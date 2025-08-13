La tecnología de Indra que llevará los cazas Eurofighter al futuro

La versión MK1 del radar Captor que portarán a partir de 2026 los Eurofighter alemanes y españoles incorpora mejoras que proporcionarán mayor cobertura, versatilidad, velocidad de cambio de modo y fiabilidad.

Los aviones de combate se moverán en los próximos años en entornos cada vez más complejos que exigen avances tecnológicos continuos. Entre ellos, ya se trabaja en la evolución de los cazas Eurofighter y en la modernización de uno de sus elementos más importantes, el radar Captor.

Este sistema es el encargado de detectar amenazas e identificar objetivos y próximamente incorporará una nueva versión conocida como ECRS MK1 (Eurofighter Common Radar System Mark 1), fruto de la colaboración entre la española Indra y la alemana HENSOLDT.

Los Eurofighter alemanes y españoles que entrarán en servicio a partir de 2026 portarán esta nueva versión del radar, con mejoras muy relevantes que, según describe Mónica Pérez, directora del programa Eurofighter en Indra, supondrán “un gran salto respecto a otros radares como el que lleva embarcado ahora mismo el Eurofighter”.

Nuevas capacidades

La nueva versión del Captor está basada en la tecnología AESA, una nueva generación de radares de barrido electrónico activo. Según explica Pérez, el MK1 “es un radar multicanal de barrido electrónico con un diseño que permite operar en misiones aire-aire avanzadas y aporta capacidad de reconocimiento aire-tierra de alta resolución, además de incorporar capacidades de guerra electrónica tanto pasiva como activa”.

La capacidad multicanal supone que el radar puede realizar múltiples funciones de manera simultánea, un salto cualitativo y operativo respecto al actual radar de barrido mecánico, y permite detectar múltiples objetivos aéreos mientras realiza el reconocimiento y detecta objetivos terrestres en movimiento.

Asimismo, las novedades en el diseño, con la integración del gimbal -un mecanismo de giro sobre el que se coloca el radar y que facilita el apuntamiento preciso en la dirección deseada- “permiten que la cobertura sea muchísimo mayor en la detección de amenazas u objetivos alrededor del avión”, declara la directora del programa en Indra.

Radar MK1 Eurofighter

Añade Pérez que, además, el radar tiene “capacidad de cambio ultrarrápido de los modos de operación; puede, de forma casi automática y en tiempo real, reaccionar a las diferentes amenazas que un piloto se encuentre en una misión”.

Otra de las mejoras clave del MK1 es su capacidad integrada de guerra electrónica, que permite combinar los modos de operación con ataque electrónico, bien pasivo para la protección de la aeronave o bien activo, coordinándose además con el resto de sistemas defensivos del caza. También integra un sistema de potencia y control de la antena mejorado, que asegura un mayor rendimiento que el actual Captor-M.

Por su parte, Borja Miño, director técnico del Programa Eurofighter en Indra, destaca que “la nueva arquitectura del procesador también aporta mejoras importantes, incluyendo un mayor rendimiento computacional, capacidades mejoradas de procesamiento en paralelo y soporte para algoritmos avanzados de procesamiento de señales”. En el futuro, estas mejoras facilitarán las próximas evoluciones del software del radar.

Hoja de ruta

Tras las evaluaciones y pruebas realizadas en el primer semestre de 2025, HENSOLDT e Indra planean iniciar la producción en serie del Mk1 Step 1 este verano. La entrada en servicio del nuevo radar reforzará la capacidad del Eurofighter para operar con garantías en entornos cada vez más exigentes.

Indra ha tenido un papel esencial en el diseño de elementos clave como el sistema de alimentación y control de la antena, crucial para el alto rendimiento que requiere el radar. Junto a la compañía alemana, ha desarrollado un nuevo procesador con alta capacidad para tratar la señal. Y el receptor multicanal, otra de las diferencias fundamentales respecto a versiones anteriores del radar.

La nueva versión cuenta, además, con capacidades que son vitales para asegurar la autonomía y soberanía española y que permitirán adaptar el radar a las necesidades específicas que el Ejército del Aire y del Espacio tenga en cada momento, como los modos de operación en los que Indra ha trabajado.

Mónica Pérez señala que “también es muy relevante que el radar cuente con una arquitectura abierta y modular, porque proporciona al Ejército del Aire y del Espacio español independencia en la explotación futura del sistema, permitiéndole adaptarlo a entornos operativos nacionales en los que tenga que operar. El Ejército del Aire y del Espacio cuenta con Indra para proporcionar esta soberanía nacional”.

Indra no solo lidera el desarrollo del MK1, sino que también es el segundo suministrador de sistemas de aviónica del Eurofighter a nivel mundial, pues participa en el desarrollo de todas las versiones de radar del caza, así como en su sistema de guerra electrónica y otros componentes críticos.

Desde la compañía, señala la directiva del programa Eurofighter, “estamos muy orgullosos de participar en este programa” y destaca que “pocas empresas en el mundo están capacitadas para trabajar en este tipo de sistemas tan complejos y vitales para un avión de altas prestaciones como el Eurofighter”, subrayando además “la capacidad que tienen nuestros ingenieros, que son los que hacen posible el desarrollo y evolución del radar”.