Ni factura electrónica ni IVA franquiciado: estas mentiras pueden poner en problemas a los autónomos con Hacienda

Internet se ha convertido en un gran aliado para muchos colectivos, entre ellos, los autónomos. Sin embargo, no todo el contenido debe ser tomado al pie de la letra ya que corren muchos bulos que pueden poner en riesgo, en el caso de los autónomos, su negocio.

“Internet está lleno de consejos y novedades fiscales, pero no siempre se ajustan de manera fiel a la realidad, lo que puede suponer un problema para los autónomos”, advierte Marta Zaragozá, CEO de Declarando.

De hecho, el software de asesoramiento fiscal para los autónomos ha identificado tres bulos que, en el caso de darles credibilidad podrían provocar problemas con Hacienda a los integrantes de este colectivo.

¿Cuál es el bulo de la factura electrónica?

El primero de los tres bulos tiene que ver con la implantación de la factura electrónica en 2025. “Se trata de un mito motivado por una confusión derivada de que, durante este año, los programas de facturación en España deberán aplicar unos requisitos técnicos para evitar el fraude fiscal, tal y como está recogido en el reglamente Verifactu”, indican desde Declarando.

Sin embargo, y tal y como especifican, este reglamento no es el de la factura electrónica que, de hecho, aún no está aprobado. Cuando finalmente se apruebe, los plazos de entrada en vigor serán de un año para las empresas que facturen más de 8 millones de euros al año y de dos años para autónomos y empresas que facturen por debajo de esa cifra.

¿Cuál es el bulo del IVA franquiciado?

El segundo de los bulos es que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año ya no pagarán IVA durante 2025. Se basa en la idea del denominado IVA franquiciado, una medida que, en teoría, eximiría a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales de recaudar y pagar el IVA.

“Aunque la directiva europea que promueve esta exención ya fue aprobada con el objetivo de simplificar la tributación para pequeños negocios y profesionales, y debería haberse aplicado antes del 1 de enero de 2025, muchos países, incluido España, aún no la han implementado”, explican desde Declarando.

No sólo no se ha implementado sino que la Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por no haber adaptado la legislación a los requisitos establecidos en la directiva.

¿Resultado? Una tremenda confusión entre los autónomos, que podrían creer erróneamente que la exención será efectiva en 2025.

¿Cuál es el bulo de montar una empresa en Estados Unidos?

El tercero de los bulos es que montar una LLC (Limited Liability Company, o empresa de responsabilidad limitada) en EEUU tiene ventajas. ¿Cuáles? Aunque el autónomo resida en España, no se pagaría la cuota de autónomos ni IVA en España.

“Esto no es tan sencillo como parece”, advierten desde Declarando. Y lo explican de la siguiente manera: “En Estados Unidos, las LLC no tributan como entidades independientes, sino que sus ingresos se atribuyen directamente a sus socios. Eso significa que, si un autónomo crea una compañía de este tipo desde España, deberá tributar sus ingresos en el IRPF”.

Otro punto que hay que tener en cuenta es que si tiene clientes en España, dispone de un almacén o local en nuestro país o envía la mercancía desde aquí, Hacienda y la Seguridad Social concluirán que ejerce una actividad económica en España.

Por tanto, ello implica que deben estar dados de alta como autónomos o constituir una empresa y tributar su actividad económica en España, además de pagar sus impuestos y cumplir con todas las obligaciones fiscales.