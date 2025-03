Gonzalo Bernardos se muestra contundente sobre la escasez de vivienda: "No te creas que el producto es escaso"

A menudo se menciona que España vive un problema de escasez de vivienda. Algunos de los indicadores que apuntan a esta situación son la subida constante de los precios de los alquileres y de la venta, lo que convierte la búsqueda de un nuevo hogar en una misión casi imposible.

Durante su participación en un podcast sobre la vivienda, el economista Gonzalo Bernardos se refirió a este tema y explicó que, según él, la escasez de vivienda no es real.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación anual del precio de la vivienda nueva en España en 2024 fue del 9,8%, mientras que la de la vivienda de segunda mano fue del 7,9%.

Bernardos y la vivienda

Gonzalo Bernardos es un reconocido economista y profesor de la Universidad de Barcelona. Bernardos es famoso por sus reflexiones sobre diversos temas económicos y por su participación en programas de televisión como Al Rojo Vivo o La Sexta Noche.

Además, el economista también comparte sus opiniones en sus redes sociales y acude a podcasts de temática económica y de actualidad. Así, en su participación en el podcast Monopoly Inmobiliario (Club Inversor), el economista se pronunció en relación con la posible escasez de la vivienda en España.

En su respuesta, Bernardos fue bastante contundente: "No te creas que el producto es escaso. Eso te lo dicen los agentes inmobiliarios que no les da la gana de captar viviendas".

Por tanto, el economista dejó claro a quién responsabilizaba: los agentes inmobiliarios. "El gran problema de la intermediación inmobiliaria son las personas que no quieren salir a la calle, que no quieren tener prescriptores, son pasivos y algunos son enseñapisos", afirmó Gonzalo Bernardos.

La respuesta de Bernardos no se limitó a señalar el fallo en el mercado sino lo importante que es un agente inmobiliario a la hora de que se venda una vivienda.

"Un agente inmobiliario es buen agente inmobiliario cuando capta viviendas, no cuando enseña pisos. Enseñar pisos lo puede hacer cualquiera. Te lo dicen como argumento porque no captan viviendas, porque no se mueven. Ni tienen estrategia ni tienen a nadie que les dirija", aseguró el economista.

Así, después de su planteamiento, presentó una reflexión sobre la vivienda y los agentes inmobiliarios. "Dicen que no pueden captar porque no hay viviendas. Entonces, ¿cómo es que en 2024 se vendieron 705.000 viviendas, de las cuales 70.000 erán nuevas y el resto usadas?", se preguntó Bernardos.

Con todo, concluyó que la dinámica del mercado inmobiliario cambiará: "La oferta de viviendas como cualquier oferta crece a medida que sube el precio, y como el año que viene subirá el precio, crecerá la oferta", señaló Bernardos.

También dirigió un mensaje a los agentes inmobiliarios, destacando su papel en este problema de escasez de vivienda. "Ahora, si usted no encuentra propietarios de agencia o viviendas para comercializar, el problema no es del mercado, el problema es suyo", concluyó el economista.