David Jiménez y las herencias en caso de divorcio o separación: “No hay compromiso de dejarle nada”

Hasta que la muerte os separe, o hasta que haya de por medio un divorcio o una separación. Así es el amor. Pero la pregunta que surge es qué ocurre con el reparto de una herencia si se da alguno de estos casos.

Para responder, el abogado experto en herencias, David Jiménez, subraya que “el divorcio tiene un impacto significativo en las herencias”. Conviene recordar que el cónyuge posee derechos hereditarios al ser heredero forzoso. Así está recogido en el artículo 834 del Código Civil.

“Pero si deja de serlo, bien por divorcio, separación legal e, incluso, si existe separación de hecho, perderá sus derechos hereditarios a dicha legítima. Y no podrá recibir nada de la herencia de su ex”, remarca el también economista y CEO de Eyco Abogados.

¿Qué ocurre con la herencia en caso de divorcio o separación?

Cuando una persona casada se divorcia deja de tener derechos sobre la herencia de su cónyuge. ¿Por qué? Porque ya no se le reconoce legítima alguna. Por tanto, no tendrá obligaciones sucesorias respecto a su anterior mujer o marido. “No hay compromiso de dejarle nada. La separación de los padres no afecta a la legítima de los hijos”, subraya David Jiménez.

Otra pregunta que surge es si la expareja podría recibir parte de la herencia después del divorcio. Con carácter general, no aunque hay matices que conviene reseñar. Por ejemplo, si se le ha reconocido algún derecho en el testamento por su condición distinta a la de ser cónyuge.

“La ley permite disponer de parte de tu herencia a favor de extraños, por lo que conviene revisar el testamento para ver su concreta redacción y evitar, al menos, un conflicto interpretativo”, indica Jiménez.

Por ejemplo, supongamos que una persona le da un tercio de libre disposición a otra. “¿Se lo deja en su condición de cónyuge y, por tanto, al no serlo ya no hereda, o por mera voluntad distinta de dicha obligación legal? Conflicto al canto”.

Otro supuesto es cuando hay hijos comunes. “Imaginemos el siguiente caso. Matrimonio con hijos menores. Se divorcian. Si fallece tu ex, la herencia la reciben estos. Si, posteriormente, mueren sin tener descendencia, hereda su progenitor, es decir, tu ex. Pero no por ser cónyuge, sino ascendiente de los hijos en común”, explica el abogado.

Y un tercer caso se puede dar si se es beneficiario de un seguro de vida. “Si has puesto a tu ex como beneficiario de un seguro de vida puede llegar a heredar también, salvo que se hiciera por su condición de cónyuge. Para evitar problemas, es recomendable revocar testamentos previos, hacer uno nuevo y actualizar los beneficiarios de seguros y otros derechos”, recomienda David Jiménez.

¿Y qué ocurre si una persona está casada en régimen de bienes gananciales?

Cuando se está casado en gananciales, lo primero que hay que hacer en una herencia es la liquidación de estos bienes. Es decir, la adjudicación concreta de los que eran comunes hasta el divorcio.

“Teníamos una casa, un coche y un fondo de inversión. Todo bienes gananciales. Al morir, la mitad corresponde al cónyuge viudo, la otra al fallecido y, por tanto, formarán parte de la masa hereditaria. Aquí, en esta fase de liquidación, hay implicaciones fiscales y porción del ahorro fiscal en las herencias”, señala el CEO de de Eyco Abogados.

Y concluye: “En caso de divorcio, es recomendable no demorarse en la liquidación de gananciales para evitar que tu ex concurra a la herencia con tus herederos y se ocasionen conflictos por los bienes en común no repartidos tras el divorcio”.