El economista Marc Vidal habla alto y claro sobre los okupas: “El hipotético derecho a la vivienda no es..."

Es innegable que actualmente España vive un problema con la okupación. No es casualidad que este tema haya cobrado especial relevancia entre los ciudadanos y los medios de comunicación.

Por ello, es un tópico seguido con atención y que genera un amplio debate entre los expertos. De hecho, la okupación fue el tema central de uno de los vídeos del economista Marc Vidal en su canal de Youtube.

Según datos del Ministerio del Interior de 2024, en España se registraron más de 16.000 denuncias por ocupaciones ilegales. En el país, la comunidad autónoma con el mayor número de ocupaciones ilegales fue Cataluña, con un total de 7.009 viviendas ocupadas.

Marc Vidal y la okupación

Un okupa es una persona que busca edificios vacíos y aprovecha la oportunidad de entrar a la fuerza y ocuparlos, es decir, se apropia ilegalmente de un piso, chalé o edificio abandonado que esté deshabilitado en ese momento. Esta acción forma parte del movimiento okupa, que defiende la ocupación como una forma de reclamar el derecho a la vivienda.

Por otro lado, Marc Vidal es uno de los analistas y divulgadores más conocidos dentro del sector económico en España. Ha participado en numerosos programas de televisión y de radio. No obstante, también tiene gran presencia en Youtube con su canal @marc_vidal que tiene más de 800.000 seguidores.

En su canal, Vidal analiza diversos temas económicos y de actualidad tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por ello, en uno de sus vídeos, el economista abordó el tema de la okupación en España.

"El fenómeno de la okupación en España representa uno de los debates más complejos en la actualidad: confluyen derechos fundamentales, necesidades sociales y marcos legales que no ofrecen soluciones satisfactorias", afirmó el experto en su vídeo.

El vídeo de Vidal surgió a partir de la nueva reforma de ley que planea agilizar los desahucios, permitiendo que ahora se tramiten mediante juicios rápidos. Es decir, en unos 15 días, las autoridades podrán expulsar a los okupas de la vivienda. "La ley antiokupas intentará agilizar los tramos pero el problema no son los tramos sino la cultura contra la propiedad que impera", apuntó Vidal.

En su análisis, el economista destacó el conflicto entre dos derechos en la ocupación ilegal: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. "El hipotético derecho a la vivienda no es un derecho fundamental y no tengo claro que no sea como tal un derecho porque no se puede ejercer. Es un objetivo social y público, no un derecho fundamental", señaló el economista.

A continuación, Marc Vidal defendió abiertamente la propiedad privada frente a la okupación: "Lo que sí es un derecho es el derecho a la propiedad privada y que goza de una mayor protección jurídica. Constituye uno de los pilares fundamentales del sistema económico y social en el que vivimos".

Por último, el economista lanzó una reflexión sobre la okupación y su defensa por parte de algunos sectores políticos en España. "Los que defienden la okupación consideran la propiedad como un mal social pues para ellos todo eso es nada. Toda esa extrema izquierda que considera que el espíritu de sacrificio y valor de tus conquistas debes repartirlo con una panda de vagos que tuvieron menos suerte", señaló Marc Vidal.