La visión tridimensional, clave para las administraciones públicas

Recientemente hemos sufrido en España un hecho que hasta ahora nunca había ocurrido, 'el apagón' del lunes 28 de abril de 2025 que dejó prácticamente a todas las poblaciones sin suministro eléctrico. Más allá de las causas, que están por determinar, es importante poner el foco en aquellos pequeños municipios de León, Cantabria, Albacete o Málaga, entre otros, que no sufrieron el apagón.

¿Por qué no les afectó? ¿Qué les hizo tomar las medidas preventivas para no ser víctimas de este apagón? Son preguntas que seguramente muchos se han hecho durante estos meses y que, independientemente de las soluciones técnicas, se pueden encontrar otros motivos.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 8.132 municipios, de los cuales más del 80% tienen una población inferior a 5.000 habitantes. Estos municipios con recursos limitados compaginando, en muchos de los casos, su posición como alcalde o concejal con su actividad profesional, están acostumbrados a tener una visión holística de las necesidades de los ciudadanos y de prestar los Servicios Públicos Urbanos de una forma eficaz y eficiente, optimizando al máximo los recursos.

Analizar los servicios desde 3 dimensiones

Es de especial importancia, como indica PWACS, analizar la prestación de estos servicios desde tres dimensiones. En esta visión tridimensional, en uno de los ejes tendremos los aspectos técnicos a valorar para elegir la mejor solución, que a veces no es solamente tecnológica, sino de procesos, gestión y operación. En otro de estos ejes podemos encontrar el aspecto económico-financiero que nos permitirá la viabilidad de la implantación de la solución, analizando la disponibilidad de presupuesto, posibilidad de subvenciones y financiación. Y, por último, estaría el eje jurídico, es decir, que se cumpla con la normativa aplicable y los procedimientos de contratación adecuados.

Esta visión no sólo es función de los ediles del Ayuntamiento, sino fundamentalmente de los funcionarios, secretarios e interventores, garantes de que estas tres dimensiones se integren en un mismo punto, entendiendo el rol de cada uno de ellos como grupo.

PWACS, desde su origen como consultora, de la misma forma a lo largo de los años se ha consolidado como Grupo PWACS convirtiéndose en la firma líder en servicios públicos urbanos, infraestructura medioambiental, energía y economía circular para clientes públicos y privados, ha llevado a cabo más de 800 trabajos para más de 400 clientes de la Administración Pública. Así, la consultora les ha asesorado en procesos de licitación de servicios públicos, remunicipalizaciones, transformaciones de empresas municipales en empresas mixtas, auditorías económicas y de gestión de concesiones y empresas gestoras, estudios de prórrogas, rescisiones, rescates y resoluciones de contratos, informes de valoración y de explotación, redacción de informes periciales, diagnósticos técnicos, económico-financieros y jurídicos de servicios públicos. Además, se especializa en proporcionar soluciones y herramientas para la Gestión Comercial de Abonados y el control y supervisión de servicios urbanos.

Las claves del éxito, ha comentado su Director de Desarrollo Corporativo, José Antonio Sanz de Barros, “ha sido crecer al ritmo de las necesidades de nuestros clientes y consolidarnos como Grupo incorporando a la matriz de la Consultora un despacho de abogados, PWACS Legal, que nos aporte el conocimiento experto en el ámbito jurídico o incluso una específica de obtención de fondos Europeos PWACS Next”.

Es cierto que los ciudadanos, en algunas ocasiones, valoran a los gestores municipales su buen o mal hacer en función de aquellos servicios que perciben a pie de calle, como la recogida de residuos urbanos, el agua, la limpieza de nuestras calles o el mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Sin embargo, no se valora tanto aquello que no se ve, como la gestión eficiente del presupuesto municipal, la obtención de fondos y subvenciones para la mejora del municipio, como los fondos Next Generation y, en este caso, la planificación y previsión de modelos energéticos que no sólo aporten eficiencias, sino que garanticen además autonomía y continuidad.

Esto no significa que el remedio sea implantar soluciones de suministro de electricidad que seguramente en muchas ocasiones no sean viables, sino tomar este hecho como un ejemplo de buena gestión de unos servicios que, precisamente, no se ven. Así, estos municipios anteriormente citados han sido el ejemplo a seguir de la puesta en práctica de esta visión tridimensional y de trabajo como grupo.