañía, con tecnología “marca España”, está siendo protagonista de este gran cambio en muchas de las principales ciudades del continente.

Es un nuevo paradigma que, si bien viene impulsado por este imperativo de la normativa comunitaria, se integra plenamente en el programa SESAR (Single European Sky ATM Research), un marco más amplio que define el 'Cielo Único Europeo'. Se trata de una iniciativa de I+D con participación público‑privada que pretende modernizar todo el ecosistema aéreo del continente para aumentar su capacidad, su seguridad, su eficiencia y su interoperabilidad mediante nuevas soluciones digitales y procesos colaborativos.

Es un momento clave en el desarrollo de este programa. Millones de personas pasan cada día por los aeropuertos europeos y los desafíos asociados a su operativa se multiplican a todos los niveles. Son nuevos retos y necesidades inéditas que configuran un contexto en el que Indra está desplegando su tecnología para elevar los estándares y convertir estas instalaciones en entornos más inteligentes, conectados y, en lo que respecta a los viajeros, más cómodos, seguros y eficientes.