China y Estados Unidos, ¿cómo afecta a la economía mundial el pulso por los aranceles?

El 'arancelazo' de Trump ha entrado en vigor y el mundo se prepara para la guerra comercial que depende de un pulso entre gigantes: China y Estados Unidos. Trump impone un recargo de un 104% de las importaciones y Xi Jinping no dobla el lomo y responde con un 84%.

En el capítulo de hoy Fernando Pastor, corresponsal económico de EL ESPAÑOL Invertia analiza las consecuencias que tendrá para la economía mundial el resultado de esta sucesión de órdagos. Mientras, los mercados viven otra sesión de caos y el Banco de España va a revisar a la baja su previsión de crecimiento por los aranceles. Hasta ahora era del 2,7%. “Es más que una guerra comercial, estamos ante un nuevo orden económico mundial basado en tres ejes: los aranceles, la defensa y la energía”, explica Pastor.



Javier Romualdo, colaborador de EL ESPAÑOL en Nueva York, analiza la estrategia de Trump que empieza a incomodar a su círculo más íntimo, incluidos empresarios afines que apoyaron su campaña presidencial a los que no les han sentado bien sus declaraciones sobre su forma de negociar. "Me llaman para llegar a un acuerdo, me están besando el culo".