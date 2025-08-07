Andalucía sufre casi cuatro incidencias ferroviarias al mes: ya van casi 25 en 2025 y más de 30.000 pasajeros afectados

Pasajeros en la estación de Córdoba tras la incidencia ferroviaria del tren de Sevilla a Valencia. Cedida

En lo que va de año Andalucía ha sufrido casi 25 incidencias graves en su red ferroviaria que han afectado a más de 30.000 pasajeros. De media son casi cuatro al mes.

Si se mantiene la tónica en lo que queda de 2025 se podría rozar el medio centenar, lo que supondría más de un problema cada semana.

Solo en 24 horas se produjeron tres, en pleno mes de agosto y en plena ola de calor. Muchos pasajeros se quejan además del trato: "No nos ofrecen ni una botella de agua".

La secuencia de la negra jornada transcurrió así. Pasadas las 22,00 horas del martes, Renfe informaba de que una caída de la tensión en las vías entre Santa Justa y la estación de Marajabique había provocado la suspensión de los trenes de alta velocidad de media y larga distancia.

Según la entidad, fueron dos AVE, un Alvia y tres Avant que conectaban Málaga, Madrid, Granada, Córdoba y Barcelona con la capital andaluza. Adif informó de madrugada de que la circulación quedaba restablecida y a las 05:20 anunció que la incidencia ya estaba "solucionada".

Esta circunstancia obligó a la evacuación de 2.200 pasajeros, que han llegado a estar hasta diez horas parados dentro de los vagones.

A las pocas horas se registraba una nueva incidencia, esta vez por la avería de un tren entre Sevilla y Guadajoz, que volvía a afectar a los servicios de Alta Velocidad entre Madrid y la capital andaluza.

La gota que colmó el vaso fue otra avería que dejó parado cerca de la estación de Alamedilla-Guadahortura, en la provincia de Granada, un tren que hacía el recorrido de Madrid a Huércal (Almería) y en el que iban unos 186 pasajeros.

La incidencia se produjo sobre las 13,30 horas. Desde Renfe señalaron que se trataba de un Intecity el que se ha averiado y que los pasajeros finalmente llegarán a destino por carretera. Además tuvieron que enviar una locomotora para remolcar el tren.

El pasado 1 de julio, primer día de vacaciones para muchos, otra avería en una catenaria entre Los Yeles (Toledo) y La Sagra (en el suroeste de la Comunidad de Madrid) obligó a suspender las circulaciones con destino y origen Andalucía. Hasta 68 trenes tuvieron incidencias y más de 15.000 viajeros se vieron afectados.

Los incendios también han causado estragos en el servicio. Doce días después la circulación del AVE en Andalucía volvió a quedar suspendida por un fuego próximo a las vías.

En concreto, entre La Marota y Santaella quedando afectados los servicios de Alta Velocidad afectados tenía origen/destino Málaga, Granada y Almería.

El penúltimo incidente se dio a finales del mes de julio por otro incendio en el término municipal de Malangón, en Ciudad Real, que obligó a suspender la circulación entre Andalucía y Madrid.

Desde el principio de año

Antes del inicio del verano se produjeron una veintena de incidencias. Ni la Navidad, periodo especialmente sensible por la alta demanda de desplazamientos que se producen, se libró de este problema.

De hecho, la primera gran avería vino el mismo día de Reyes. El 6 de enero un tren se estropeó entre Hornachuelos y Posadas. La siguiente incidencia llegó en el puente de Andalucía: el 27 de febrero se hicieron cambios en el horario de la línea entre Andalucía y Madrid por problemas técnicos.

En marzo solo hubo una gran incidencia: un tren entre Sevilla y Jaén que se quedó parado durante horas y que obligó a llevar a los pasajeros en bus. Tras ese mes relativamente tranquilo llegó el gran problema de abril.

Porque solo en ese mes se registraron hasta seis problemas graves en los trenes andaluces. En mayo, además, coincidió con el primer fin de semana de la Feria de Abril de Sevilla.

En aquella ocasión se vieron afectados al menos 10.700 viajeros y 30 trenes por un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo y por el "enganchón" de un tren Iryo que provocó a última hora del día grandes retrasos y la parada de la circulación de la alta velocidad que enlaza Madrid y Sevilla.

Críticas de la Junta

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han dicho basta. El alcalde, José Luis Sanz, ha pedido explicaciones directamente a la secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para que defienda Andalucía. Cree que pedirlas al ministro de Transporte, Óscar Puente, será en vano.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha repetido en varias ocasiones que el Gobierno "ejecuta un 87% de inversión en transporte en Cataluña y solo el 12,8% en Andalucía".

Además, en una entrevista reciente a Europa Press, asegura que "el AVE era la joya de la corona y lo están haciendo descarrilar". A su vez, pide concretamente al ministro de Transportes que se deje de "tuitear tanto y se dedique a trabajar y solucionar los problemas".

Asimismo, pide a María Jesús Montero que no se "esconda" y se dedique a poner sobre la mesa los recursos necesarios para las infraestructuras del transporte de Andalucía.

Avisos del sector del turismo

El sector del turismo también ha lanzado su aviso. La Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla (ASET) ve con temor que los problemas de los trenes repercutan en la principal industria de la ciudad.

Desde la entidad creen que el deterioro progresivo y las continuas incidencias técnicas que sufre la línea de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla, una infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo económico de la ciudad y la provincia, son "un problema".

Por eso reclaman más inversión. Aseguran que si el Gobierno central pone de su parte, se puede garantizar la fiabilidad de un sistema de transporte que "fue la joya de la corona de la movilidad de España".

Un tren, el AVE, que supuso una revolución en la conexión Sevilla-Madrid en 1992 y es hoy la sombra de su eficiencia.