El Español amplía su denuncia ante la Guardia Civil: nuevos ciberataques con páginas porno a la web y en Facebook

El Español amplía su denuncia ante la Guardia Civil por la persistencia de los ciberataques y un nuevo intento de estafa

La ofensiva contra EL ESPAÑOL no se ha detenido. En los últimos días se ha reactivado el ataque SEO que ya había golpeado al diario en agosto y, además, se ha detectado un intento de estafa dirigido contra la dirección del periódico.

Ambos hechos se suman a los episodios denunciados la semana pasada ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil. Y confirman que el diario sigue siendo objetivo de una operación sostenida que busca minar su audiencia, reputación y estabilidad económica.

Los responsables de la ofensiva mantienen la misma mecánica: clonar sistemáticamente las páginas de EL ESPAÑOL para que aparezcan en buscadores y, una vez que el usuario accede, redirigirlo sin previo aviso a webs de contenido pornográfico.

A modo de ejemplo, este artículo de EL ESPAÑOL ha sido clonado por uno de los dominios atacantes (cec-sud-gironde.fr) y posicionado en los resultados de búsqueda de Google.

Artículo clonado por los atacantes y posicionado en Google

Cuando el usuario hace click sobre él, pensando que es una información relevante, es redirigido a una página pornográfica que además trata de extraer sus datos a través de distintos formularios.

Una de las páginas pornográficas a la que es redirigido el usuario

Decenas de páginas clonadas con redirecciones fraudulentas aparecen cada día.

Este engaño no sólo confunde a los lectores, sino que arrastra a los buscadores a penalizar al diario y reducir de forma drástica su visibilidad. El objetivo es claro: hundir el tráfico digital de EL ESPAÑOL y dañar su reputación como medio de referencia.

Las medidas técnicas adoptadas en un primer momento permitieron una recuperación parcial de la audiencia, pero los atacantes han replicado el esquema en nuevos dominios y los buscadores han vuelto a penalizar los contenidos del diario.

El resultado es que la visibilidad de EL ESPAÑOL sigue viéndose seriamente dañada y la recuperación de tráfico permanece bloqueada, con consecuencias directas en su capacidad de difusión y monetización.

A esta ofensiva se suma la alerta recibida por parte de Facebook (Meta), que detectó la presencia del píxel de seguimiento del diario en páginas fraudulentas donde había sido insertado sin autorización.

EL ESPAÑOL ha bloqueado de inmediato este uso indebido y ha reforzado sus sistemas para impedir que pueda repetirse. El episodio refleja que los atacantes intentan aprovechar cualquier resquicio para comprometer la imagen del medio también en el ámbito publicitario.

En paralelo, se ha registrado un intento de estafa contra un directivo de EL ESPAÑOL, a través de un correo electrónico que buscaba inducir al pago de una cantidad de dinero. La maniobra incluso llegó a materializarse en la emisión de una factura falsa.

Los cinco frentes

Como se detalla en la denuncia inicial, los ciberataques contra EL ESPAÑOL comenzaron a mediados de agosto.

Primero con un ataque SEO que hundió la visibilidad del diario en Google, después con el robo de credenciales de correo electrónico para el envío de campañas de phishing y, más tarde, con una oleada de denuncias falsas en Instagram que redujeron el alcance de nuestras publicaciones y limitaron el crecimiento de la comunidad digital.

Con las novedades ahora comunicadas, los ataques contra EL ESPAÑOL se desarrollan ya en cinco frentes distintos:

Ataque SEO mediante la clonación de páginas y la redirección a webs pornográficas. Denuncias falsas en Instagram, que restringieron la capacidad de difusión del diario. Robo de credenciales de correo, utilizadas para campañas de phishing suplantando nuestra identidad. Manipulación del píxel de Facebook (Meta), detectado en páginas fraudulentas. Intento de estafa a la dirección del periódico mediante correo electrónico y documentación falsa.

La coincidencia temporal de estas cinco agresiones contra EL ESPAÑOL refuerza la hipótesis de que se trata de una operación coordinada para tratar de dañar a este medio en múltiples frentes.

Con esta ampliación, EL ESPAÑOL insiste en que los ataques sufridos no solo han tenido un impacto técnico y económico, sino que constituyen un grave intento de socavar la libertad de prensa.

La Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil investigará ahora estos nuevos hechos junto a los ya denunciados.